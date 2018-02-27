هل ارتدت أليسا حقاً ما يغضب جمهورها؟

بيروت‭- ‬الزمان‭ : ‬حضرت‭ ‬النجمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬إليسا‭ ‬حفل‭ ‬عيد‭ ‬ميلاد‭ ‬كلودين‭ ‬صعب،‭ ‬زوجة‭ ‬المصمم‭ ‬اللبناني‭ ‬إيلي‭ ‬صعب،‭ ‬والذي‭ ‬أقيم‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬الملاهي‭ ‬الليلية‭ ‬في‭ ‬بيروت‭.‬‭ ‬و‭ ‬حضرت‭ ‬أيضاً‭ ‬النجمة‭ ‬نانسي‭ ‬عجرم،‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬سيدات‭ ‬المجتمع‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬إليسا‭ ‬التي‭ ‬نشرت‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬الحفل،‭ ‬كانت‭ ‬حديث‭ ‬الجميع‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬بسبب‭ ‬إطلالتها‭ ‬المثيرة‭ ‬التي‭ ‬ظهرت‭ ‬فيها‭ ‬خلال‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭. ‬و‭ ‬ظهرت‭ ‬النجمة‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬الصورة‭ ‬على‭ ‬بساطتها‭ ‬المعتادة‭ ‬،مرتدية‭ ‬بنطلون‭ ‬جينز،‭.‬

لكن‭ ‬كانت‭ ‬معه‭ ‬بلوزة‭ ‬شفافة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير،‭ ‬بشكل‭ ‬بدت‭ ‬معه‭ ‬الفنانة‭ ‬في‭ ‬‮«‬لوك‮»‬‭ ‬مثير‭ ‬وجرئ‭ ‬وضعها‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬انتقادات‭ ‬المتابعين‭ ‬،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬اخرين‭ ‬قالوا‭ ‬انه‭ ‬زي‭ ‬عادي‭ ‬ولايوجد‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬يخدش‭ ‬الحياء‭ ‬وان‭ ‬التأويلات‭ ‬تشتد‭ ‬لكونها‭ ‬فنانة‭ ‬مشهورة‭.. ‬من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يُعرض‭ ‬لإليسا‭ ‬حالياً‭ ‬برنامج‭ ‬The Voice‭ ‬عبر‭ ‬شاشة‭ ‬mbc،‭ ‬والذي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬لجنة‭ ‬التحكيم‭ ‬الخاصة‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عاصي‭ ‬الحلاني،‭ ‬أحلام،‭ ‬ومحمد‭ ‬حماقي‭.‬