انتهاكات للإتفاق الروسي والفصائل توافق على خروج آمن للنصرة من الغوطة

الكرملين:الاستفزازات تقوض الهدنة الانسانية
دوما -(أ ف ب) – بيروت- الزمان
شهدت الهدنة الانسانية القصيرة التي أعلنتها روسيا في الغوطة الشرقية الثلاثاء انتهاكات عدة مع مواصلة قوات الرئيس بشار الاسد قصفها على المنطقة المحاصرة وإن بوتيرة أقل عن الايام السابقة، و لم يسجل خروج أي من المدنيين عبر «الممر الانساني».
وأحصى المرصد السوري لحقوق الانسان خلال ساعات الهدنة مقتل مدنيين واصابة ستة آخرين في قصف لقوات النظام استهدف بلدة جسرين، تزامناً مع اصابة عشرة مدنيين آخرين بجروح في غارة جوية على مسرابا.وأعلن الكرملين الثلاثاء ان مستقبل الهدنة الإنسانية اليومية التي اعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الغوطة الشرقية بسوريا، وانتهكت، رهن بموقف الفصائل المقاتلة و»استفزازاتها».
وردًا على سؤال عن احتمال زيادة الساعات الخمس اليومية المقررة، اجاب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بسكوف ان «ذلك رهن بطريقة تصرف المجموعات الارهابية، ما اذا كانوا سيواصلون إطلاق النار، ما اذا كانوا سيواصلون استفزازاتهم».
واستبقت الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، وبينها جيش الاسلام وفيلق الرحمن، اعلان الهدنة الروسي برفضها أي «تهجير للمدنيين أو ترحيلهم».
وفي بيان مشترك الثلاثاء، أبدت هذه الفصائل استعدادها لاخلاء مقاتلي هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) مع افراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية، بعد 15 يوماً من دخول وقف اطلاق النار الذي أعلنه مجلس الامن الدولي حيز التنفيذ الفعلي.
ويستثني قرار مجلس الأمن العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة في اشارة الى هيئة تحرير الشام وكل المجموعات والاشخاص المرتبطين بها.
ويأتي بدء تطبيق الهدنة الروسية بعدما تبنى مجلس الأمن الدولي ليل السبت قراراً ينص على وقف شامل لاطلاق النار في سوريا «من دون تأخير»، لم يحل من دون استمرار قوات النظام استهدافها للمنطقة المحاصرة وإن بوتيرة أقل.
وأفاد المرصد عن غارات وقصف بالبراميل المتفجرة والقذائف استهدف عشر بلدات ومدن على الأقل خلال ساعات الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ عند التاسعة (07,00 ت غ) بتوقيت دمشق واستمرت حتى الثانية بعد الظهر (12,00 ت غ).
وأكدت الأمم المتحدة استمرار المعارك الثلاثاء. وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية ينس لاركي للصحافيين في جنيف «القتال مستمر هذا الصباح وفقاً للتقارير الواردة إلينا من الغوطة الشرقية.. ولا يزال من المبكر الحديث عن أي عمليات إغاثة للمدنيين في ظل تواصل الاشتباكات».
ونقل التلفزيون الرسمي السوري بثاً مباشراً من نقاط القوات الحكومية عند معبر الوافدين، حيث توقفت حافلات وسيارات اسعاف في المكان الذي خيم عليه الهدوء. وقالت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف يولاندا جاكميه لوكالة فرانس برس رداً على سؤال عن خروج مدنيين «على حد علمنا، لا» موضحة أنه «لم تحصل أي من قوافلنا على الضوء الأخضر حتى الآن».
وأوضحت أنه «بحسب القانون الإنساني الدولي، يجب التخطيط جيداً للممرات الإنسانية وتنفيذها بموافقة جميع الأطراف، وليس طرفاً واحداً فقط».
وأفاد مراسلان لفرانس برس في الغوطة الشرقية عن هدوء صباح الثلاثاء أتاح خروج بعض السكان من ملاجئهم لتفقد ممتلكاتهم وشراء الحاجيات من بعض المحلات والبحث عن المياه.
وقال سامر البويضاني (25 عاماً)، أحد سكان مدينة دوما، «الهدنة (الروسية) مهزلة، روسيا تقتلنا يومياً وتقصفنا يومياً».
وأضاف «أنا لا أؤمن على نفسي أو على أهلي الخروج لناحية النظام (…) في حال وافقت وخرجت سيقوم مباشرة بتجنيدي لقتال السوريين».