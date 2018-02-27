إحباط تهريب أسد من مصر الى ليبيا

القاهرة -الزمان
كشفت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي المصرية لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، عن أن الادارة العامة للحجر البيطري بالاسكندرية ضبطت أسداً، تم إخفاوه داخل صندوق أسفل أحدي جوانب السيارات في محاولة لتهريبه إلي ليبيا، مؤكدة أنه تم التنبيه علي أجهزة الحجر البيطري والحياة البرية بمختلف المنافذ الحدودية لتكثيف دورها الرقابة في حماية الحيوانات البرية من مخاطر التهريب أو الإتجار بها. وأضافت محرز، أن مصر وفقا لإتفاقية سايتس لحماية الحياة البرية، تنفذ عددا من الآليات التي تحمي هذه الحيوانات من مخاطر التهريب، مشيرة إلي ان التقرير المبدئي لحالة الاسد كشفت عن خضوعه للتخدير للسيطرة عليه خلال فترة تهريبه إلي المقصد النهائي وهو ليبيا، وهو ما يؤكد نجاح أجهزة الحجر البيطرية في تنفيذ دورها الرقابي، وسيتم إيداعه في حديقة الحيوان بالجيزة.
وقالت نائب وزير الزراعة، انه سيتم تشديد الاجراءات الرقابية علي عمليات تداول وبيع أو التصرف في الحيوانات البرية المهددة بالإنقراض، ضمن خطة قومية لملاحقة مخالفات الإتجار في هذه الحيوانات، مشيرة إلي إلتزام مصر بالتطبيق الشامل لإتفاقية سايتس لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض.