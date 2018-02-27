كاتيوشا

ينقصنا شىء من الكرامة ياسيادة النقيب – هاشم حسن التميمي

لابد ان نعترف ان نقيب الصحفيين وليس النقابة حققت مكاسب كثيرة للصحفيين والذين تجاوز عددهم عشرات الالاف ، استمتعت فئة محددة منهم بتلك الامتيازات وهي جزء بسيط من حقهم في الحياة والحرية في وطن منحوه سعادتهم وفلذات اكبادهم واجمل سنوات العمر بدون مقابل ،ولايطلب الصحفي الشريف من وطنه ثمن موقفه ايام المحن.. فحريته هي الامل المنشود ليكتب بدون قيود.

نقول ذلك ونحن نتامل مشهد الوفود المكوكية والمؤتمرات الدولية والقرارات المصيرية واخطرها تطبيع العلاقات مع الاشقاء في الكويت والسعودية ودول خليجية وجهات رئاسية وملكية واستثمارية ومنظمات دولية، ونسمع عن تبادل بعثات وزمالات دراسية ولاعلم لعشرات العمداء ورؤساء الجامعات ولا حتى وزير التعليم العالي نفسه ، ويمتد الامر لوزارات بكل التخصصات بل قضايا في صلب اجهزة متخصصة بالامن الوطني مثل المساومة لاطلاق سراح سعوديين محكومين بقضايا ارهاب ومتهمين بقتل عشرات الالاف من العراقيين الابرياء، واخرين تجاوزوا وتمددوا على الاراضي العراقية ومياهنا الاقليمية ، ويعلن بكل سهولة وبدم بارد بان الامير هو روحنا وابونا واب الانسانية جميعا، وان العاهل عاهلنا بالسراء والضراء ، وتحدث هذه القضايا الكبرى بدون علم او موافقة الهيئة العامة للنقابة كما ينص قانونها النافذ وبينهم من الرواد الذين يتجاوز عمرهم الصحفي عمر النقيب نفسه ومجلس نقابته الذي يتحمل امام التاريخ وزر كل ما حدث قولا وفعلا ، لاسيما انهم استحوذوا على عضوية المجلس لسنوات طويلة ودورات متعددة عبر انتخابات يعرف معشر الصحفيين خفاياها بالتفصيل ، ولم يتركوا للجيل الجديد فرصة عمل نظيفة اوبعضا من فتات المليارات والايفادات للشرق والغرب تحت يافطة كل الشعارات المهنية والوطنية….!

كان يمكن ان الوذ بالصمت مثل الالاف وهم اشرف وامهر الاعلاميين الذين يعرفون الحقيقة لكنهم تركوا الجمل بما حمل خوفا من (الجوقة) الالكترونية من المرتزقة المكلفين بالتشهير واسقاط كل المعارضين للسيد النقيب ومن معه من حاملي راية النقابة وكل الباجات الحمر والخضر وتفتتح لمواكبهم كل ابواب الرئاسات والوزارات والمحافظات والسفارات والمطارات ويحملون ارقى الجوازات ، وتركوا شعبهم من معشر الصحفيين وزوجات الشهداء يقتاتون على لحم الشعارات ودسم البيانات وعسل الوعود، نعم هم يحلمون ويعلمون ان المعارض مفقود مفقود بعد تسقيطه من (لوبي) لايعرف الشرف او الضمير ومتخصص بالتشهير والتلفيقات وكيل الاتهامات واكثر مما يتصوره انسان يفكر بنية سليمة..!

وللاسف ان دولة رئيس الوزراء لايرى ولايسمع الا من طرف واحد، وندعوه في هذه المناسبة لتوفير فرصة مناظرة بين النقيب ومجلسه ونخبة من اعضاء الهيئة العامة وتبث مباشرة عبر وسائل الاعلام بدون دبلجة وبحضوره للمكاشفة فالامر يتعلق بقضية وطن وليس صراع على مجلس نقابة كما يوحي بعض المنتفعين ، حيث رسمت للنقابة مهمات تجاوزت الخط الاحمر بغياب الرقابة والمراجعة وتهميش متعمد لرواد المهنة ومبدعيها الذين مازالوا يؤمنون برسالتها الوطنية والمهنية.

اللهم اشهد اننا قلنا الحقيقة ونروم الاصلاح فقد وقعت الفاس بالراس واعمى الهوس الانتخابي اغلب الساسة والمسؤولين واشتروا سكوت (الصحافة) وبعض من يمثلها بتقديم تنازلات خيالية لاشخاص معدودين وصوروها مكاسب للاسرة الصحفية ، ونحن نعلم ان الصحافة اخطر الوسائل في حركة الاصلاح ومحاربة الفساد وبناء الوطن ونصرة المظلوم وفضح المفسدين ويحسب لها الف حساب ، لكنها دجنت وانبطحت وانحرفت عن رسالتها باستثناء اصوات خجولة مهددة بالتشهير والقتل على يد الاخوة الاعداء….. ولهذا اعلن امام الراي العام اسقاط عضويتي في نقابة الصحفيين العراقيين التي انتميت لها منتصف سبيعينيات القرن الماضي وكنت حريصا على رسالتها ومسؤوليتها في حماية الحريات والحقوق وانقاذ الوطن من كل المخططات المريبة ، وتحملت في سبيل ذلك عذاب المعتقلات والتشرد وذلة المهاجر ، ولطالما كررت الحكمة التي تقول ماذا ينفع الانسان اذا ملك الدنيا وخسر نفسه، واتمثل دائما حوار دريد لحام (غوار) وهو يحدث ابيه الشهيد القابع في قبره ويساله عن القضايا المصيرية التي استشهد من اجلها الناس فيخبره لقد تحقق لنا كل مانريد ولكن ينقصنا شبئا من الكرامة، نعم نحن معشر القلم نحتاج قبل المكاسب شيئا من الكرامة والحرية واستبعاد المرتزقة الطارئين على مهنتنا واخلاقياتها لاداء الرسالة بمسؤولية ،ولانرتضي لانفسنا واجيالنا القادمة ان نكون(لوكية) لاصحاب المعالي والسمو واصحاب الالقاب الرنانة ، نختار ان ندق جرس الخطر ولانتردد ان نموت لانتزاع اخر شبر من ارض العراق وقطرة ماء ونفط سرقها الاشقاء..او كرامة حاول ان يثلمها البعض ، ونحلم بمراجعة جادة لاستعادة ثقة الناس بالصحافة والصحفيين. فهل سننجح في ذلك قبل فوات الاوان….؟