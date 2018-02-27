وفد من بغداد يدقق رواتب الموظفين المتأخرة في السليمانية مسؤولة كردية:سنضطر لإيقاف خدماتنا إذا استمر الحظر على مطار أربيل

السليمانية‭ – ‬اربيل‭ – ‬فريد‭ ‬حسن‭ ‬

‭ ‬قالت‭ ‬مديرة‭ ‬مطار‭ ‬أربيل‭ ‬الدولي‭ ‬تالار‭ ‬فائق‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬قرار‭ ‬تمديد‭ ‬حظر‭ ‬الرحلات‭ ‬الخارجية‭ ‬من‭ ‬والى‭ ‬مطاري‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬هو‭ ‬‮«‬قرار‭ ‬سياسي‮»‬‭. ‬واضافت‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬بمبنى‭ ‬المطار‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬موضوع‭ ‬سياسي‭ (…) ‬عقدنا‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الاجتماعات‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬سلطة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬العراقي‭ ‬ووزارة‭ ‬النقل‭ ‬ولم‭ ‬نجد‭ ‬اي‭ ‬نقاط‭ ‬خلاف‭ ‬بيننا”‭.‬فيما‭ ‬تزداد‭ ‬معاناة‭ ‬المواطنين‭ ‬الكرد‭ ‬من‭ ‬غلق‭ ‬المطارات‭ ‬وانقطاعهم‭ ‬عن‭ ‬العالمم‭ ‬،‭ ‬وتوجد‭ ‬جالية‭ ‬بمئات‭ ‬الالوف‭ ‬من‭ ‬الكرد‭ ‬في‭ ‬اوروبا‭. ‬وفرضت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬نهاية‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬حظرا‭ ‬على‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬مطاري‭ ‬أربيل‭ ‬و‭ ‬السليمانية،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬استفتاء‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬كردستان‭ ‬نظمته‭ ‬سلطات‭ ‬الإقليم‭ ‬واعتبرته‭ ‬بغداد‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭. ‬ومددت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الحظر‭ ‬الجوي‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬الرحلات‭ ‬الخارجية‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬رفع‭ ‬الحظر‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭. ‬وشددت‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬‮«‬استمر‭ ‬الحظر‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬للمواطنين‭ ‬ونضطر‭ ‬الى‭ ‬اغلاقه‮»‬‭ ‬بسبب‭ ‬الديون‭ ‬والخسائر‭ ‬التي‭ ‬بلغت‭ ‬ملايين‭ ‬الدولارت‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬اوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬سعد‭ ‬الحديثي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬حظر‭ ‬الرحلات‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬بسقف‭ ‬زمني‭ ‬وأنما‭ ‬ربط‭ ‬تعليق‭ ‬الرحلات‭ ‬بنقل‭ ‬أدارة‭ ‬المطارات‭ ‬الى‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وعندما‭ ‬يتحقق‭ ‬ذلك‭ ‬سيتم‭ ‬رفع‭ ‬التعليق‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬ادارة‭ ‬مطاري‭ ‬الاقليم‭ ‬قبل‭ ‬الاستفتاء‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬تقتصر‭ ‬على‭ ‬سلطات‭ ‬الاقليم‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭. ‬وطالبت‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بنقل‭ ‬السلطة‭ ‬على‭ ‬المطارين‭ ‬والمنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬اليها‭.‬

ومذاك،‭ ‬اصبحت‭ ‬جميع‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬كردستان‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬تمز‭ ‬بشكل‭ ‬الزامي‭ ‬عبر‭ ‬بغداد‭.‬

