هل ارتدت أليسا حقاً ما يغضب جمهورها؟

بيروت- الزمان : حضرت النجمة اللبنانية إليسا حفل عيد ميلاد كلودين صعب، زوجة المصمم اللبناني إيلي صعب، والذي أقيم في أحد الملاهي الليلية في بيروت. و حضرت أيضاً النجمة نانسي عجرم، ومجموعة من سيدات المجتمع اللبناني في مختلف المجالات، إلا أن إليسا التي نشرت صورة من أجواء الحفل، كانت حديث الجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالتها المثيرة التي ظهرت فيها خلال عيد الميلاد. و ظهرت النجمة اللبنانية في الصورة على بساطتها المعتادة ،مرتدية بنطلون جينز،.
لكن كانت معه بلوزة شفافة إلى حد كبير، بشكل بدت معه الفنانة في «لوك» مثير وجرئ وضعها في مرمى انتقادات المتابعين ، بالرغم من ان اخرين قالوا انه زي عادي ولايوجد فيه ما يخدش الحياء وان التأويلات تشتد لكونها فنانة مشهورة.. من ناحية أخرى، يُعرض لإليسا حالياً برنامج The Voice عبر شاشة mbc، والذي تشارك في لجنة التحكيم الخاصة به إلى جانب عاصي الحلاني، أحلام، ومحمد حماقي.