تركيا تدين قرار محكمة تشيكية إطلاق سراح مسلم

انقرة- توركان اسماعيل : دانت تركيا الثلاثاء قرار محكمة تشيكية إطلاق سراح القيادي السوري البارز صالح مسلم الذي اعتقل السبت معتبرة أنه يشكل «دعما للإرهاب».
وقال نائب رئيس الحكومة بكير بوزداغ للصحافيين في انقرة «واضح جدا أن هذا القرار هو قرار يدعم الإرهاب» مضيفا إن ذلك سيكون له «تداعيات سلبية» على العلاقات بين براغ وانقرة.
من جانبه، وصف وزير العدل التركي عبد الحميد غول قرار المحكمة التشيكية بأنه «غير مقبول على الاطلاق»، موضحا ان انقرة ستواصل متابعة القضية «عن كثب». أطلقت محكمة براغ الثلاثاء سراح مسلم، الرئيس المشارك السابق لحزب الاتحاد الديموقراطي، والذي اعتقل السبت في العاصمة التشيكية تنفيذا لمذكرة توقيف صادرة بحقه من تركيا التي تطالب بتسليمه. وقال غول «كان يفترض اتخاذ قرار بسجنه، لكن هذا القرار لم يتخذ لأسباب سياسية». وتتهم أنقرة «بالارهاب» وحدات حماية الشعب الكردية وحزب الاتحاد الديموقراطي فرعا سوريا لحزب العمال الكردستاني المحظور والذي يخوض حركة تمرد منذ اكثر من ثلاثة عقود ضد الدولة التركية. وجاء توقيفه في وقت تقوم تركيا بعملية منذ شهر في منطقة عفرين السورية ضد وحدات حماية الشعب الكردية، الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديموقراطي. واثار اعتقال مسلم الامل لدى السلطات التركية باعتقال شخصية مهمة بعد عشرين عاما على توقيف زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله اوجلان. وقبيل جلسة الزعيم الكردي في المحكمة، حاول رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم ممارسة ضغوط، مؤكد ان طلب التسليم الذي رفعته انقرة يشكل «اختبارا» للجمهورية التشيكية.