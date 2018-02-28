الموازنة الملحقة و الإسثنائية والدورية – رافد عبيد النواس

إن مبادئ الموزنة العامة هي قواعد نظرية ويمكن تقسيمها الى مبادئ أساسية وأخرى ثانوية، وقد ارتبطت هذه المبادئ بالمفهوم الكلاسيكي للموازنة العامة الذي كان سائدا في القرن التاسع عشر والقرن العشرين، إلا أنه مع تطور مفهوم المالية العامة، فقد تطورت مبادئ الموازنة العامة وأصبح لها العديد من الاستثناءات.

الموازنة الملحقة

هي موازنة منفصلة عن الموازنة العامة للدولة، وتتضمن إيرادات ونفقات بعض الإدارات أو الجهات العامة التي تتمتع بشخصية معنوية مستقلة، كما تسري على هذه الموازنة القواعد العامة التي تحكم الموازنة العامة للدولة.

الموازنة الاستثنائية

هي موازنة منفصلة عن موازنة الدولة، تعد لأغراض مؤقتة أو غير عادية وبموارد استثنائية وتنظم هذه الموازنة إلى جانب الموازنة العادية، لكونها تتضمن (نفقات استثنائية، مشاريع كبرى، ســــــــــدودا، خطوطا حديدية، مشاريع عمـــــــــرانية، كوارث طبيعية، إيرادات اسثنائية، قروضا، تعويضات)، إذ لو أدرجت هذه النفقات والإيرادات الاستثائية ضمن الموازنة العامة لأدى الأمر لعدم صحة المقارنة التـــــــي يمكن أن تجري بين الموازنات للأعوام المختلفة.

الموازنة الدورية

تهدف الموازنة الدورية إلى عدم النظر إلى كل موازنة سنوية على حدة بالاستقلال عن الموازنات الأخرى، والنظر إليها من خلال علاقاتها المترابطة والمتكاملة.. تبعا للتطور الاقتصادي الدوري بهدف التقليل من خطر الأزمات الدورية والمحافظة على التوازن الاقتصادي.

الموازنة الاجتماعية والإنسانية

وهي مــــــــــوازنة تقتضي بأن تزيد الدولة نفقاتها بصورة مضطردة إلى الحد الذي تؤمن فيه العمل المنتج للجميع تقريبا، عن طريق زيادة إيرادتها بهدف القضاء على البطالة والمرض.