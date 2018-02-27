إحباط تهريب أسد من مصر الى ليبيا

القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مني‭ ‬محرز‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الزراعة‭ ‬وإستصلاح‭ ‬الاراضي‭ ‬المصرية‭ ‬لشئون‭ ‬الثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬والداجنة‭ ‬والأسماك،‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الادارة‭ ‬العامة‭ ‬للحجر‭ ‬البيطري‭ ‬بالاسكندرية‭ ‬ضبطت‭ ‬أسداً،‭ ‬تم‭ ‬إخفاوه‭ ‬داخل‭ ‬صندوق‭ ‬أسفل‭ ‬أحدي‭ ‬جوانب‭ ‬السيارات‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتهريبه‭ ‬إلي‭ ‬ليبيا،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التنبيه‭ ‬علي‭ ‬أجهزة‭ ‬الحجر‭ ‬البيطري‭ ‬والحياة‭ ‬البرية‭ ‬بمختلف‭ ‬المنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬لتكثيف‭ ‬دورها‭ ‬الرقابة‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الحيوانات‭ ‬البرية‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬التهريب‭ ‬أو‭ ‬الإتجار‭ ‬بها‭. ‬وأضافت‭ ‬محرز،‭ ‬أن‭ ‬مصر‭ ‬وفقا‭ ‬لإتفاقية‭ ‬سايتس‭ ‬لحماية‭ ‬الحياة‭ ‬البرية،‭ ‬تنفذ‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الآليات‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬التهريب،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلي‭ ‬ان‭ ‬التقرير‭ ‬المبدئي‭ ‬لحالة‭ ‬الاسد‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬خضوعه‭ ‬للتخدير‭ ‬للسيطرة‭ ‬عليه‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬تهريبه‭ ‬إلي‭ ‬المقصد‭ ‬النهائي‭ ‬وهو‭ ‬ليبيا،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يؤكد‭ ‬نجاح‭ ‬أجهزة‭ ‬الحجر‭ ‬البيطرية‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬دورها‭ ‬الرقابي،‭ ‬وسيتم‭ ‬إيداعه‭ ‬في‭ ‬حديقة‭ ‬الحيوان‭ ‬بالجيزة‭.‬

وقالت‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬الزراعة،‭ ‬انه‭ ‬سيتم‭ ‬تشديد‭ ‬الاجراءات‭ ‬الرقابية‭ ‬علي‭ ‬عمليات‭ ‬تداول‭ ‬وبيع‭ ‬أو‭ ‬التصرف‭ ‬في‭ ‬الحيوانات‭ ‬البرية‭ ‬المهددة‭ ‬بالإنقراض،‭ ‬ضمن‭ ‬خطة‭ ‬قومية‭ ‬لملاحقة‭ ‬مخالفات‭ ‬الإتجار‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحيوانات،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلي‭ ‬إلتزام‭ ‬مصر‭ ‬بالتطبيق‭ ‬الشامل‭ ‬لإتفاقية‭ ‬سايتس‭ ‬لحماية‭ ‬الحيوانات‭ ‬المهددة‭ ‬بالانقراض‭.‬