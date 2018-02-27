البصرة تدعو إلى إدارة ملف التنظيفات بدقة ومسؤولية

المالية توافق على تخصيص 499 مليون دينار للبلديات

بغداد – تمارا عبد الرزاق

البصرة – الزمان

أعلنت وزيرة الاعمار والإسكان والبلديات العامة ان نافع أوسي عن موافقة وزارة المالية على تخصيص 499 مليون دينار للدوائر البلدية في محافظة البصرة لشهر شباط الجاري.وقالت اوسي في تصريح امس انها (سبق وان طالبت المالية خلال شهر كانون الاول من العام الماضي باستحداث باب التنظيفات ضمن تخصيصات المؤسسات البلدية في موازنة العام الجاري)، مشيرة الى ان (الوزارة وافقت في الـ 22 من الشهر الجاري على تخصيص مبلغ 499 مليون دينار للدوائر البلدية في المحافظة لشهر شباط الحالي فقط على ان يكون صرف المنحة بشكل شهري حال التصويت على الموازنة)، واضافت ان (ذلك المبلغع وعلى الرغم من قلته الا انه من شانه ان يوفر رواتب العاملين في بلدية وبلديات البصرة والاجراء اليوميين)، وابدت اوسي (استعداد الوزارة على استلام ملف التنظيف في المحافظة خلال شهر اذار المقبل بعد انتهاء عقد الشركة الوطنية للتنظيف، وان الوزارة تعتزم ضمن عملية نقل الصلاحيات الى المحافظات لنقل ملف التنظيف من ديوان المحافظة الى مديرية البلدية في خطوة للاستفادة من واردات البلدية المالية في ادارة ذلك الملف).وكانت بلدية البصرة قد جددت منتصف الشهر الجاري مناشدتها لتخصيص الاموال بغية تنفيذ خطتها الخاصة بملف تنظيف مركز المدينة مع بدء العد التنازلي لانتهاء مدة العقد مع الشركة الوطنية للتنظيف نهاية شهر اذار المقبل.وقررت بلدية قضاء المدينة التابع للمحافظة الاستمرار بحملة سحب مياه الامطار المتراكمة في شوارع المناطق التابعة للقضاء فيما كشفت عن زيادة الاختناقات في المجاري.

سحب مياه

وقال مدير البلدية عدي حاتم الموسوي في تصريح امس ان (الملاكات بالتعاون مع دائرة المجاري في القضاء استنفرت الياتها لسحب كميات مياه شوارع وأزقة مناطق البوشاوي والسوق والكرامة والمستشفى ومركز القضاء وغيرها)، وأضاف ان (القضاء يعاني انعدام البنى التحتية وعدم اكتمال مشروعي المجاري حيث ادى ذلك الى الاعتماد بصورة كاملة على اليات السحب في القضاء). واكدت الشركة الوطنية للتنظيف ان اخر يوم عمل لها في المحافظة سيكون الـ 25 من شهر اذار المقبل وفق عقدها مع الحكومة المحلية فيما بينت استعدادها لتمديد العقد او تجديده.وقال الناطق باسم الشركة علي الديراوي في تصريح امس ان ( ديون 12 شهرا ستبقى بذمة الحكومة المحلية للشركة الوطنية لكونها تعمل منذ فترة دون مستحقات مالية)، وكانت أوسي قد ابدت استعداد الوزارة لاستلام ملف التنظيف في المحافظة خلال شهر اذار المقبل بعد انتهاء عقد الشركة الوطنية للتنظيف، مشيرة الى ان الوزارة تعتزم ضمن عملية نقل الصلاحيات الى المحافظات لنقل ملف التنظيف من ديوان المحافظة الى مديرية البلدية في خطوة للاستفادة من واردات البلدية المالية في ادارة ذلك الملف وكانت بلدية المحافظة قد جددت منتصف الشهر الجاري مناشدتها لتخصيص الاموال بغية تنفيذ خطتها الخاصة بملف تنظيف مركز مدينة البصرة مع بدء العد التنازلي لانتهاء مدة العقد مع الشركة الوطنية للتنظيف نهاية شهر اذار المقبل . ووصف المحافظ اسعد العيداني وزيرة الأعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة ان نافع اوسي بأنها لا تمتلك رؤية واضحة لإدارة ملف التنظيف في المحافظات حتى الان، فيما أشار الى وضع مديرية بلدية المحافظة خطة لتنظيف مركز المدينة بعد انتهاء عقد الشركة الوطنية للتنظيف الشهر المقبل تقوم على تقسيم المناطق الى عدة قواطع. وقال العيداني في تصريح امس ان (ما يعوق تنفيذ تلك الخطة هو عدم توفر الاموال اللازمة لتنفيذها لعدم اقرار الموازنة الاتحادية للعام الحالي)، واضاف ان ( البلدية وضعت خطة لتنظيف مركز المدينة بالجيدة لكنها تتطلب توفر اعداد كثيرة من آلاليات والعمال لتنفيذها، محذرا من ان توقف الشركة الوطنية عن تنظيف مركز المدينة واستمرار اوسي التي بيدها ذلك الملف على سياستها الحالية سيدخل المحافظة في ازمة ستسبب الكثير من المشاكل). وكانت بلدية المحافظة جددت في 15 شباط الجارة مناشدتها لتخصيص الاموال بغية تنفيذ خطتها الخاصة بملف تنظيف مركز مدينة البصرة مع بدء العد التنازلي لانتهاء مدة العقد مع الشركة الوطنية للتنظيف نهاية شهر اذار المقبل. وعلى صعيد متصل اكد العيداني ان تأخر اقرار الموازنة المالية الاتحادية 2018 اسهم بشكل كبير في عدم نقل الصلاحيات الى المحافظات.وقال في تصريح امس ان (وجود الموافقة على نقل الصلاحيات دون اقرار الموازنة لاتعني شيئا).

نقل ملاكات

مشيرا الى ان (مديري البلدية والبلديات قاما بزيارة الى العاصمة بغداد مؤخرا واجتمعنا مع وزارة المالية للمطالبة بنقل ملاكات الوزارة المعنية الى المحافظات الا ان عدم اقرار موازنة عام 2018 حال دون موافقة وزارة المالية على ذلك الاجراء).فيما عد رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس المحافظة ة احمد السليطي زيارة رئيس الوزراء حيدر العبادي الى المحافظة بأنها زيارة شكلية خاصة وانه لم يتطرق الى حاجة المحافظة من الاموال واكتفى بوضع حلول آنية لعدد من المشاكل التي تعانيها المحافظة.وقال السليطي في تصريح امس ان ( الزيارة لم تتطرق الى العلاقة الاستراتيجية بين الحكومتين الاتحادية والمحلية وخاصة مايتعلق بأموال البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط والتي من المفترض ان تبلغ 3 ترليون دينار بناء على نسبة 5بالمئة من الانتاج النفطي الا ان الحكومة خصصت 300 مليار دينار فقط لتلك المحافظات)، واضاف السليطي ان (العبادي لم يتطرق ايضا الى موضوع نقل الصلاحيات والاختصاصات بشكل دستوري الى المحافظات، واكتفى بوضع حلول انية لعدد من المشاكل التي تعانيها المحافظة).وكان العبادي، اعلن خلال زيارته للمحافظة في 22 شباط الجاري اعلن عن أن المحافظة ظُلمت لمدة طويلة وسنعيد لها الحق، وهذا لن يتم فقط بتخصيص الاموال انما بذهاب الاموال لمكانها الصحيح لخدمة اهل البصرة وإعمار محافظتهم.