الموارد : مياه الهطول تؤمّن خزيناً كبيراً للصيف المقبل

ديالى وصلاح الدين تعطّلان المدارس بسبب الأمطار

بغداد – تمارا عبد الرزاق

ديالى – سلام عبد الشمري

قررت محافظة ديالى تعطيل الدوام الرسمي بسبب غزارة الامطار التي هطلت على المحافظة خلال الايام الماضية . وقال مصدر امس ان (المحافظ مثنى التميمي امر بتعطيل الدوام الرسمي لاستمرار هطول الامطار على المحافظة وغرق معظم الشوارع والمؤسسات)، واضاف انه (تم استثناء الدوائر الخدمية من التعطيل حيث يكون الدوام فيها مئة بالمئة وذلك لما تشهده المحافظة من موجة امطار غزيرة)، كما اعلن مجلس محافظة صلاح الدين عن تعطيل الدوام الرسمي وذلك لتساقط الامطار بغزارة. وأفاد مصدر في تصريح امس ان (مجلس المحافظة اصدر امرا بتعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء بسبب هطول الامطار بغزارة في جميع ارجاء المحافظة).فيما توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يستمر تساقط الامطار في مختلف مناطق العراق و الناتجة عن تأثير منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا موجودة حاليا جنوب ايطاليا بدأت بوادرها بسحب مختلفة الارتفاع في عموم المدن وستكون الامطار المتوقعة لهذه الحالة على مدن المنطقة الشمالية وتتوسع لتشمل باقي المناطق الوسطى والجنوبية .واكد المنبئ الجوي التابع للهيئة صادق عطية في صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي امس ان (تطورات صور الاقمار الصناعية تشير الى انتهاء فرص الامطار في اغلب المدن بعد ان كانت مميزة بالهطول الغزير احيانا وزخات حالوب ولكن تستمر خفيفة فيها في اوقات مختلفة من مدن اربيل وكركوك ودهوك وواسط و ميسان والرمادي والموصل والبصرة وتكريت اضافة الى مناطق متفرقة من العاصمة بغداد ومدن بعقوبة وكربلاء والحلة).وأعلنت مديرية الموارد المائية في محافظة ديالى عن ارتفاع خزين بحيرة حمرين إلى مليار و150 مليون متر مكعب بفعل امطار الايام العشرة الماضية، مؤكدةً أن الأمطار الأخيرة ستؤمن حاجة المحافظة من مياه الشرب وسقي البساتين خلال موسم الصيف المقبل. وقال مدير موارد المحافظة مهند المعموري في تصريح امس إن (خزين بحيرة حمرين بلغ مليارا و150 مليون متر مكعب بزيادة قدرها 450 مليون مترا مكعبل بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام العشرة الماضية)، وأضاف أن (مستوى تدفق مياه السيول والأنهار صوب بحيرة حمرين يبلغ حاليا 450 متر مكعب في الثانية ما يعني بأن زيادة الخزين في البحيرة مستمر بفعل الأمطار الغزيرة)، مؤكداً أن (الأمطار الأخيرة سوف تؤمن حاجة المحافظة من مياه الشرب وسقي البساتين خلال موسم الصيف المقبل).وأعلنت الهيئة في بيان تلقته (الزمان ) أمس ان (طقس اليوم الاربعاء سيكون في المناطق كافة غائما مع تساقط امطار رعدية متوقعة على مدن السليمانية واربيل وكركوك ودهوك وصلاح الدين وديالى وبغداد وشمال شرق الموصل وجنوب الانبار )، واضاف ان (مساحة الامطار تمتد ليوم غد الخميس لتشمل مناطق غرب مدن الرمادي وكربلاء وشمال واسط وبابل وباديتي السماوة والنجف كما تشمل ايضا بعد الظهر مدن الناصرية وميسان ومركز السماوة والبصرة وتكون الامطار رعدية ويتشكل ضباب كثيف مما يحجب الرؤية الى نحو اقل من كيلو متر واحد خاصة في ساعات الصباح بسبب الغشاوة الناتجة عن ارتفاع الرطوبة النسبيىة مع بقاء درجات الحرارة على معدلاتها).

وكشفت الامطار الغزيرة عن75 قطعة اثرية من منطقة بوريبا في محافظة بابل واكدت شرطة المحافظة ان جميع القطع تم تسليمها الى دائرة الاثار في المحافظة .ونشرت الهيئة جداول بكمية الامطار التي سقطت خلال الـ 24 الساعة الماضية، مشيرة الى ان اعلى الكميات الامطار التي شهدتها المناطق كانت في كركوك وبكمية 55.6 ملمترا ، تليها السليمانية بواقع 52.7 ملمترا ، فيما كانت الكميات الامطار التي سقطت في مدينة بغداد 5.6 ملمترا. وعلى صعيد اخر شهدت سماء البرازيل ظاهرة طبيعية غير عادية، أدهشت الجميع.وقال بيان امس ان ( رواد شبكات التواصل الاجتماعي في البرازيل استطاعوا توثيق الظاهرة ببعض الصور والفيديوهات من زوايا مختلفة وان هذه الظاهرة البصرية النادرة، يرجعها المتخصصون إلى بلورات الجليد التي تكونت في السحب في الطبقات العليا من طبقة التروبوسفير في الفضاء، حيث تنعكس أشعة الضوء القوية الصادرة سواء من الشمس أم القمر على هذه البلورات الجليدية، مكونا هالة ضوئية كبيرة بألوان قوس قزح)، واضاف ان ( سكان البرازيل، الذين شاهدوا هذه الظاهرة عبروا عن اندهاشهم لما رأوه، بالإضافة إلى سعادتهم الغامرة بهذه المصادفة التي قد لا يصادفها أشخاص كثيرون في حياتهم).