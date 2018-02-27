وفد من بغداد يدقق رواتب الموظفين المتأخرة في السليمانية مسؤولة كردية:سنضطر لإيقاف خدماتنا إذا استمر الحظر على مطار أربيل

السليمانية – اربيل – فريد حسن
قالت مديرة مطار أربيل الدولي تالار فائق الثلاثاء ان قرار تمديد حظر الرحلات الخارجية من والى مطاري اقليم كردستان العراق هو «قرار سياسي». واضافت في مؤتمر صحافي بمبنى المطار «هذا موضوع سياسي (…) عقدنا العديد من الاجتماعات مع كل من سلطة الطيران المدني العراقي ووزارة النقل ولم نجد اي نقاط خلاف بيننا”.فيما تزداد معاناة المواطنين الكرد من غلق المطارات وانقطاعهم عن العالمم ، وتوجد جالية بمئات الالوف من الكرد في اوروبا. وفرضت الحكومة العراقية نهاية أيلول/سبتمبر حظرا على الرحلات الدولية من وإلى مطاري أربيل و السليمانية، بعد أيام من استفتاء حول مستقبل كردستان نظمته سلطات الإقليم واعتبرته بغداد غير قانوني. ومددت الحكومة العراقية الحظر الجوي المفروض على الرحلات الخارجية. وكان من المقرر رفع الحظر في 28 شباط/فبراير. وشددت على انه في حال «استمر الحظر قد لا نستطيع الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين ونضطر الى اغلاقه» بسبب الديون والخسائر التي بلغت ملايين الدولارت. من جهته، اوضح المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي لفرانس برس ان «حظر الرحلات لم يحدد بسقف زمني وأنما ربط تعليق الرحلات بنقل أدارة المطارات الى الحكومة الاتحادية، وعندما يتحقق ذلك سيتم رفع التعليق».
وكانت ادارة مطاري الاقليم قبل الاستفتاء في 25 أيلول/سبتمبر تقتصر على سلطات الاقليم الذي يتمتع بحكم ذاتي. وطالبت الحكومة المركزية بعد ذلك بنقل السلطة على المطارين والمنافذ الحدودية اليها.
ومذاك، اصبحت جميع الرحلات الجوية من كردستان الى الخارج تمز بشكل الزامي عبر بغداد.
ويتعين على الاجانب الذين لم يطلب منهم سابقا الحصول على تأشيرة دخول من السلطات الاتحادية للسفر الى كردستان ان يفعلوا ذلك. فيما وصل وفد جديد من ديوان الرقابة المالية في الحكومة الاتحادية ببغداد مساء الاثنين الى السليمانية في إقليم كوردستان. وقان اللجنة ستمكث 13 يوما في السليمانية وخلال هذه المدة ستعد تقريرها النهائي بشأن تدقيق رواتب الموظفين والعاملين في الوزارات بكردستان باستثناء وزارتي التربية والصحة، والبيشمركة، والداخلية، التي انهت اللجان السابقة تدقيق لوائح موظفيها ومنتسبيها.
من جهته قال هورامي، ان اللجنة ستجري مراجعة وتدقيق لقوائم الموظفين الحكوميين في السليمانية، مردفا بالقول ان اللجنة ستعتمد في عملها على قوائم نظام “البايومتري”. وامس الاول رأى مستشار مجلس أمن اقليم كردستان مسرور بارزاني،، أن الكرد والسنة لن يستطيعوا أن يحكموا العراق مجدداً تحت أي من الأسباب، اذ سيقتصر الحكم على المكون الشيعي فقط، وفق النظام الانتخابي الحالي، فيما أشار إلى أن الاستفتاء اقلق المتحفظين بثلاث قضايا أبرزها تأثيره على محاربة الارهاب.
وذكر بارزاني في مقابلة مع موقع “المونيتور” الأمريكي: “اعتقد أن هذا الحلم لن يموت”.
وأضاف، أن “على العالم والحكومة العراقية أن تكون على بينة من رغبات الشعب الكردي وبماذا يفكرون وما الاسباب التي دفعتهم الى الاستفتاء”.
وتابع: “كنا متخوفين بشأن مستقبل شعبنا. أردنا التأكد بأنه لن تكون هناك مواجهات، وأننا سنبني علاقات سلمية ومتوازنة مع بغداد في أي شكل يمكن أن نتفق عليه ويستند إلى المصالح المتبادلة”.
ومضى بارزاني بالقول، إنه “لسوء الحظ، أعتقد أن نوايا شعبنا قد اسيء تفسيرها عمدا (من جانب بغداد) لأن التعبير عن الرغبة لا يعني أنه ينبغي بالضرورة أن يؤدي إلى المواجهة.. وهذا هو الحال عندما تسوء الأمور. ونحن لسنا مسؤولين حقا عن العواقب”.