اسرائيل تعلق اجراءاتها الضريبية ومصدر كنسي لـ (الزمان): ثلاث عشرة كنيسة شرقية وغربية تتفق للرد على ضرائب القدس

القاهرة – عمان- الزمان- مصطفى عمارة
علقت اسرائيل الثلاثاء اجراءات ضريبية ومشروع قانون حول الملكية ادت الى اغلاق كنيسة القيامة في القدس الشرقية المحتلة لثلاثة ايام احتجاجا عليها. وكان المسؤولون المسيحيون اقدموا على خطوة نادرة للغاية باغلاق الكنيسة ظهر الاحد، في مسعى للضغط على السلطات الاسرائيلية للتخلي عن اجراءاتها الضريبية. واعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان تعليق الاجراءات الضريبية. وقال البيان الصادر عن مكتب نتانياهو انه سيتم تعيين «فريق عمل» للتوصل الى حل مع الاجراءات الضريبية التي تسعى السلطات الاسرائيلية الى فرضها. واضاف البيان «نتيجة لذلك، فأن بلدية القدس ستقوم بتعليق اجراءات التحصيل التي قامت باتخاذها في الاسابيع الماضية». وسينظر وزير التعاون الاقليمي الاسرائيلي تساحي هنغبي في قضية بيع الكنيسة للاراضي في القدس فيما أكد مصدر كنسي فى تصريحات خاصة لمراسل الزمان ان البابا تواضرس يتابع بقلق اجراءات اسرائيل بفرض ضرائب على كنائس القدس ،وانه اجرى خلال الساعات الاخيرة اتصالات مع عدد من رؤساء الكنائس لبحث اتخاذ موقف موحد ضد هذه الاجراءات ،فيما كشف المطران ابراهيم عازر ان الكنيسة اللوثرية الجديد في الاردن فى اتصال هاتفي معه ان رؤساء 13 كنيسة في الشرق والغرب ستجتمع اليوم لبحث الاجراءات الواجب اتخاذها ضد فرض ضرائب على الممتلكات الكنسية، واضاف اننا ننتظر الاجراءات التى يتخذها الملك عبد الله الثاني ملك الاردن باعتباره وصياً على الاماكن الاسلامية والمسيحية فى القدس ،ودعا المطران ابراهيم عازر الدول العربية والاسلامية الى التحرك باعتبار ان الاماكن المقدسة لا تخص فقط الشعب الفلسطيني ، واضاف الانبا انطونيوس مطران القدس فى اتصال معه انه لم يتحدد حتى الان موعد لفتح الكنيسة التى اغلقت الى اجل غير مسمى وان هدف القرار الاسرائيلي استغلال اقتراب اعياد القيامة لاجبار الكنيسة على دفع الملايين كضرائب بشكل عاجل . من ناحية اخرى يواصل الوفد الامنى فى غزة لانقاذ ملف المصالحة وحول مهمة الوفد المصري اكد د/ ايمن القب القيادي بحركة فتح فى تصريحات للزمان ان الوفد الامنى المصري سيتابع حل كل القضايا العالقة مثل اكمال تسليم الجباية للحكومة وتمكين حكومة رامي الحمد لله من بسط نفوذها على المؤسسات كافة، وحسم ملف الموظفين بشكل نهائي ودفع رواتبهم ورفع العقوبات عن قطاع غزة فضلا عن زيادة التبادل التجاري بين مصر وقطاع غزة وكذلك بحث الية تأمين الحدود لمنع تسرب الدواعش.
فيما اكد طاهرالنونو عضو حركة حماس مفاوضات القاهرة اننا طالبنا باشراف فصائلي ومصري على تنفيذ المصالحة ، واضاف انّ هناك تقدما ايجابيا فى المباحثات التي يجريها وفد حماس مع المسؤولين والمخابرات المصرية لايجاد حل لازمة الموظفين وانهاء معاناة سكان القطاع وان مصر مصممة على انهاء ملف المصالحه