بطولات الجيش العراقي تتحّول إلى إعمال فنية في هوليود

الحكومة تنفي تسلم تحذير أمريكي بصدد صفقة سلاح روسية

بغداد – قصي منذر

أكد مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي انه لا يوجد لغاية الان اي صفقة بين العراق وروسيا بشأن منظومة اس 400 الروسية، و ما اثير هو مجرد كلام في الاعلام، فيما اشار الى انه لم نتسلم اي تحذير او رفض من الجانب الامريكي بشأن صفقات التسليح. وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في تصريح امس ان (قرار التسليح بالنسبة للعراق هو قرار مستقل نابع من المتطلبات الميدانية للقوات العراقية وما تحتاجه المنظومة العسكرية الامنية العراقية وبما يتوافق مع مناهج التدريب والعقيدة القتالية للقوات العراقية ويحقق قدرة هذه القوات على مواجهة التحديات القائمة والاخطار المستقبلية)، واضاف ان (القرار بشأن هذا الموضوع هو فني تحدده وزارة الدفاع باعتبارها الجهة القطاعية التي تتولى هذا الملف وليس خاضعا لاعتبارات سياسية)، مشيرا الى ان (العراق منفتح على مصادر عديدة للتسليح وتحكمة عملية الاختيار والمفاضلة بين هذه المصادر من خلال حاجة القوات العراقية لهذه الاسلحة ونوعها واسعارها والمتطلبات الفنية الاخرى المتعلقة بالتدريب والصيانة والخدمات المصاحبة ببيع او توريد هذه الاسلحة للعراق).

تحذير رسمي

وتابع انه (لم نتلق او نعلم بأي تحذير رسمي من الجانب الامريكي بشأن صفقات التسليح)، موضحا ان (صفقة التسليح بين العراق وروسيا بشأن شراء منظومة اس 400 الروسية مجرد كلام بالاعلام، ولا علم لنا بذلك)، وكان مجلس الاتحاد الروسي،اعلن في بيان سابق أن العراق احدى الدول المرشحة لشراء منظومة (إس 400) و أن منظومة المنظومة تعد فريدة من نوعها.فيما اكد النائب عن دولة القانون علي المالكي انه لا يوجد مبرر لبقاء القوات الامريكية في العراق، عاداً تصريحات رئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن ذلك دعاية انتخابية. وقال المالكي في تصريح امس انه( لا يحق للقائد العام للقوات المسلحة ان يقيم حداً للحرب الا بموافقة مجلس النواب وان قرار العبادي في بقاء القوات الامريكية ليس بيده بل هناك قوى سياسية مشتركة)، وأشار الى ان (الدستور اكد انه لايحق للقائد العام للقوات المسلحة ان يقيم حدا للحرب الا بموافقة مجلس النواب وان مسالة بقاء القوات الامريكية يدرس عبر الدبلوماسية العراقية ومجلس الامن والأمم المتحدة وبعدها يتم تحديد ذلك). العبادي، اعلن في السادس من شباط الجاري، عن تبني الحكومة خطة لتخفيض عدد قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية ضد داعش. وقال إن (هناك خطة حكومية لتخفيض عدد قوات التحالف الدولي بشكل تدريجي)، مشيرا الى أن (العراق ما يزال بحاجة إلى الجهد الجوي للتحالف الدولي).وعلى صعيد اخر اعلن الامين العام لوزارة البيشمركة جبار الياور عدم وصول مساعدات مالية من الولايات المتحدة الامريكيى للبيشمركة .وقال الياور في بيان امس ان (الوزارة ستتفق على الية لتوزيع تلك المساعدات حال وصولها الى الوزارة )، معربا عن (امله من صرف رواتب قوات البيشمركة خلال هذا الاسبوع ).ويذكر ان واشنطن ارسلت مساعدات الى البيشمركة بمجموع 356مليون دولار . وعلى صعيد اخر اطلع فريق فني من مدينة هوليود الامريكية للانتاج الفني والاعلامي، على بطولات موثقة للقوات العراقية في محاربة عصابات داعش الارهابية، وإنقاذ النازحين.

