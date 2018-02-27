نظام أمني ياباني يتنبأ بالجريمة قبل وقوعها

طوكيو‭ – ‬الزمان‭ ‬

اضافت‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬اليابانية‭ ‬ميزة‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الامكانات‭ ‬الامنية‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬الجرائم‭ ‬البسيطة‭ ‬والمعقدة‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ . ‬حيث

أعلنت‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬كاناغاوا‭ ‬اليابانية‭ ‬نيتها‭ ‬تطوير‭ ‬‮«‬نظام‭ ‬ثوري‮»‬‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬التنبؤ‭ ‬بمكان‭ ‬وقوع‭ ‬الجرائم‭ ‬ومواعيدها‭ ‬قبل‭ ‬حدوثها‭ ‬اعتمادا‭ ‬على‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

ووفقا‭ ‬لوسائل‭ ‬إعلام‭ ‬محلية‭ ‬فإن‭ ‬عمليات‭ ‬التجربة‭ ‬للنظام‭ ‬ستبدأ‭ ‬عام‭ ‬2020،‭ ‬وتحديدا‭ ‬مع‭ ‬استضافة‭ ‬طوكيو‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يعتمد‭ ‬النظام‭ ‬بشكل‭ ‬مبدئي‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬بيانات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬جريمة‭ ‬ونحو‭ ‬800‭ ‬ألف‭ ‬حادثة‭ ‬وقعت‭ ‬بالماضي‭.‬

البيانات‭ ‬ستتضمن‭ ‬جنس‭ ‬وأعمار‭ ‬من‭ ‬تورط‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬الجرائم‭ ‬والحوادث،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬معلومات‭ ‬تفصيلية‭ ‬حول‭ ‬كيفية‭ ‬وقوع‭ ‬الجرائم‭ ‬والظروف‭ ‬المحيطة‭ ‬بها،‭ ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬الطقس‭ ‬وأبرز‭ ‬الملامح‭ ‬المناطق‭ ‬والمبان‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالجرائم‭ ‬والحوادث‭ ‬في‭ ‬حينها‭.‬

وتستخدم‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬بالفعل‭ ‬نظاما‭ ‬متقدما‭ ‬يوضح‭ ‬أماكن‭ ‬وأوقات‭ ‬وقوع‭ ‬الحوادث‭ ‬والجرائم‭ ‬خلال‭ ‬اليوم،‭ ‬بغرض‭ ‬مساعدتهم‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬الأماكن‭ ‬الأكثر‭ ‬احتياجا‭ ‬للدوريات‭ ‬الأمنية‭.‬