ويتعين‭ ‬على‭ ‬الاجانب‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يطلب‭ ‬منهم‭ ‬سابقا‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬دخول‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الاتحادية‭ ‬للسفر‭ ‬الى‭ ‬كردستان‭ ‬ان‭ ‬يفعلوا‭ ‬ذلك‭. ‬فيما‭ ‬وصل‭ ‬وفد‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬ديوان‭ ‬الرقابة‭ ‬المالية‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬ببغداد‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬السليمانية‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬كوردستان‭. ‬وقان‭ ‬اللجنة‭ ‬ستمكث‭ ‬13‭ ‬يوما‭ ‬في‭ ‬السليمانية‭ ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬ستعد‭ ‬تقريرها‭ ‬النهائي‭ ‬بشأن‭ ‬تدقيق‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬بكردستان‭ ‬باستثناء‭ ‬وزارتي‭ ‬التربية‭ ‬والصحة،‭ ‬والبيشمركة،‭ ‬والداخلية،‭ ‬التي‭ ‬انهت‭ ‬اللجان‭ ‬السابقة‭ ‬تدقيق‭ ‬لوائح‭ ‬موظفيها‭ ‬ومنتسبيها‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬هورامي،‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬ستجري‭ ‬مراجعة‭ ‬وتدقيق‭ ‬لقوائم‭ ‬الموظفين‭ ‬الحكوميين‭ ‬في‭ ‬السليمانية،‭ ‬مردفا‭ ‬بالقول‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬ستعتمد‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬نظام‭ ‬“البايومتري”‭. ‬وامس‭ ‬الاول‭ ‬رأى‭ ‬مستشار‭ ‬مجلس‭ ‬أمن‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬مسرور‭ ‬بارزاني،،‭ ‬أن‭ ‬الكرد‭ ‬والسنة‭ ‬لن‭ ‬يستطيعوا‭ ‬أن‭ ‬يحكموا‭ ‬العراق‭ ‬مجدداً‭ ‬تحت‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬الأسباب،‭ ‬اذ‭ ‬سيقتصر‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬المكون‭ ‬الشيعي‭ ‬فقط،‭ ‬وفق‭ ‬النظام‭ ‬الانتخابي‭ ‬الحالي،‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاستفتاء‭ ‬اقلق‭ ‬المتحفظين‭ ‬بثلاث‭ ‬قضايا‭ ‬أبرزها‭ ‬تأثيره‭ ‬على‭ ‬محاربة‭ ‬الارهاب‭.‬

وذكر‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬موقع‭ ‬“المونيتور”‭ ‬الأمريكي‭: ‬“اعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحلم‭ ‬لن‭ ‬يموت”‭.‬

وأضاف،‭ ‬أن‭ ‬“على‭ ‬العالم‭ ‬والحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬على‭ ‬بينة‭ ‬من‭ ‬رغبات‭ ‬الشعب‭ ‬الكردي‭ ‬وبماذا‭ ‬يفكرون‭ ‬وما‭ ‬الاسباب‭ ‬التي‭ ‬دفعتهم‭ ‬الى‭ ‬الاستفتاء”‭.‬

وتابع‭: ‬“كنا‭ ‬متخوفين‭ ‬بشأن‭ ‬مستقبل‭ ‬شعبنا‭. ‬أردنا‭ ‬التأكد‭ ‬بأنه‭ ‬لن‭ ‬تكون‭ ‬هناك‭ ‬مواجهات،‭ ‬وأننا‭ ‬سنبني‭ ‬علاقات‭ ‬سلمية‭ ‬ومتوازنة‭ ‬مع‭ ‬بغداد‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬شكل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نتفق‭ ‬عليه‭ ‬ويستند‭ ‬إلى‭ ‬المصالح‭ ‬المتبادلة”‭.‬

ومضى‭ ‬بارزاني‭ ‬بالقول،‭ ‬إنه‭ ‬“لسوء‭ ‬الحظ،‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬نوايا‭ ‬شعبنا‭ ‬قد‭ ‬اسيء‭ ‬تفسيرها‭ ‬عمدا‭ (‬من‭ ‬جانب‭ ‬بغداد‭) ‬لأن‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬الرغبة‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬أنه‭ ‬ينبغي‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المواجهة‭.. ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الحال‭ ‬عندما‭ ‬تسوء‭ ‬الأمور‭. ‬ونحن‭ ‬لسنا‭ ‬مسؤولين‭ ‬حقا‭ ‬عن‭ ‬العواقب”‭.‬