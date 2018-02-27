مشاريع إنتخابية خارج النص – جاسم مراد

لم تعد الرغبة الوطنية لها مكانا ، بين صراع الرغبات الذاتيىة للوصول لمراكز السلطة،فالسلطة اولا والوطن ثانيا ومصالح الناس في المرتبة الثالثة،نقول ذلك باسف شديد فالتنافس السياسي بين الاحزاب والحركات والكيانات السياسية حالة مشروعة في الوصول للسلطة لكنها تفقد قيمتها ودورها حينما تبرز الذاتية السياسية والعلاقات المناطقية والمذهبية والعرقية فوق المصالح والاهداف الوطنية .

يبدو إن تجربة السنوات الماضية ،لم تكتسب قيمة في السنة الجديدة ، حيث الملاحظ نفس لغة الخطاب السياسي والشعبي ، ونفس لهجة الدعوة للاختيارات ، وغابت عن تلك القوى والحركات الحالة النقدية للتجربة الماضية وفشل السياسات الاقتصادية والخدمية والعلاقات الانسانية بين المسؤولين والمواطنين .

لم تعد البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والتربوية القابلة للتحقق لها حضور يذكر ، فكل مانسمعه من المرشحين الجدد ، هو انتخبونا وسنفيدكم عند الفوز . وكأنما العراق اصبح مشروعاً اقطاعياً وملكية طابو لمن يصل لمواقع الحكم ، وبالتأكيد مثل هذا السلوك هو بالضرورة نتاج تربية المدارس السياسية للقوى والكيانات والشخصيات الحاكمة ، وإلا لماذا يتم تغليب المصالح الذاتية على الوطنية ولماذا تتقدم الانانيات الشخصية والطائقية والعرقية والمناطقية على المواطنة والمشروع الوطني الاصلاحي للازمات العراقية .

الجميع يعرف إن العراق خاض اهم المعارك الوطنية في مواجهة الارهاب وحقق انتصارات باهرة بدماء اغلى الشباب العراقيين ومن كافة المكونات المجتمعية ، وبالضرورة بالمفاهيم الوطنية إن هذه التضحيات وتلك الانجازات الكبرى تحتاج فعليا لقوى وطنية صاعدة ، همها على الوطن ومشاغلها تحقيق مصالح الناس وهدفها العودة بالعراق لدوره الحاكمي المحوري بين دول العالم ومشاغلها تحقيق قفزات نوعية في المجالين الاساسيين الصناعي والزراعية ، وبالطبع هذا لايتحقق إلا بنهضة تربوية وتعليمية لمدارس رسمية يقودها اساتذة ومدرسين واكاديميين اكفاء مخلصين وليس لمدارس اهلية ودينية فاشلة اصلا لكونها تنشر اللاوعي من اجل دراهم بخسة ومعظم المتخرجون منها تشملهم العلاقات وليس الكفاءات ، وبلطبع لانقصد الكل ولكن هذا هو السائد ومانسمعه من طلبتها . ربع اطفال العراق فقراء وثلاثة ملايين اميون حسب تقارير المنظمات الدولية، وبالتأكيد هناك اعداد هائلة من الارامل وامهات وزوجات الشهداء واعداد كبرى من المتسولات فهل جرى ذلك تشخيصه في البرامج الانتخابية ، لم يتضح ذلك بعد ، ونعتقد لم يجرى تشخيص ذلك ..؟

الانتخابات القادمة ستشهد بعض المتغيرات النسبية ، لكنها لم تكن متغيرات تحولية تعيد العراق على السكة الصحيحة ، لكون المعادلة السياسية مبنية على المحاصصة ، وهذا الامر سيكون احد ابرز معوقات النهوض الوطني ، خاصة وان اطراف المحاصصة المكبلة لحركة الدولة لم تسمح لقوى وشخصيات يمكنها ان تخلق جدلا حقيقيا في البنية السياسية للسلطة وفي ترتيب اوراق البلاد بعد اختلاطها وتشابكها لمصلحة الطائفيين والعرقيين والنهابين .

ثمة سؤال يطرح في الشارع العراقي ، وهو هل من الممكن ان تتشكل جبهة برلمانية عابرة للطائفية والحصحصة وتطرح برنامجا وطنيا يعتمد الاغلبية السياسية يقابلها اغلبية معارضة قوية ، وهل تتشكل تلك الجبهة من كافة مكونات الشعب ، وسلطة الاغلبية من الشخصيات الوطنية الفاعلة والماكنة في المهنية والتخصصية والنزاهة والديناميكية الانتاجية نحن نشك في تحقق ذلك ، لكن يبقى الآمل معقودا على المحبين لهذا الوطن .