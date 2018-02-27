لافروف يعد الجعفري بزيارة بغداد في وقت لاحق

موسكو – الزمان

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه نظيره وزير الخارجية إبراهيم الجعفري في موسكو، أنه سيزور العراق بعد الاتفاق على المقر الجديد للسفارة الروسية في بغداد. وقال بيان امس ان ( الوزيرين بحثا سير العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو، والسبل الكفيلة بتعميق التعاون المشترك في المجالات كافة).واضاف ان ( الجعفري اكد أن العلاقات الثنائية، شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الماضية، وحققت إنجازات على مستوى مصالح البلدين)، موضحا أن (فرص الاستثمار أمام الشركات الروسية واسعة ومفتوحة للعمل في العراق).وعلى صعيد اخر اكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية اللواء السعودي المتقاعد أنور عشقي، ان العراق أكثر انفتاحا الآن على الدول العربية وخاصة السعودية من المدة السابقة.وقال عشقي في بيان امس ان (فترة رئيس الوزراء حيدر العبادي تشهد انفتاحا على الدول العربية خاصة السعودية، بعد أن فضل رؤساء الوزراء السابقين تحسين العلاقة مع إيران على حساب العرب)، وأضاف أن (السعودية والعراق اتفقا على فتح نقاط حدودية مشتركة، وعلى تشكيل مجلس تنسيق سعودي- عراقي)، مشيرا الى انه (على أساس هذا، عقد لقاء للرئيس فؤاد معصوم مع كبار محرري الصحف والإعلام في السعودية)، وبشأن الانتخابات العراقية، تابع عشقي إنه (شخصيا يفضل العبادي). وعد العبادي العلاقات العراقية السعودية بأنها على الطريق الصحيح ، وفيما اشار الى النجاح في (وأد الطائفية السياسية وأن السياسي الطائفي لزم الصمت). أكد الرئيس فؤاد معصوم أن العلاقات السعودية العراقية مبنية على أسس متينة بحكم مكانة المملكة التاريخية والدينية، وكون العراق له مكانة تاريخية وحضارية تجعله قريبا في علاقاته الأخوية مع المملكة.وقال خلال لقائه الوفد الإعلامي السعودي في وقت سابق ان (العراق يحرص على تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين بمختلف المجالات وان العراق يخطو خطوات متسارعة لتعزيز هذه العلاقة).

واضاف معصوم ان (ما يؤكد مكانة المملكة وحظوتها الخاصة بهذه العلاقة المتميزة زيارته لها في أول زيارة له خارج العراق بعد تسلمه منصب رئاسة الجمهورية)، مشددا على ( أن العراق لن يكون إلا جــــزءا فاعــــلا في حل الخلافات، ولن يكون طرفا في أي صراع إقليمي، ويرفض أي تدخلات خارجية في شؤون دول المنطقة، ويمكن أن يسهم في تقريب وجهات النظر في النزاعات بين دول المنطقة)، مثمنا (موقف السعودية، ودعمها المستمر، ووقوفها إلى جانب العراق في معاناة شعبه الذي لن ينساها). والتقى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مثمنا دور الاسرة الصحفية بدعم الانتصارات.