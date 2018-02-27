في رحيل عالم عراقي

فاتح عبدالسلام

لحظة‭ ‬رحيل‭ ‬المفكر‭ ‬وعالم‭ ‬الاجتماع‭ ‬العراقي‭ ‬فالح‭ ‬عبدالجبار‭ ‬خارج‭ ‬بلده‭ ‬،‭ ‬هي‭ ‬لحظة‭ ‬انتباه‭ ‬مفقودة‭ ‬الى‭ ‬واقع‭ ‬عراقي‭ ‬مرير،‭ ‬جرى‭ ‬تسليمه‭ ‬لسياسيين‭ ‬لا‭ ‬موهبة‭ ‬لهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬شراء‭ ‬الاصوات‭ ‬والذمم‭ ‬والولاءات‭ ‬في‭ ‬مقاطعات‭ ‬حزبية‭ ‬عفنة‭ ‬وأخرى‭ ‬طائفية‭ ‬تظهر‭ ‬وتتوارى‭ ‬بحسب‭ ‬الحاجة‭ ‬والاستدعاء‭ ‬السياسي‭ .‬في‭ ‬حين‭ ‬أحوج‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬مجتمعنا‭ ‬العراقي‭ ‬المصاب‭ ‬بآفات‭ ‬عدة‭ ‬صدّعت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬بنيانه،‭ ‬الى‭ ‬رؤى‭ ‬علماء‭ ‬الاجتماع‭ ‬لاسيما‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تنزع‭ ‬نحو‭ ‬بناء‭ ‬حداثي‭ ‬وقيم‭ ‬تنويرية‭ ‬تواجه‭ ‬حملات‭ ‬التضليل‭ ‬والتجهيل‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬سياسيون‭ ‬عبر‭ ‬وزارات‭ ‬أو‭ ‬مؤسسات‭ ‬خدمة‭ ‬عامة‭ ‬باتت‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصالحهم‭ ‬الخاصة‭.‬

مجتمعنا‭ ‬في‭ ‬سياقات‭ ‬وضعه‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬العام‭ ‬لم‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬هوية‭ ‬مستقرة،‭ ‬ومن‭ ‬التعسف‭ ‬رهن‭ ‬كل‭ ‬مقدرات‭ ‬المجتمع‭ ‬بإرادات‭ ‬سياسية‭ ‬متناقضة‭ ‬ومتشظية‭ ‬أومهترئة‭ ‬أحياناً‭ ‬ومرتهنة‭ ‬لجهات‭ ‬خارجية‭ ‬أحياناً‭ ‬أخرى‭ . ‬كما‭ ‬إنّ‭ ‬تكوين‭ ‬السياسيين‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬العموم‭ ‬الغالب‭ ‬وليس‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬تميز‭ ‬بعض‭ ‬الكفاءات‭ ‬الفردية‭ ‬،‭ ‬هو‭ ‬تكوين‭ ‬انطوائي‭ ‬مصلحي‭ ‬وقتي‭ ‬لايملك‭ ‬رؤية‭ ‬للغد‭ ‬ولا‭ ‬رؤية‭ ‬للآخر‭ ‬داخل‭ ‬المجتمع‭ ‬ذاته‭ ‬إلا‭ ‬بمقدار‭ ‬تلك‭ ‬العلاقة‭ ‬المصلحية،لذلك‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬المجتمع‭ ‬به‭ ‬حاجة‭ ‬أكيدة‭ ‬لرؤية‭ ‬عالم‭ ‬الاجتماع‭ ‬وعالم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والتجارة‭ ‬وعالم‭ ‬التخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬والزراعي‭ ‬والصناعي‭ ‬أكثر‭ ‬مئات‭ ‬المرات‭ ‬من‭ ‬حاجته‭ ‬الى‭ ‬سياسيين‭ ‬ينصب‭ ‬حرصهم‭ ‬على‭ ‬مداخيلهم‭ ‬الخاصة‭ ‬من‭ ‬الحصاد‭ ‬الحزبي‭ ‬أو‭ ‬المالي‭ ‬أو‭ ‬البرلماني‭.‬

مجتمعنا‭ ‬في‭ ‬لحظته‭ ‬الراهنة‭ ‬لايعرف‭ ‬مقدار‭ ‬الخسارة‭ ‬في‭ ‬فقدان‭ ‬عالم‭ ‬اجتماع‭ ‬كبير‭ ‬مثل‭ ‬فالح‭ ‬عبدالجبار‭ ‬لم‭ ‬يفد‭ ‬أحد‭ ‬من‭ ‬رؤاه‭ ‬البنائية‭ ‬والتحليلية‭ ‬والتشخيصية‭ ‬لمصائبنا‭ ‬،‭ ‬ومثله‭ ‬نفتقد‭ ‬كثيراً‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬والعلماء‭ ‬مازالوا‭ ‬أحياء‭ ‬يعيشون‭ ‬بيننا‭ ‬أو‭ ‬قربنا‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬السياسيين‭ ‬قتلوا‭ ‬أدوارهم‭ ‬منذ‭ ‬سنوات‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية