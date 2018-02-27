قلق مصري من تأثير استقالة رئيس الوزراء الاثيوبي على مفاوضات سد النهضة

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

ساد‭ ‬القلق‭ ‬الاروقة‭ ‬الحكومية‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬التاثيرات‭ ‬المحتملة‭ ‬لاستقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاثيوبي‭ ‬والتى‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬تأجيل‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬،واعربت‭ ‬مصادر‭ ‬حكومية‭ ‬عن‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬تؤدي‭ ‬الاضطرابات‭ ‬فى‭ ‬اثيوبيا‭ ‬الى‭ ‬تاجيل‭ ‬المفاوضات‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬فى‭ ‬الوقت‭ ‬الذى‭ ‬يستمر‭ ‬فيه‭ ‬بناء‭ ‬السد‭ ‬دون‭ ‬الاخذ‭ ‬فى‭ ‬الاعتبار‭ ‬المطالب‭ ‬المصرية‭ ‬حول‭ ‬سعة‭ ‬التخزين‭ ‬وفترات‭ ‬الملء‭ .‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬ل‭ ‬(الزمان)‭ ‬اكد‭ ‬د/‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬العاطى‭ ‬وزير‭ ‬الري‭ ‬المصري‭ ‬ان‭ ‬المفاوضات‭ ‬ليست‭ ‬سهلة‭ ‬ولكن‭ ‬هناك‭ ‬اصرار‭ ‬مصري‭ ‬على‭ ‬انهاء‭ ‬المفاوضات‭ ‬بشكل‭ ‬يحمي‭ ‬مصالح‭ ‬الجميع‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اعلان‭ ‬مبادئ‭ ‬واطر‭ ‬سياسيه‭ ‬وقانونيه‭ ‬تحكم‭ ‬التعاون‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الثلاث‭ ‬،فيما‭ ‬اكد‭ ‬د/‭ ‬هانى‭ ‬رسلان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬الاهرام‭ ‬للدراسات‭ ‬السياسية‭ ‬ورئيس‭ ‬وحدة‭ ‬دول‭ ‬حوض‭ ‬النيل‭ ‬بالمركز‭ ‬ان‭ ‬تاثر‭ ‬ازمة‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬بالاضطرابات‭ ‬امر‭ ‬طبيعى‭ ‬والامر‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬مجرى‭ ‬الاحداث‭ ‬فان‭ ‬اتسعت‭ ‬فان‭ ‬الاولوية‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬لمحاولة‭ ‬ضبط‭ ‬الصراعات‭ ‬،ومن‭ ‬ثم‭ ‬فالاحتمال‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬ابداء‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المرونة‭ ‬فى‭ ‬مفاوضات‭ ‬سد‭ ‬النهضة،‭ ‬واضاف‭ ‬د/‭ ‬سعد‭ ‬الدين‭ ‬ابراهيم‭ ‬رئيس‭ ‬مركز‭ ‬ابن‭ ‬خلدون‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬استقالة‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاثيوبى‭ ‬لها‭ ‬علاقة‭ ‬بملف‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬وان‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬الاثيوبي‭ ‬المستقيل‭ ‬ادار‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بشكل‭ ‬خاطئ‭ ‬مما‭ ‬عرض‭ ‬مصالح‭ ‬اثيوبيا‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬افريقية‭ ‬مهمة‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬مصر‭ ‬للخطر‭ ‬وهو‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬اغضب‭ ‬الشعب‭ ‬الاثيوبي‭ ‬والذي‭ ‬يشكل‭ ‬30‭ ‬%‭ ‬من‭ ‬سكانه‭ ‬من‭ ‬المسلمين‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬ربما‭ ‬يكون‭ ‬اكثر‭ ‬مرونة‭ ‬فى‭ ‬معالجة‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصالح‭ ‬المشتركة‭ ‬بين‭ ‬اثيوبيا‭ ‬وكل‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬والسودان‭ ‬ومع‭ ‬استمرار‭ ‬الغموض‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬بدأت‭ ‬تعد‭ ‬نفسها‭ ‬لاحتمالات‭ ‬نقص‭ ‬المياه‭ ‬بعد‭ ‬اكتمال‭ ‬سد‭ ‬النهضة‭ ‬بالصورة‭ ‬التى‭ ‬تهدد‭ ‬مصالح‭ ‬مصر‭ ‬المائية‭ ‬وان‭ ‬استدعاء‭ ‬مصر‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬علمائها‭ ‬بالخارج‭ ‬الى‭ ‬مؤتمر‭ ‬بالقاهرة‭ ‬لمناقشة‭ ‬هذا‭ ‬الملف‭ ‬يعكس‭ ‬القلق‭ ‬المصرى‭ ‬واستعدادها‭ ‬لمواجهة‭ ‬هذا‭ ‬الاحتمال‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬ايجاد‭ ‬بدائل‭ . ‬وفى‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬اكدت‭ ‬دكتور‭ ‬ايمان‭ ‬غنيم‭ ‬مديرة‭ ‬معمل‭ ‬الابحاث‭ ‬للاستشعارعن‭ ‬بعد‭ ‬بجامعة‭ ‬نورث‭ ‬كارولينا‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬انها‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬اعداد‭ ‬اطلس‭ ‬مائي‭ ‬لمصر‭ ‬يكون‭ ‬متاحا‭ ‬لجميع‭ ‬المواطنين‭ ‬لتمينهم‭ ‬من‭ ‬معرفة‭ ‬الاماكن‭ ‬الصحراوية‭ ‬المتوفر‭ ‬فيها‭ ‬مياه‭ ‬جوفيه‭ ‬لاستخدامها‭ ‬فى‭ ‬استصلاح‭ ‬الاراضى‭ .‬

فيما‭ ‬كشف‭ ‬صلاح‭ ‬حسن‭ ‬استاذ‭ ‬التسويق‭ ‬العالمى‭ ‬بجامعة‭ ‬جورج‭ ‬واشنطن‭ ‬انه‭ ‬سيقدم‭ ‬مقترحا‭ ‬للحكومة‭ ‬بانشاء‭ ‬هيكل‭ ‬يتبع‭ ‬وزارة‭ ‬الرى‭ ‬لتفعيل‭ ‬الحراك‭ ‬المجتمعي‭ ‬والتوعية‭ ‬بالازمات‭ ‬واهمية‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بادارة‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الفكرة‭ ‬تداولتها‭ ‬دول‭ ‬اخرى‭ ‬،واشاد‭ ‬بها‭ ‬البنك‭ ‬الدولى‭ ‬،كما‭ ‬اكد‭ ‬دكتور‭ ‬محمد‭ ‬عبد‭ ‬الحميد‭ ‬الاستاذ‭ ‬بالمركز‭ ‬القومى‭ ‬لبحوث‭ ‬المياه‭ ‬واستشارى‭ ‬اول‭ ‬موارد‭ ‬المياه‭ ‬بحكومة‭ ‬ابو‭ ‬ظبي‭ ‬اهمية‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬موارد‭ ‬غير‭ ‬تقليدية‭ ‬مثل‭ ‬اعادة‭ ‬استخدام‭ ‬مياه‭ ‬الصرف‭ ‬الصحى‭ ‬والدخول‭ ‬الى‭ ‬قطاع‭ ‬التحلية‭ ‬فى‭ ‬المستقبل‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬اوفر‭ ‬وافضل‭ ‬ويستخدم‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬متطوره