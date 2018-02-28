الغوطة إمتحان الإستراتيجيات – جاسم مراد

الغوطة مدينة سورية قريبة من العاصمة دمشق ، محتجزة من الارهاب ، فيما يسمى من امريكا وبعض الغرب ، من إنهم معارضون معتدلون ، في القاموس السياسي الامريكي من يرمي الصواريخ والقنابر على اهالي العاصمة معتدلون ، ومن يتصدى للارهاب في تلك المدينة المحتجزة فهو اعتداء صارخ ضد السكان المدنيين . هذه المعادلة الغربية تعكس بالضبط استراتيجيات السيطرة وتدمير المدن والعواصم ، هذا ماحدث في العراق ، ويحدث الان في سوريا .

لقد اصبح تدوير الازمات ، والانتقال باطراف الفعل الميداني المسيرة دوليا والممولة اقليميا ، حاجة ضرورية لتلك الدول ، بغية السيطرة على الموارد من جهة ، وادارة الصراعات والتحكم بتنقلاتها من الجهة الاخرى .

لم يعد خافيا على المتتبعين لاحداث المنطقة ، إن ايران منذ اربعة عشر عاما واكثر قليلا باتت لاعبا اساسيا في المنطقة ، وبحكم فشل الاحاطة بها ، اصبحت قوة اساسية اقتصادية وشعبية وعسكرية وتكنولوجيا ، وان مساحتها الجغرافية التي تقترب من القارة وتبتعد عن الحجوم المعروفة لدول المنطقة الشرق اوسطية فان التعامل معها على وفق التهديد والاعتداءات هنا وهناك لم تعد مجدية ، فالحوارات واللقاءات والبحث المشترك عن استقرار المنطقة ومشتركات المصالح هو الاساس لمعالجة الازمات ووقف التداعيات الى حيث الهاوية التي لم يربح منها احد ، بقدر ماتكون مركزا للاستقطابات الدولية لتحقيق استراتيجياتها التي تكون بالضرورة خارج المصالح الوطنية لشعوب المنطقة .

على الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها ، إدراك حقيقة اساسية ، وهي انه بعد سبع سنوات من الحرب على سوريا ، لم يعد هناك امكانية المراهنة على اسقاط الجمهورية العربية السورية واستبدالها بمجموعات حليفة لاسرائيل ومنذة للمشروع الامريكي الغربي ، هذا الرهان انتهى تماما ، ومابقي بيد هؤلاء سوى منغصات المدن ، واسالة الدماء البريئة للانسان السوري .

فقد تحقق في سوريا حلفاعسكريا وسياسيا وشعبيا لايستهان به ، وليس بمقدور احد كسره ، فالاجدى بواشنطن وحلفائها ، التفكير جديا بعدم استخدام مناقلة المجموعات المسلحة والارهابية من منطقة لاخرى والدفاع عن تلك تلك القريبة من العاصمة دمشق ، والبحث عن حلول سياسية حقيقية يكون مصدر القرار فيها للشعب السوري وحده دون اجبار وتدخل خارجي ، وبذلك تكون امريكا قد كفرت ولو جزئيا عن تدخلاتها المسلحة في العراق وليبيا واليمن وغيرها من دول الشرق وشمال افريقيا .

نحن نعتقد على ضوء مجريات الامور بان الحلف السوري الذي يمتد من القوقاز وسيبيريا الى بلاد مابين النهرين وايران الى مناطق ومدن افغانستان وباكستان وصولا الى حدود لبنان وفلسطين والمساحة السورية ومدن تركيا ،ليس بمقدور احد كسره ، وان الطريق الاسلم لحفظ التوازنات والمصالح هو السلام مع الاحتفاظ بالحقوق ولا شيء غير ذلك بتاتا ، فقد ولى زمن اجتياح العراق وغزوه ، ولم تعد لعبة الكذب على ليبيا تنطلي على احد لاداخل مجلس الامن ولا خارجه ، فهناك وعي شعبي ليبي متعاظم وهناك دول بدأت تدرك اللعبة حتى في اوربا .

فالغوطة اصبحت امتحانا للاستراتيجيات ، ونأمل ان تعي اوربا حجمها ومصالحها وتدخل كطرف مهدئ ومبشر لافكار ومشاريع السلام ، وليس كطرف تابع ذليل ، المهم التحولات قادمة وسوريا الجمهورية بكل مفاصل حدودها هي المنتصرة والزمن الاتي قريب .