تركيا تدين قرار محكمة تشيكية إطلاق سراح مسلم

انقرة‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ : ‬‭ ‬دانت‭ ‬تركيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬قرار‭ ‬محكمة‭ ‬تشيكية‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬القيادي‭ ‬السوري‭ ‬البارز‭ ‬صالح‭ ‬مسلم‭ ‬الذي‭ ‬اعتقل‭ ‬السبت‭ ‬معتبرة‭ ‬أنه‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬دعما‭ ‬للإرهاب‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬بكير‭ ‬بوزداغ‭ ‬للصحافيين‭ ‬في‭ ‬انقرة‭ ‬‮«‬واضح‭ ‬جدا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬هو‭ ‬قرار‭ ‬يدعم‭ ‬الإرهاب‮»‬‭ ‬مضيفا‭ ‬إن‭ ‬ذلك‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬‮«‬تداعيات‭ ‬سلبية‮»‬‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬براغ‭ ‬وانقرة‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬وصف‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬التركي‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬غول‭ ‬قرار‭ ‬المحكمة‭ ‬التشيكية‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مقبول‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬انقرة‭ ‬ستواصل‭ ‬متابعة‭ ‬القضية‭ ‬‮«‬عن‭ ‬كثب‮»‬‭. ‬أطلقت‭ ‬محكمة‭ ‬براغ‭ ‬الثلاثاء‭ ‬سراح‭ ‬مسلم،‭ ‬الرئيس‭ ‬المشارك‭ ‬السابق‭ ‬لحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديموقراطي،‭ ‬والذي‭ ‬اعتقل‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التشيكية‭ ‬تنفيذا‭ ‬لمذكرة‭ ‬توقيف‭ ‬صادرة‭ ‬بحقه‭ ‬من‭ ‬تركيا‭ ‬التي‭ ‬تطالب‭ ‬بتسليمه‭. ‬وقال‭ ‬غول‭ ‬‮«‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بسجنه،‭ ‬لكن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬لم‭ ‬يتخذ‭ ‬لأسباب‭ ‬سياسية‮»‬‭. ‬وتتهم‭ ‬أنقرة‭ ‬‮«‬بالارهاب‮»‬‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬وحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديموقراطي‭ ‬فرعا‭ ‬سوريا‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬المحظور‭ ‬والذي‭ ‬يخوض‭ ‬حركة‭ ‬تمرد‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬ضد‭ ‬الدولة‭ ‬التركية‭. ‬وجاء‭ ‬توقيفه‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تقوم‭ ‬تركيا‭ ‬بعملية‭ ‬منذ‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬السورية‭ ‬ضد‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية،‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الديموقراطي‭. ‬واثار‭ ‬اعتقال‭ ‬مسلم‭ ‬الامل‭ ‬لدى‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬باعتقال‭ ‬شخصية‭ ‬مهمة‭ ‬بعد‭ ‬عشرين‭ ‬عاما‭ ‬على‭ ‬توقيف‭ ‬زعيم‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬اوجلان‭. ‬وقبيل‭ ‬جلسة‭ ‬الزعيم‭ ‬الكردي‭ ‬في‭ ‬المحكمة،‭ ‬حاول‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬التركي‭ ‬بن‭ ‬علي‭ ‬يلدريم‭ ‬ممارسة‭ ‬ضغوط،‭ ‬مؤكد‭ ‬ان‭ ‬طلب‭ ‬التسليم‭ ‬الذي‭ ‬رفعته‭ ‬انقرة‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬اختبارا‮»‬‭ ‬للجمهورية‭ ‬التشيكية‭.‬