السليمانية: أزمة الرواتب

تنعكس سلباً على واقع التعليم

أولياء طلبة يشكون حكومة كردستان بسبب إيقاف الدراسة

السليمانية – الزمان

اتهم مدير تربية محافظة السليمانية دلشاد عمر حكومة إقليم كردستان بالعجز عن دفع رواتب المعلمين في ظل استمرار الأوضاع الحالية، مشيرا الى ان قطاع التعليم أمام خيارين الاول الاستمرار في الدوام أو المقاطعة. وقال عمر في مؤتمر مشترك مع رئيس مجلس محافظة السليمانية ازاد حمة امس إنه (باستمرار الأوضاع الحالية فلن تتمكن حكومة كردستان من دفع رواتب المعلمين كاملة حتى العامين المقبلين)، مشيرا الى ان (قطاع التعليم أمام خيارين الأول هو استمرار مقاطعة دوام المدارس وضياع مستقبل أجيالنا والثاني هو الاستمرار في الدوام وهذا يتطلب إخلاص المعلمين)، مبينا ان (مطالب المعلمين عادلة ونتفهم معاناتهم)، وتابع انه (تم إبلاغ الجهات المسؤولة في الإقليم انه في حال استمرار الأوضاع بهذا الشكل فمن الصعب بدء دوام المدارس في العام المقبل). وقدم مواطنون من المحافظة شكوى قضائية ضد حكومة الاقليم بسبب تعطل المدارس جراء إضرابات المعلمين. وكشف مصدر في تصريح امس عن ان (مواطنين من المحافظة سجلوا دعوى قضائية ضد رئيس الحكومة نيجيرفان البارزاني ونائبه قوباد الطالباني إضافة إلى وزير التربية بشتيوان صادق بسبب تعطل المدارس في المحافظة جراء إضرابات المعلمين المتكرر بشأن الرواتب). داعين الى (تحديد مصير مستقبل الاجيال التي أصبحت الضحية الأولى للوضع المتدهور في الإقليم)، واعلنوا (تضامنهم مع المعلمين المضربين ومطالبهم بدفع رواتبهم المتأخرة). من جانبها حذرت النائبة عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير من إلغاء السنة الدراسية في حدود محافظتي السليمانية وحلبجة إذا ما استمر غلق أبواب المدارس لأسبوعين آخرين. وكان صادق قد اتهم الحكومة الاتحادية بالتعمد في تضييع الوقت خلال تدقيق قوائم موظفي الإقليم. وأشار إلى ان (الحكومتين تعملان في حسم الملف لكن بغداد غير جادة في إطلاق الرواتب وتحاول إضاعة الوقت لأنها كانت قد تعهدت بدفع راتب شهر واحد قبل الانتهاء من عملية التدقيق لكنها لم تنفذ ذلك)، متوقعاً (إرسال راتب واحد فقط وذلك قبل موعد الانتخابات النيابية في شهر أيار المقبل). من جهة اخرى اكد النائب عن كتلة التغيير الكردستانية كاوة محمد ان تمديد حظر الرحلات الدولية على مطاري اربيل و سليمانية قرار مجحف بحق المواطنين . وقال محمد في بيان امس ان (هذا التمديد مناف لقرار المحكمة الاتحادية عندما قررت عدم دستورية الاستفتاء والغاء كل تبعاته و نتائجه لكن قرارغلق الرحلات الدولية لمطاري اربيل و السليمانية جاء كرد فعل للاستفتاء)، واضاف (نعلم بان المطارات و المنافذ الحدودية كانت تشكل سابقا ممرات لفساد الاحزاب المتنفذة في الاقليم ، لذلك نساند اشراف و ادارة تلك المطارات بصورة مشتركة بين الحكومة الاتحادية و حكومة الاقليم بحسب الدستور)، وتابع (كنا نتطلع الى ان تقوم الحكومة الاتحادية بالغاء الحظر و ليس تمديده لاشهر اخرى في الوقت الذي سيدفع مواطنو الاقليم ضريبة هذا القرار المجحف واطالة امد سفرهم الى الخارج وايضا يتسبب بزيادة النفقات وهم يعانون الامرين جراء الوضع الاقتصادي و المالي المزري الذي يمر به الاقليم)، مطالبا الحكومة بـ(مراجعة هذا القرار و اتخاذ ما يلزم لضبط مطارات الاقليم و قطع الطريق على الفساد و الفاسدين و بعد ذلك رفع الحظر عن الرحلات الدولية حتى تكون العقوبة للفاسدين و ليست لمواطني كردستان). الى ذلك عدت مديرة مطار أربيل تلار فائق قرار التمديد بالسياسي والحكومة لم تكن جادة في تنفيذ الاتفاق الذي تم بين اربيل وبغداد بشأن المطارات. وقالت فائق في تصريح امس ان (قرار الحكومة بتمديد الحظر الدولي على المطارين سياسي)، لافتة الى انه (توقعنا ان يبادر رئيس الوزراء حيدر العبادي بفتح مطارات كردستان قريبا)، وأكدت فائق أن (الحكومة الاتحادية لم تكن جادة في تنفيذ الاتفاق الذي تم بين اربيل وبغداد بشأن المطارات)، منوهة الى ان (الجانبين سبق وإتفقا على البنود المتعلقة بإدارة المطارات لكن قرار التمديد كان مفاجئا).