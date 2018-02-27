تغييرات عسكرية في السعودية على صلة بالوضع القتالي في اليمن

الرياض,‭- ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أجرت‭ ‬الرياض‭ ‬تغييرات‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬عسكرية‭ ‬قيادية،‭ ‬شملت‭ ‬رئاسة‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬وقيادتي‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬والبرية،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تأتي‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬الحرب‭ ‬السعودية‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬المجاور‭ ‬عامها‭ ‬الرابع‭.‬

وتضمنت‭ ‬الأوامر‭ ‬الملكية‭ ‬أيضا‭ ‬تغييرات‭ ‬في‭ ‬مناصب‭ ‬سياسية‭ ‬واقتصادية،‭ ‬ونصت‭ ‬على‭ ‬تعيين‭ ‬تماضر‭ ‬بنت‭ ‬يوسف‭ ‬بن‭ ‬مقبل‭ ‬الرماح‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬العمل‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية،‭ ‬لتكون‭ ‬ثاني‭ ‬امراة‭ ‬تعين‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬وزير‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬المحافظة‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬بوادر‭ ‬انفتاح‭ ‬اجتماعي‭.‬

وأصدر‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬قرار‭ ‬اجراء‭ ‬التغييرات‭ ‬العسكرية‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬نجله‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الامير‭ ‬الشاب‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬(32‭ ‬عاما)،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬أوامر‭ ‬ملكية‭ ‬نشرت‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الخاص‭ ‬بالتغييرات‭ ‬العسكرية‭ ‬åتنهى‭ ‬خدمة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬الركن‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬بن‭ ‬صالح‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬البنيان‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭ ‬بإحالته‭ ‬على‭ ‬التقاعدò‭.‬

وصدر‭ ‬القرار‭ ‬غداة‭ ‬افتتاح‭ ‬البنيان‭ ‬معرض‭ ‬åالقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬لدعم‭ ‬التصنيع‭ ‬المحليò‭ ‬بدورته‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬الرياض‭.‬

ورقي‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬فياض‭ ‬بن‭ ‬حامد‭ ‬بن‭ ‬رقاد‭ ‬الرويلي،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة،‭ ‬إلى‭ ‬رتبة‭ ‬فريق‭ ‬أول‭ ‬ركن،‭ ‬وعين‭ ‬رئيساً‭ ‬لهيئة‭ ‬الأركان‭ ‬العامة‭.‬

وتقرر‭ ‬انهاء‭ ‬خدمة‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬عوض‭ ‬بن‭ ‬منصور‭ ‬سحيم‭ ‬قائد‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي،‭ ‬واعفاء‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البرية‭ ‬الفريق‭ ‬الركن‭ ‬فهد‭ ‬بن‭ ‬تركي‭ ‬بن‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬ال‭ ‬سعود‭ ‬من‭ ‬منصبه،‭ ‬وتعيين‭ ‬قائدين‭ ‬جديدين‭ ‬لقوات‭ ‬الدفاع‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬والقوات‭ ‬البرية‭.‬

كما‭ ‬تم‭ ‬تعيين‭ ‬قائدين‭ ‬جديدين‭ ‬لقوة‭ ‬الصواريخ‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬وللقوات‭ ‬الجوية‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬الأمر‭ ‬الملكي‭ ‬ان‭ ‬التغييرات‭ ‬العسكرية‭ ‬الواسعة‭ ‬هذه‭ ‬صدرت‭ ‬åبناءً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬عرضه‭ ‬علينا‭ ‬سمو‭ ‬وزير‭ ‬الدفاعò‭ ‬الامير‭ ‬محمد،‭ ‬وبعد‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬åوثيقةò‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬åتطوير‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاعò‭. ‬ولم‭ ‬تقدم‭ ‬السلطات‭ ‬تفسيرا‭ ‬للتعيينات‭ ‬العسكرية‭ ‬المفاجئة‭. ‬وفي‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬استبدل‭ ‬العاهل‭ ‬السعودي‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬البحرية‭ ‬وقائد‭ ‬الحرس‭ ‬الوطني‭.‬

وقال‭ ‬ثيودور‭ ‬كراسيك‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬شؤون‭ ‬الخليج‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬السعودية‭ ‬قد‭ ‬تكون‭ ‬تشهد‭ ‬åتحولا‭ ‬عسكرياò‭.‬

‭ ‬تعيينات‭ ‬سياسية‭ ‬

تقود‭ ‬السعودية‭ ‬منذ‭ ‬26‭ ‬اذار/مارس‭ ‬2015‭ ‬تحالفا‭ ‬عسكريا‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬المجاور‭ ‬دعما‭ ‬لقوات‭ ‬السلطة‭ ‬المعترف‭ ‬بها‭ ‬دوليا‭ ‬في‭ ‬مواجهتها‭ ‬مع‭ ‬المتمردين‭ ‬الحوثيين‭ ‬الذين‭ ‬يسيطرون‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬صنعاء‭ ‬ومناطق‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬اليمن‭ ‬منذ‭ ‬2014‭. ‬وتمكنت‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬السعودية‭ ‬وقوات‭ ‬دول‭ ‬التحالف‭ ‬الاخرى،‭ ‬وبينها‭ ‬الامارات،‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬اليمن،‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬عاجزة‭ ‬عن‭ ‬هزيمة‭ ‬المتمردين‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬والدخول‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭. ‬وتوجه‭ ‬منظمات‭ ‬حقوقية‭ ‬اتهامات‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬بالتسبب‭ ‬بمقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬في‭ ‬الغارات‭ ‬التي‭ ‬تشنها‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬ضد‭ ‬مواقع‭ ‬المتمردين‭ ‬لكنها‭ ‬تصيب‭ ‬ايضا‭ ‬منازل‭ ‬ومدارس‭ ‬ومستشفيات‭.‬

والاثنين‭ ‬قتل‭ ‬ستة‭ ‬عسكريين‭ ‬يمنيين‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬نفذتها‭ ‬طائرات‭ ‬تابعة‭ ‬للتحالف‭ ‬العسكري‭ ‬بقيادة‭ ‬السعودية‭ ‬وأصابت‭ ‬åعن‭ ‬طريق‭ ‬الخطأò‭ ‬معسكرا‭ ‬لهذه‭ ‬القوات،‭ ‬حسبما‭ ‬أفادت‭ ‬مصادر‭ ‬عسكرية‭.‬

وقتل‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬اليمني‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬9500‭ ‬شخصا‭. ‬كما‭ ‬قتل‭ ‬عشرات‭ ‬الجنود‭ ‬السعوديين‭ ‬والاماراتيين،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬المناطق‭ ‬الجنوبية‭ ‬السعودية‭ ‬معرضة‭ ‬لخطر‭ ‬صواريخ‭ ‬المتمردين‭ ‬الذين‭ ‬تمكنوا‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬ايصال‭ ‬صواريخهم‭ ‬هذه‭ ‬الى‭ ‬اجواء‭ ‬الرياض‭.‬

وتقول‭ ‬السعودية‭ ‬ان‭ ‬ايران،‭ ‬الخصم‭ ‬اللدود‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط،‭ ‬تدعم‭ ‬المتمردين‭ ‬الشيعة‭ ‬عسكريا،‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬طهران‭ ‬تنفي‭ ‬هذا‭ ‬الاتهام‭.‬

تأتي‭ ‬القرارات‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬خضم‭ ‬تحول‭ ‬اقتصادي‭ ‬واجتماعي‭ ‬متسارع‭ ‬تشهده‭ ‬المملكة‭ ‬التي‭ ‬تعاني‭ ‬من‭ ‬صعوبات‭ ‬اقتصادية‭ ‬منذ‭ ‬تراجع‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬في‭ ‬2014‭.‬