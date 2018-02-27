المنتجات ت علن كميات وأنواع الوقود المجهّزة لبغداد

الإيرادات النفطية لكانون الثاني نحو 6 مليارات دولار

بغداد – شيماء عادل

اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات النفطية والايرادات النهائية المتحققة لشهر كانون الثاني الماضي، مشيرة الى ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ 62،596 دولارا. وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان امس إنه (بحسب الاحصائية النهائية الصادرة من شركة تسويق النفط العراقية – سومـو- ، بلغت كمية الصادرات من النفط الخام 108 مليون و190 الف و68 برميل، بايرادات بلغت 6 مليارات و772 مليونا و229 الف دولار)، مشيرا الى انه (لم تسجل الاحصائية اي صادرات نفطية من حقول محافظة كركوك)، واوضح جهاد ان (معدل سعر البرميل الواحد بلغ 62،596 دولارا)، مؤكدا ان (الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 31 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ محافظة البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج). وكانت الوزارة قد اعلنت ان عن بغداد باعت أكثر من 108 ملايين برميل من النفط الخام من الحقول وسط وجنوب البلاد في كانون الثاني، محققة إيرادات ناهزت سبعة مليارات دولار.

اجمالي كميات

وقال بيان سابق ان (صادرات النفط الخام من موانئ الجنوب المطلة على الخليج بلغت زهاء 3.5 ملايين برميل يوميا في كانون الثاني، وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 63 دولارا)، واضاف ان ( إجمالي الكميات المصدرة من النفط الخام في كانون الثاني من الحقول النفطية وسط وجنوب العراق بلغ 108 ملايين برميل بإيرادات بلغت أكثر من 6 مليارات و847 مليون دولار، بينما لم تسجل الإحصائية صادرات من حقول كركوك)، واوضح البيان ان الوزارة قد أعلنت عن تصدير 109 ملايين و573 ألف برميل نفط خلال كانون الأول الماضي.ويعتمد العراق في إيراداته المالية السنوية على تصدير النفط بنسبة تصل نحو 97بالمئة ويسعى من خلال حزمة تشريعات قانونية إلى تفعيل الجانب الصناعي والزراعي والتجاري، بما يضمن توفير إيرادات مالية إضافية).وعلى الاصعيد نفسه سجل أسعار النفط استقرارا الاثنين، بعدما سجلت أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع بدعم من تصريحات من أكبر دولة مصدرة للخام في العالم السعودية بأنها ستواصل تقييد الشحنات تماشيا مع الجهود التي تقودها أوبك لتقليص المعروض العالمي.وقال بيان امس ان (خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في نيسان أربعة سنتات إلى 63.59 دولار للبرميل بعد أن زاد ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت ثلاثة سنتات إلى 67.28 دولار للبرميل بعدما قفز بنحو أربعة بالمئة الأسبوع الماضي)، واضاف ان ( الخامين سجلا في وقت سابق أعلى مستوياتهما منذ السابع من شباط وان الأسعار تلقت دعما بعد أن قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اول امس إن إنتاج بلاده من الخام خلال الفترة من كانون الثاني إلى آذار سيكون دون السقف المستهدف وإن الصادرات ستكون أقل من سبعة ملايين برميل يوميا في المتوسط).

وأنطلقت، في محافظة ميسان، مؤتمر وفعاليات معرض ميسان الدولي في دورته الخامسة، للطاقة و الاعمار والاستثمارللمدة من 26 شباط الجاري و لغاية 1 آذار المقبل، تحت شعار (نصرنا .. ثروتنا ) وقال مدير إعلام شركة نفط ميسان خالد واهم، في بيان امس ان (فعاليات المعرض الذي يقام على أرض شركة نفط ميسان، تعد حدثاً مهماً وأصبح سنويا لجذب الشركات الاستثمارية من خلال طرح الفرص الموجودة في قطاع الاستثمار بمختلف الاختصاصات).

مشاريع استثمارية

وأشار الى ان (المعرض تشترك فيه أكثر من 60 شركة أجنبية وعربية ومحلية وستتنافس للحصول على المشاريع الاستثمارية)، مضيفاً ان (شركة نفط ميسان تعمل على تشجيع جذب المستثمرين الأجانب الذين سيكون لهم الأثر الكبير في إنعاش الاقتصاد من خلال إقامة هكذا معارض دولية). وأعلنت شركة توزيع المنتجات النفطية عن كميات الوقود بأنواعها والتي جهزتها لمحافظة بغداد خلال شهر كانون الثاني الماضي والتي يتم توزيعها بين المنافذ التوزيعية الحكومية والأهلية داخل العاصمة بغداد لتقوم بدورها بسد إحتياجات المواطنين من المشتقات النفطية . وقال مديرعام شركة التوزيع كاظم مسير ياسين في بيان تلقته لـ(الزمان ) امس إن (هيئة توزيع بغداد التابعة للشركة جهزت العاصمة بأكثر من 256 مليون لترمن البنزين و130 مليون لترمن النفط الأبيض بالإضافة إلى 147 مليون لتر من منتوج وقود زيت الغاز ).واضاف البيان ان (ملاكات شركة التوزيع حققت زيارات ميدانية عديدة الى المنافذ التوزيعية المنتشرة في بغداد لغرض إجراء أعمال تأهيل وصيانة حيث حققت خلال شهر كانون الثاني الماضي ما يقارب من 160 زيارة الى محطات حكومية وأهلية في محافظة بغداد ).ويذكر أن شركة التوزيع أطلقت في الحادي والعشرين من شهر شباط الجاري البطاقة الوقودية رقم 4 لتجهيز النفط الأبيض للمواطنين في محافظة بغداد وبواقع 50 لتر لكل بطاقة .

كما إن الشركة مستمرة بإعداد خطط منتظمة لتوزيع وتجهيز المنتجات النفطية لكافة المحافظات وحسب الحصص المقررة لكل منها وبإنسيابية عالية إضافةً اى قيامها بإجراء عمليات الصيانة والتأهيل لمنافذها التوزيعة حرصاً على ديمومة تقديم خدماتها للمواطنين .