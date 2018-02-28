أسباب تفتّح الآفاق – احمد عبد الصاحب

مخطئ من يرى ان جذوة الصراع السياسي او التنافس الحزبي قد خبت يوماً طيلة السنوات الماضية ، بل ان شدة التعقيد في الوضع السياسي تتسارع اكثر فاكثر كلما اقتربنا من يوم الانتخابات في الثاني عشر من ايار المقبل ، وربما تشابكت الخيوط السياسية بما يوحي بصعوبة عزلها الواحد عن الاخر او القدرة على فك تداخلها او على الاقل احتواء هذه الازمة المستديمة منذ ما يفرب الخمسة عشر عاماً مضت .

واذا كان هذا التنافس او بالاحرى الصراع قد تولد بسبب الاختلافات السياسية في وجهات النظر او انعدام تطابق الرؤية السياسية بشأن هذه القضية او تلك ، فانه بات لزاماً علينا ان نقول في الانتخابات ما نراه يغير من واقع الحال المعاش ، خاصة اذا عرفنا ان المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع تجاوز الحاضر الذي سيصبح خلال ايام قلائل ماضٍ بظروفه القاسية وازماته المتواصلة ، ولابد ان نكون اكثر وعياً وتفهماً للتحديات الكبيرة المحدقة بالعراق والعراقيين على حد سواء.

لا اضيف شيئاً جديداً لم يسمع به احد، عندما اقول اصبحنا محاصرين بين الفقر والجهل وانتشار الامراض والسرقات والقتل على الهوية ، حتى اضيف الى قاموس تلك المسميات وباء جديد اسمه التمييز العرقي والطائفي الذي اشتد معوله في عمليات الهدم وتمزيق المجتمع ، بل انه بات مرضاً مزمناً ينخر في جسد العراقيين بارادتنا او بغيرها ، شئنا ام ابينا ليكون واقعاً يومياً معاشاً لم تفرضه ظروف الواقع حسب بل ان الحكومات المتعاقبة قد ساهمت في رعايته وادامته لحسابات معينة يعرفها الجميع .

اؤمن تماماّ بقاعدة المنطق السببية التي تقول(( لكل حادث سبب ، ولا يحدث شيء من لا شيء))، وهذه القاعدة تفتح امامنا افاقاً جديدة لبناء الوطن والمواطن ، ونتخذ من الماسي سبباً في صناعة حدث جديد يختلف في السلوك والتصرف عبر الانتخابات المقبلة واللجوء الى من يصحح المسيرة المنهكة باختيار ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي ومن معه بدءاً من حسن العلوي وانتهاء بمن يلتزم بذلك الخط الوطني.

حاجتنا اليوم لوسائل التغيير اصبحت اكثر الحاحاً من اي وقت مضى ، ترفض البقاء على اساليب لا تسمن ولا تغني من جوع ، فلماذا نبقى فيها او نركن اليها ، ونعرف ان الركون هو طريق العاجزين عن فهم الواقع والاستسلام له ، وخلق عدو جديد او ربما اعداء كثر يتمثلون بالخضوع ، والقبول بالفقر والجهل والابتعاد عن الحقيقة .