في رحيل عالم عراقي

فاتح عبدالسلام
لحظة رحيل المفكر وعالم الاجتماع العراقي فالح عبدالجبار خارج بلده ، هي لحظة انتباه مفقودة الى واقع عراقي مرير، جرى تسليمه لسياسيين لا موهبة لهم أكثر من شراء الاصوات والذمم والولاءات في مقاطعات حزبية عفنة وأخرى طائفية تظهر وتتوارى بحسب الحاجة والاستدعاء السياسي .في حين أحوج ما يكون مجتمعنا العراقي المصاب بآفات عدة صدّعت الكثير من بنيانه، الى رؤى علماء الاجتماع لاسيما تلك التي تنزع نحو بناء حداثي وقيم تنويرية تواجه حملات التضليل والتجهيل التي يشنها سياسيون عبر وزارات أو مؤسسات خدمة عامة باتت تصب في مصالحهم الخاصة.
مجتمعنا في سياقات وضعه السياسي أو العام لم يصل الى هوية مستقرة، ومن التعسف رهن كل مقدرات المجتمع بإرادات سياسية متناقضة ومتشظية أومهترئة أحياناً ومرتهنة لجهات خارجية أحياناً أخرى . كما إنّ تكوين السياسيين العراقيين في العموم الغالب وليس من حيث تميز بعض الكفاءات الفردية ، هو تكوين انطوائي مصلحي وقتي لايملك رؤية للغد ولا رؤية للآخر داخل المجتمع ذاته إلا بمقدار تلك العلاقة المصلحية،لذلك فإن هذا المجتمع به حاجة أكيدة لرؤية عالم الاجتماع وعالم الاقتصاد والتجارة وعالم التخطيط العمراني والزراعي والصناعي أكثر مئات المرات من حاجته الى سياسيين ينصب حرصهم على مداخيلهم الخاصة من الحصاد الحزبي أو المالي أو البرلماني.
مجتمعنا في لحظته الراهنة لايعرف مقدار الخسارة في فقدان عالم اجتماع كبير مثل فالح عبدالجبار لم يفد أحد من رؤاه البنائية والتحليلية والتشخيصية لمصائبنا ، ومثله نفتقد كثيراً من الخبراء والعلماء مازالوا أحياء يعيشون بيننا أو قربنا ، لكن السياسيين قتلوا أدوارهم منذ سنوات .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية