صحيفة مغربية تعلن تعرضها للتجسس بكاميرات سرية بعد توقيف مديرها

الرباط‭- ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ -‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون‭ -(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬

‭ ‬أكدت‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬اخبار‭ ‬اليوم‮»‬‭ ‬المغربية‭ ‬المستقلة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬غداة‭ ‬توقيف‭ ‬مديرها‭ ‬الاعلامي‭ ‬المغربي‭ ‬المعروف‭ ‬توفيق‭ ‬بوعشرين‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬اعتداءات‭ ‬جنسية‮»‬‭ ‬تعرضها‭ ‬‮«‬للتجسس‮»‬‭ ‬عبر‭ ‬كاميرات‭ ‬رُكبت‭ ‬خلسة‭ ‬في‭ ‬مكاتبها‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬‮«‬الضغوط‮»‬‭ ‬لإدانتها‭. ‬وكشفت‭ ‬الصحيفة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬الاكثر‭ ‬نفوذا‭ ‬بين‭ ‬الصحف‭ ‬المغربية‭ ‬الصادرة‭ ‬بالعربية‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الثلاثاء‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الصحافيين‭ ‬باتوا‭ ‬معرضين‭ ‬لكل‭ ‬وسائل‭ ‬التنصت‭ ‬والتجسس‭ ‬بالكاميرات‮»‬‭ ‬في‭ ‬مكاتبها‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ (‬غرب‭) ‬فيما‭ ‬تعرض‭ ‬بعضهم‭ ‬لـ»ضغوط‭ ‬رهيبة‭ ‬استعملت‭ ‬لانتزاع‭ ‬شكايات‭ ‬ضد‭ ‬بوعشرين‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬وجهت‭ ‬اليه‭ ‬تهم‭ ‬خطيرة‭ ‬جدا‭ ‬بحسب‭ ‬الصحيفة‭. ‬وأضافت‭ ‬الصحيفة‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الضغوط‭ ‬الرهيبة‮»‬‭ ‬التي‭ ‬مورست‭ ‬على‭ ‬الصحافيين‭ ‬شملت‭ ‬‮«‬التهديد‭ ‬بنشر‭ ‬صور‭ ‬خاصة‮»‬،‭ ‬معربة‭ ‬عن‭ ‬القلق‭ ‬من‭ ‬‮«‬التطورات‭ ‬الخطيرة‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭. ‬لكن‭ ‬المقال‭ ‬المطول‭ ‬لإدارة‭ ‬التحرير‭ ‬لم‭ ‬يتهم‭ ‬اي‭ ‬جهة‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬هذه‭ ‬الاساليب،‭ ‬واكتفى‭ ‬بالاشارة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المزعجة‭ ‬أصبحت‭ ‬مهددة‭ ‬والصحافيين‭ ‬باتوا‭ ‬معرضين‭ ‬لكل‭ ‬وسائل‭ ‬التنصت‭ ‬والتجسس‭ ‬بالكاميرات‭ ‬لاستعمال‭ ‬أي‭ ‬صور‭ ‬تتعلق‭ ‬بالحياة‭ ‬الخاصة‭ ‬ضدهم‮»‬‭.‬

وحدد‭ ‬الثامن‭ ‬من‭ ‬اذار‭/‬مارس‭ ‬المقبل‭ ‬موعدا‭ ‬لجلسة‭ ‬محاكمة‭ ‬بوعشرين‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭. ‬وكان‭ ‬بوعشرين‭ (‬49‭ ‬عاما‭) ‬اوقف‭ ‬الجمعة‭ ‬اثناء‭ ‬مداهمة‭ ‬حوالى‭ ‬20‭ ‬شرطيا‭ ‬مقر‭ ‬الصحيفة‭ ‬في‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء‭ ‬وظل‭ ‬معتقلا‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬التحقيق،‭ ‬ومثل‭ ‬الاثنين‭ ‬امام‭ ‬القضاء‭. ‬واعلن‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بالدار‭ ‬البيضاء‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬التهم‭ ‬الموجهة‭ ‬الى‭ ‬الصحافي‭ ‬وابرزها‭ ‬‮«‬ارتكابه‭ ‬جنايات‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‮»‬‭ ‬و»الاستغلال‭ ‬الجنسي‮»‬‭ ‬و‮»‬هتك‭ ‬عرض‭ ‬بالعنف‭ ‬والاغتصاب‭ ‬ومحاولة‭ ‬الاغتصاب‭ ‬والتحرش‭ ‬الجنسي‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬قال‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬ان‭ ‬توقيفه‭ ‬مرتبط‭ ‬بـ»شكاوى‭ ‬على‭ ‬علاقة‭ ‬باعتداءات‭ ‬جنسية‮»‬‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬‮«‬التحقيق‭ ‬لا‭ ‬علاقة‭ ‬له‭ ‬بالعمل‭ ‬الصحافي‮»‬‭.‬

‭ ‬وقال‭ ‬احد‭ ‬محاميه‭ ‬محمد‭ ‬زيان‭ ‬لوكالة‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية‭ ‬“ان‭ ‬التوقيف‭ ‬الاستعراضي‭ ‬لبوعشرين‭ ‬يؤكد‭ ‬ان‭ ‬القضية‭ ‬ليست‭ ‬اخلاقية‭. ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬القضية‭ ‬اخلاقية‭ ‬لكان‭ ‬تم‭ ‬استدعاؤه‭ ‬ليواجه‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬قدمن‭ ‬الشكاوى‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬‮«‬القضية‭ ‬ليست‭ ‬مرتبطة‭ ‬بمواطن‭ ‬عادي‭ ‬بل‭ ‬بصحافي‮»‬‭.‬

‭ ‬واثارت‭ ‬هذه‭ ‬القضية‭ ‬ردود‭ ‬فعل‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬حيث‭ ‬اعربت‭ ‬صحف‭ ‬عديدة‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬صدمتها‮»‬‭ ‬مع‭ ‬آراء‭ ‬متضاربة‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الاعلامي‭.‬

وبوعشرين‭ ‬المعروف‭ ‬بافتتاحياته‭ ‬الناقدة‭ ‬حكم‭ ‬عليه‭ ‬قبل‭ ‬شهر‭ ‬بدفع‭ ‬40‭ ‬الف‭ ‬يورو‭ ‬لوزيرين‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬التشهير‮»‬‭.‬

‭ ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2009،‭ ‬حُكم‭ ‬على‭ ‬بوعشرين‭ ‬ورسّام‭ ‬الكاريكاتور‭ ‬خالد‭ ‬كدار‭ ‬بالسجن‭ ‬اربع‭ ‬سنوات‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬بعد‭ ‬محاكمتين‭ ‬منفصلتين‭ ‬بسب‭ ‬كاريكاتور‭ ‬عن‭ ‬حفل‭ ‬زواج‭ ‬اعتبر‭ ‬مهينا‭ ‬للعائلة‭ ‬الملكية‭ ‬المغربية‭.‬

وقضايا‭ ‬الاعتداء‭ ‬الجنسي‭ ‬نادرة‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬خصوصا‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬تطال‭ ‬شخصيات‭ ‬عامة‭.‬