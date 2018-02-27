نصائح طبية لتخليص الأطفال من مرض البدانة

لندن‭ -‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬نتائج‭ ‬علمية‭ ‬تضمنت‭ ‬تحليل‭ ‬حوالي‭ ‬416‭ ‬دراسة‭ ‬شملت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬160‭ ‬مليون‭ ‬طفل‭ ‬ومراهق‭ ‬من‭ ‬مئتي‭ ‬بلد،‭ ‬إذ‭ ‬ارتفعت‭ ‬نسبة‭ ‬البدناء‭ ‬من‭ ‬0‭.‬7‭% ‬في‭ ‬عام‭ ‬1975‭ ‬إلى‭ ‬5‭.‬6‭% ‬في‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفتيات‭ ‬ومن‭ ‬0‭.‬9‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬إلى‭ ‬7‭.‬8‭% ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الفتيان‭. ‬حيث‭ ‬باتت‭ ‬السمنة‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬مرضا‭ ‬يشكل‭ ‬تهديداً‭ ‬صحياً‭ ‬ونفسياً‭ ‬لحياة‭ ‬الطفل،‭ ‬ويحاول‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الآباء‭ ‬مساعدة‭ ‬أطفالهم‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬وزن‭ ‬مثالي،‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬يأمل‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬طفلهم‭ ‬البدين‭ ‬رشيقاً‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬فهل‭ ‬هذا‭ ‬أمر‭ ‬ممكن‭ ‬علمياً؟

أصبح‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬أن‭ ‬المشروبات‭ ‬المحتوية‭ ‬على‭ ‬السكر‭ ‬هي‭ ‬عامل‭ ‬خطير‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن،‭ ‬حسب‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحة‭ ‬الطفل‭ ‬التي‭ ‬توصي‭ ‬بأن‭ ‬يتعود‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬شرب‭ ‬الماء‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬سن‭ ‬مبكرة‭.‬

كما‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المشروبات‭ ‬السكرية‭ ‬استثناءً‭ ‬وليس‭ ‬القاعدة‭ ‬مثل‭ ‬المشروبات‭ ‬الغازية‭ ‬ومشروبات‭ ‬الكولا‭ ‬والشاي‭ ‬المحلى‭ ‬أو‭ ‬الشاي‭ ‬المثلج‭ ‬وعصائر‭ ‬الفاكهة‭ ‬أو‭ ‬نكتار‭ ‬الفواكه‭… ‬ويأمل‭ ‬بعض‭ ‬الآباء‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يتخلص‭ ‬أبناؤهم‭ ‬من‭ ‬السمنة‭ ‬مع‭ ‬مرور‭ ‬الوقت،‭ ‬لكن‭ ‬المشكلة‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الطفل‭ ‬أو‭ ‬المراهق‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬من‭ ‬السمنة،‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬وزنه‭ ‬إلى‭ ‬طبيعته‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭. ‬‮«‬الطفل‭ ‬البدين‭ ‬لا‭ ‬يصبح‭ ‬رشيقاً‭ ‬في‭ ‬المستقبل‮»‬،‭ ‬كما‭ ‬يقول‭ ‬الدكتور‭ ‬برتولد‭ ‬كوليتسكو‭.‬

لكن‭ ‬هناك‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬تراجع‭ ‬السمنة‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬مثل‭: ‬تعزيز‭ ‬الرضاعة‭ ‬الطبيعية،‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الاستهلاك‭ ‬العالي‭ ‬للسكر‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التثقيف‭ ‬الغذائي‭ ‬والتدابير‭ ‬التشريعية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬استهلاك‭ ‬المياه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬فرض‭ ‬الضرائب‭ ‬على‭ ‬المشروبات‭ ‬عالية‭ ‬السكر‭.‬

ومن‭ ‬التدابير‭ ‬أيضاً‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬الإعلانات‭ ‬الموجهة‭ ‬للأطفال‭ ‬في‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬وفي‭ ‬وسائط‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬على‭ ‬شبكة‭ ‬الإنترنت،‭ ‬ووضع‭ ‬علامات‭ ‬بسيطة‭ ‬وسهلة‭ ‬لفهم‭ ‬أفضل‭ ‬للمكونات‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬عليها‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬بحيث‭ ‬يمكن‭ ‬للمستهلكين‭ ‬التعرف‭ ‬بسرعة‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬المنتجات‭.‬

يقول‭ ‬الدكتور‭ ‬برتولد‭ ‬كوليتسكو‭ ‬الخبير‭ ‬المتخصص‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬الأيض‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الأطفال‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬ميونخ‭ ‬ورئيس‭ ‬مؤسسة‭ ‬صحة‭ ‬الطفل‭:‬‮»‬‭ ‬لقد‭ ‬زاد‭ ‬معدل‭ ‬زيادة‭ ‬الوزن‭ ‬والسمنة‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬والمراهقين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثمانية‭ ‬أضعاف‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأربعين‭ ‬الماضية،‭ ‬وهو‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬على‭ ‬صحة‭ ‬الأطفال‭ ‬المتضررين‮»‬‭.‬