قصص النجاح

وقال بيان لوزارة الدفاع العراقية، امس ان (مستشارية الأمن الوطني، نظمت ورشة العمل الدولية الخاصة لمناقشة قصص النجاح العراقية وإمكانية تحويلها إلى أعمال فنية عالمية بالتنسيق مع فريق فني من هوليود للفترة من 25 – 28 شباط 2018 )،وأضاف ان (الورشة التي حضرها عدد من مدراء الإعلام والضباط في جميع المؤسسات العسكرية والأمنية، تضمنت عرض أفلام وقصص واقعية عن الدور الإنساني والبطولي للقوات المسلحة وكيفية تحقيق الانتصار الكبير على زمر الإرهاب)، وتابع (كما تم مناقشة كيفية صناعة الأعمال الفنية المستوحاة من الواقع لتوثيق جرائم الإرهاب ضد المواطنين الأبرياء الذين تم إنقاذهم على يد الجيش بعدما قدم تضحيات كبيرة في سبيل تأمين الممرات الآمنة للنازحين من مناطق العمليات العسكرية وكيفية الحفاظ على ممتلكاتهم)، واوضح البيان ان ( الفريق الفني الدولي عبر عن إعجابه بما تم طرحه من مواضيع وقصص واقعية موثقة للدور الكبير للجيش العراقي)، مؤكدين (الاستفادة من هذا الوقائع لتجسيدها ضمن أعمال فنية عالمية يتم صناعتها في هوليود).واعلن قائممقام قضاء الرمادي إبراهيم العوسج عن تفجير القوات الأمنية مخلفات لداعش.وقال العوسج في تصريح امس إن (الجهد الهندسي لطوارئ شرطة المحافظة قام بتفجير مخلفات داعش جنوبي الرمادي)، وأضاف أن (تلك المخلفات عبارة عن عبوات ناسفة تم جمعها خلال عمليات تطهير بعض المناطق)، مشيرا الى أن (التفجير كان مسيطرا عليه دون خسائر مادية او بشرية تذكر). من جهة اخرى القت مديرية شرطة محافظة النجف القبض على 3 متهمين بالجرم المشهود بعد قيامهم بالمتاجرة بالحبوب المخدرة ومادة الكرستال وفق المادة 406 .

تزويد عملة

وفي بغداد ضبطت مديرية تفتيش بغداد في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية عصابة متخصصة بتزوير العملة غربي العاصمة . ولفتت المديرية في تصريح امس الى ان (المفرزة الخاصة التابعة للمديرية تمكنت من ضبط بالجرم المشهود عصابة متخصصة بتزوير وبيع العملة في منطقة المنصور وفق أمر قضائي حيث تم بعدها احالتهم الى الجهات المختصة للتحقيق معهم). في تطور لاحق اجتمع الوزير قاسم الاعرجي مع محافظ الديوانية سامي الحسناوي ورئيس مجلس المحافظة لبحث واقع المحافظة.وقال بيان امس ان (الاعرجي زار المحافظة والتقى بالحسناوي وعددا من القيادات الامنية لبحث واقع المحافظة والوضع الامني فيها). على صعيد اخر أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة بأن فرق الاطفاء تمكنت من اخماد حريق نشب في مخازن تجارية تقع قرب سوق شعبية وسط المحافظة. وقال المصدر في تصريح امس إن (حريقاً نشب بعد منتصف الليل في مخازن تجارية تقع في منطقة الداكير التي هي امتداد لسوق العشار)، لافتا الى ان ( فرق الاطفاء هرعت الى محل الحادث وتمكنت من اخماد الحريق)، مبينا ان (الحريق تسبب بأضرار مادية ولم يسفر عنه أي خسائر بشرية). كما تمكنت فرق الدفاع المدني من اخماد حريق منطقة الشعلة ببغداد. وفاد مصدر في تصريح امس ان (ست فرق تابعة للدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق الذي اندلع في محطة للوقود بمنطقة الشعلة)، مشيرا الى ان (الادلة الجنائية باشرت بعملها لمعرفة ملابسات الحريق ان كان بفعل فاعل او حادثا عرضيا).