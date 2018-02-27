اسرائيل تعلق اجراءاتها الضريبية ومصدر كنسي لـ (الزمان): ثلاث عشرة كنيسة شرقية وغربية تتفق للرد على ضرائب القدس

القاهرة‭ – ‬عمان‭- ‬الزمان‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

علقت‭ ‬اسرائيل‭ ‬الثلاثاء‭ ‬اجراءات‭ ‬ضريبية‭ ‬ومشروع‭ ‬قانون‭ ‬حول‭ ‬الملكية‭ ‬ادت‭ ‬الى‭ ‬اغلاق‭ ‬كنيسة‭ ‬القيامة‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬الشرقية‭ ‬المحتلة‭ ‬لثلاثة‭ ‬ايام‭ ‬احتجاجا‭ ‬عليها‭. ‬وكان‭ ‬المسؤولون‭ ‬المسيحيون‭ ‬اقدموا‭ ‬على‭ ‬خطوة‭ ‬نادرة‭ ‬للغاية‭ ‬باغلاق‭ ‬الكنيسة‭ ‬ظهر‭ ‬الاحد،‭ ‬في‭ ‬مسعى‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬السلطات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬للتخلي‭ ‬عن‭ ‬اجراءاتها‭ ‬الضريبية‭. ‬واعلن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬تعليق‭ ‬الاجراءات‭ ‬الضريبية‭. ‬وقال‭ ‬البيان‭ ‬الصادر‭ ‬عن‭ ‬مكتب‭ ‬نتانياهو‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬تعيين‭ ‬‮«‬فريق‭ ‬عمل‮»‬‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬مع‭ ‬الاجراءات‭ ‬الضريبية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬السلطات‭ ‬الاسرائيلية‭ ‬الى‭ ‬فرضها‭. ‬واضاف‭ ‬البيان‭ ‬‮«‬نتيجة‭ ‬لذلك،‭ ‬فأن‭ ‬بلدية‭ ‬القدس‭ ‬ستقوم‭ ‬بتعليق‭ ‬اجراءات‭ ‬التحصيل‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬باتخاذها‭ ‬في‭ ‬الاسابيع‭ ‬الماضية‮»‬‭. ‬وسينظر‭ ‬وزير‭ ‬التعاون‭ ‬الاقليمي‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬تساحي‭ ‬هنغبي‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬بيع‭ ‬الكنيسة‭ ‬للاراضي‭ ‬في‭ ‬القدس‭ ‬فيما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬كنسي‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬البابا‭ ‬تواضرس‭ ‬يتابع‭ ‬بقلق‭ ‬اجراءات‭ ‬اسرائيل‭ ‬بفرض‭ ‬ضرائب‭ ‬على‭ ‬كنائس‭ ‬القدس‭ ‬،وانه‭ ‬اجرى‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الاخيرة‭ ‬اتصالات‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬رؤساء‭ ‬الكنائس‭ ‬لبحث‭ ‬اتخاذ‭ ‬موقف‭ ‬موحد‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬الاجراءات‭ ‬،فيما‭ ‬كشف‭ ‬المطران‭ ‬ابراهيم‭ ‬عازر‭ ‬ان‭ ‬الكنيسة‭ ‬اللوثرية‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬الاردن‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬معه‭ ‬ان‭ ‬رؤساء‭ ‬13‭ ‬كنيسة‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬والغرب‭ ‬ستجتمع‭ ‬اليوم‭ ‬لبحث‭ ‬الاجراءات‭ ‬الواجب‭ ‬اتخاذها‭ ‬ضد‭ ‬فرض‭ ‬ضرائب‭ ‬على‭ ‬الممتلكات‭ ‬الكنسية،‭ ‬واضاف‭ ‬اننا‭ ‬ننتظر‭ ‬الاجراءات‭ ‬التى‭ ‬يتخذها‭ ‬الملك‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الثاني‭ ‬ملك‭ ‬الاردن‭ ‬باعتباره‭ ‬وصياً‭ ‬على‭ ‬الاماكن‭ ‬الاسلامية‭ ‬والمسيحية‭ ‬فى‭ ‬القدس‭ ‬،ودعا‭ ‬المطران‭ ‬ابراهيم‭ ‬عازر‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬والاسلامية‭ ‬الى‭ ‬التحرك‭ ‬باعتبار‭ ‬ان‭ ‬الاماكن‭ ‬المقدسة‭ ‬لا‭ ‬تخص‭ ‬فقط‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬،‭ ‬واضاف‭ ‬الانبا‭ ‬انطونيوس‭ ‬مطران‭ ‬القدس‭ ‬فى‭ ‬اتصال‭ ‬معه‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يتحدد‭ ‬حتى‭ ‬الان‭ ‬موعد‭ ‬لفتح‭ ‬الكنيسة‭ ‬التى‭ ‬اغلقت‭ ‬الى‭ ‬اجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى‭ ‬وان‭ ‬هدف‭ ‬القرار‭ ‬الاسرائيلي‭ ‬استغلال‭ ‬اقتراب‭ ‬اعياد‭ ‬القيامة‭ ‬لاجبار‭ ‬الكنيسة‭ ‬على‭ ‬دفع‭ ‬الملايين‭ ‬كضرائب‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ . ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬اخرى‭ ‬يواصل‭ ‬الوفد‭ ‬الامنى‭ ‬فى‭ ‬غزة‭ ‬لانقاذ‭ ‬ملف‭ ‬المصالحة‭ ‬وحول‭ ‬مهمة‭ ‬الوفد‭ ‬المصري‭ ‬اكد‭ ‬د‭/ ‬ايمن‭ ‬القب‭ ‬القيادي‭ ‬بحركة‭ ‬فتح‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬الوفد‭ ‬الامنى‭ ‬المصري‭ ‬سيتابع‭ ‬حل‭ ‬كل‭ ‬القضايا‭ ‬العالقة‭ ‬مثل‭ ‬اكمال‭ ‬تسليم‭ ‬الجباية‭ ‬للحكومة‭ ‬وتمكين‭ ‬حكومة‭ ‬رامي‭ ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬من‭ ‬بسط‭ ‬نفوذها‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬كافة،‭ ‬وحسم‭ ‬ملف‭ ‬الموظفين‭ ‬بشكل‭ ‬نهائي‭ ‬ودفع‭ ‬رواتبهم‭ ‬ورفع‭ ‬العقوبات‭ ‬عن‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬زيادة‭ ‬التبادل‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وقطاع‭ ‬غزة‭ ‬وكذلك‭ ‬بحث‭ ‬الية‭ ‬تأمين‭ ‬الحدود‭ ‬لمنع‭ ‬تسرب‭ ‬الدواعش‭.‬

‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬طاهرالنونو‭ ‬عضو‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬مفاوضات‭ ‬القاهرة‭ ‬اننا‭ ‬طالبنا‭ ‬باشراف‭ ‬فصائلي‭ ‬ومصري‭ ‬على‭ ‬تنفيذ‭ ‬المصالحة‭ ‬،‭ ‬واضاف‭ ‬انّ‭ ‬هناك‭ ‬تقدما‭ ‬ايجابيا‭ ‬فى‭ ‬المباحثات‭ ‬التي‭ ‬يجريها‭ ‬وفد‭ ‬حماس‭ ‬مع‭ ‬المسؤولين‭ ‬والمخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬لايجاد‭ ‬حل‭ ‬لازمة‭ ‬الموظفين‭ ‬وانهاء‭ ‬معاناة‭ ‬سكان‭ ‬القطاع‭ ‬وان‭ ‬مصر‭ ‬مصممة‭ ‬على‭ ‬انهاء‭ ‬ملف‭ ‬المصالحه