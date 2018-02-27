انتهاكات للإتفاق الروسي والفصائل توافق على خروج آمن للنصرة من الغوطة

الكرملين:الاستفزازات تقوض الهدنة الانسانية

دوما‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬شهدت‭ ‬الهدنة‭ ‬الانسانية‭ ‬القصيرة‭ ‬التي‭ ‬أعلنتها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬انتهاكات‭ ‬عدة‭ ‬مع‭ ‬مواصلة‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬قصفها‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬المحاصرة‭ ‬وإن‭ ‬بوتيرة‭ ‬أقل‭ ‬عن‭ ‬الايام‭ ‬السابقة،‭ ‬و‭ ‬لم‭ ‬يسجل‭ ‬خروج‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬الممر‭ ‬الانساني‮»‬‭.‬

وأحصى‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬الهدنة‭ ‬مقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬واصابة‭ ‬ستة‭ ‬آخرين‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬استهدف‭ ‬بلدة‭ ‬جسرين،‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬اصابة‭ ‬عشرة‭ ‬مدنيين‭ ‬آخرين‭ ‬بجروح‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬جوية‭ ‬على‭ ‬مسرابا‭.‬وأعلن‭ ‬الكرملين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬مستقبل‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬اليومية‭ ‬التي‭ ‬اعلنها‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬بسوريا،‭ ‬وانتهكت،‭ ‬رهن‭ ‬بموقف‭ ‬الفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬و»استفزازاتها‮»‬‭.‬

وردًا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬احتمال‭ ‬زيادة‭ ‬الساعات‭ ‬الخمس‭ ‬اليومية‭ ‬المقررة،‭ ‬اجاب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬ديمتري‭ ‬بسكوف‭ ‬ان‭ ‬‮«‬ذلك‭ ‬رهن‭ ‬بطريقة‭ ‬تصرف‭ ‬المجموعات‭ ‬الارهابية،‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانوا‭ ‬سيواصلون‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانوا‭ ‬سيواصلون‭ ‬استفزازاتهم‮»‬‭.‬

واستبقت‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬وبينها‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬وفيلق‭ ‬الرحمن،‭ ‬اعلان‭ ‬الهدنة‭ ‬الروسي‭ ‬برفضها‭ ‬أي‭ ‬‮«‬تهجير‭ ‬للمدنيين‭ ‬أو‭ ‬ترحيلهم‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬بيان‭ ‬مشترك‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬أبدت‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬استعدادها‭ ‬لاخلاء‭ ‬مقاتلي‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬مع‭ ‬افراد‭ ‬عائلاتهم‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬يوماً‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬الذي‭ ‬أعلنه‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬الفعلي‭.‬

ويستثني‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬وتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬وجبهة‭ ‬النصرة‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬وكل‭ ‬المجموعات‭ ‬والاشخاص‭ ‬المرتبطين‭ ‬بها‭.‬

ويأتي‭ ‬بدء‭ ‬تطبيق‭ ‬الهدنة‭ ‬الروسية‭ ‬بعدما‭ ‬تبنى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬قراراً‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬شامل‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬‮«‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير‮»‬،‭ ‬لم‭ ‬يحل‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬استمرار‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬استهدافها‭ ‬للمنطقة‭ ‬المحاصرة‭ ‬وإن‭ ‬بوتيرة‭ ‬أقل‭.‬

وأفاد‭ ‬المرصد‭ ‬عن‭ ‬غارات‭ ‬وقصف‭ ‬بالبراميل‭ ‬المتفجرة‭ ‬والقذائف‭ ‬استهدف‭ ‬عشر‭ ‬بلدات‭ ‬ومدن‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬خلال‭ ‬ساعات‭ ‬الهدنة‭ ‬التي‭ ‬دخلت‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬عند‭ ‬التاسعة‭ (‬07‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬بتوقيت‭ ‬دمشق‭ ‬واستمرت‭ ‬حتى‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‭ (‬12‭,‬00‭ ‬ت‭ ‬غ‭).‬

وأكدت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬استمرار‭ ‬المعارك‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬تنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الانسانية‭ ‬ينس‭ ‬لاركي‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬‮«‬القتال‭ ‬مستمر‭ ‬هذا‭ ‬الصباح‭ ‬وفقاً‭ ‬للتقارير‭ ‬الواردة‭ ‬إلينا‭ ‬من‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.. ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬من‭ ‬المبكر‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬عمليات‭ ‬إغاثة‭ ‬للمدنيين‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تواصل‭ ‬الاشتباكات‮»‬‭.‬

ونقل‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬السوري‭ ‬بثاً‭ ‬مباشراً‭ ‬من‭ ‬نقاط‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬عند‭ ‬معبر‭ ‬الوافدين،‭ ‬حيث‭ ‬توقفت‭ ‬حافلات‭ ‬وسيارات‭ ‬اسعاف‭ ‬في‭ ‬المكان‭ ‬الذي‭ ‬خيم‭ ‬عليه‭ ‬الهدوء‭. ‬وقالت‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬يولاندا‭ ‬جاكميه‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬عن‭ ‬خروج‭ ‬مدنيين‭ ‬‮«‬على‭ ‬حد‭ ‬علمنا،‭ ‬لا‮»‬‭ ‬موضحة‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لم‭ ‬تحصل‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬قوافلنا‭ ‬على‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بحسب‭ ‬القانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي،‭ ‬يجب‭ ‬التخطيط‭ ‬جيداً‭ ‬للممرات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وتنفيذها‭ ‬بموافقة‭ ‬جميع‭ ‬الأطراف،‭ ‬وليس‭ ‬طرفاً‭ ‬واحداً‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

وأفاد‭ ‬مراسلان‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬عن‭ ‬هدوء‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أتاح‭ ‬خروج‭ ‬بعض‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬ملاجئهم‭ ‬لتفقد‭ ‬ممتلكاتهم‭ ‬وشراء‭ ‬الحاجيات‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬المحلات‭ ‬والبحث‭ ‬عن‭ ‬المياه‭.‬

وقال‭ ‬سامر‭ ‬البويضاني‭ (‬25‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬‮«‬الهدنة‭ (‬الروسية‭) ‬مهزلة،‭ ‬روسيا‭ ‬تقتلنا‭ ‬يومياً‭ ‬وتقصفنا‭ ‬يومياً‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬لا‭ ‬أؤمن‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬أو‭ ‬على‭ ‬أهلي‭ ‬الخروج‭ ‬لناحية‭ ‬النظام‭ (…) ‬في‭ ‬حال‭ ‬وافقت‭ ‬وخرجت‭ ‬سيقوم‭ ‬مباشرة‭ ‬بتجنيدي‭ ‬لقتال‭ ‬السوريين‮»‬‭.‬