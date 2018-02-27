شعب يحكمه الحاجب والثقافات الهابطة – شاكر عبد موسى الساعدي

من أشهر القوانين التي أقرتها النظرية الماركسية قانون الترافق الضروري بين علاقات الإنتاج وصفة القوى المنتجة ومستواها أي إن أسلوب الإنتاج السلعي والخدمي هو الذي يحدد تركيبة المجتمع وأفكاره وشكل مؤسساته ويرسم تحولاته وتطوراته , وعليه فان كل تحول في أسلوب الإنتاج يستدعي بالضرورة تحولاً في النظام الاجتماعي , وفي العملية الإنتاجية لا يؤثر الناس في الطبيعة فقط بل يؤثر بعضهم ببعض .

دحض الافكار

لقد استفاد المفكر والفيلسوف الألماني كارل ماركس (1818 – 1883) من اكتشافات العلوم الطبيعية والبيولوجية التي تحققت خلال القرن التاسع عشر والتي ساهمت في دحض الأفكار الميتافيزيقية في التفكير مطبقا تلك الأفكار على الحياة الاجتماعية ونظمها الاقتصادية والسياسية , كذلك وضع ماركس حداً للمفهوم الذي يرى أن المجتمع تجمع إلي من أفراد يتحولون ويتبدلون حسب أهواء السلطات والحكومات .

أما النظرية الإسلامية تقول : المسلم الواعي أسلامه مقرون بالمسؤولية من خلال مد يد العون لمن يحتاج كالمريض والغريق ومن ظل الطريق بعيداً عن الانعزال أو الفرار من الساحة الاجتماعية , أي أن النظرية الإسلامية نظرية أخلاقية شمولية استمدت جذورها من القرآن والسنة النبوية .

لذلك كانت بدايات الدعوة الإسلامية تتناغم مع متطلبات الفقراء والمساكين الذين ساواهم النبي محمد ( ص ) والخلفاء الراشدون ( رض ) من بعده مع أغنياء ووجهاء قريش المتنفذين, وعدم وجود وسيط بين الخليفة وعموم الناس , عندما يتطلب الأمر مقابلة الخليفة أو كبير القوم .

إلى أن جاءت الدولة الأموية وغيرت كل شيء نتيجة سيطرتها المطلقة على الحكم بحيث أصبح الخليفة يقدم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة وهي خدمة نفسه ومن يواليه من الرعية ,

وزاد الترف والرفاهية في قصور الملوك مما جعل الخليفة معاوية بن أبي سفيان يقوم بإنشاء منصب – الحجابة – التي تحولت بعد ذلك إلى وظيفة أدارية لحماية الخليفة من القتل والاغتيالات كذلك تنظيم مقابلة المراجعين للخليفة حسب مركزهم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي , لان الخليفة هنا يعتقد انه اغتصب الحكم من مستحقيه كذلك هو تقليد فارسي ورثه الحاكم العربي نتيجة الفتوحات الإسلامية, ثم تكررت الحالة في عهد الدولة العباسية وأصبح الحاجب يتدخل في أمور الدولة كافة, واستمرت – الحجابة – في العهد العثماني ولكن تحت مسميات مختلفة يقررها الحاكم الأجنبي بعد أن سقطت الخلافة من أيدي العرب نتيجة طغيان البعض منهم وتفردهم بالحكم لهم و عوائلهم .

واستمرت إلى يومنا هذا تحت تسمية – الحمايات الخاصة ومكاتب السكرتارية -باستثناء فترات الانتخابات المحلية والبرلمانية حيث يطل عليك المرشحون وهم أنفسهم كل مرة , يظهرون على الساحة دون حماية أو حاجب لينقلوا لك برامجهم الانتخابية التي توعدك بالمطر الغزير والخير الوفير والعيش الرغيد.

نعم لقد ورثت الحكومات السابقة من عهد السيطرة البعثية ( 1968- 2003) الكثير من المشاكل , ومن الطبيعي أن يكون جهاز الدولة مصابا بإمراض – الحزب القائد – آنذاك , ولكن عندما تشكلت الحكومة الجديدة بعد التغيير عام 2003 سارت على عكس النهج الذي ورثته من المركزية المفرطة والقوانين السائدة , فمن حكم بريمر الأمريكي إلى مجلس الحكم إلى الانتخابات التي أفرزت ولازالت تفرز حكومات محاصة طائفية – سياسية , يحكمك من خلالها أكثر من شخص وأكثر من حزب ولكل حزب جناح مسلح يتدخل بأمور الدولة عندما يشعر بالتهديد أو عدم أعطائه جزء من كعكة السلطة المالية والسيادية.

لقد أدت المحاصصة السياسية والطائفية المقيتة المتسم بها نظام الحكم في العراق إلى تعطيل كبير في تشريع القوانين المهمة التي تمس حياة عموم المواطنين, والى روتين طويل في سير المعاملات الحكومية , ثم إلى فروق واضحة في تنمية المحافظات وخاصة المحافظات المنتجة للنفط والغاز , مع زيادة التركيز السكاني في محافظة بغداد المغرقة أيضاً بالأزدحامات المرورية والتفجيرات الدموية , وكنتيجة طبيعية لتركز الأجهزة الحكومية هناك رغم وجود مجالس المحافظات ومنحها صلاحيات محدودة , حيث إن غالبية الأجهزة المحلية في الوحدات الإدارية بقيت مرتبطة بالأجهزة المركزية في العاصمة بغداد تحت تسمية الوزارات السيادية ومنها دوائر وشركات وزارة النفط ووزارة المالية والمنافذ الحدودية , مما اثر سلباً على تنمية المحافظات الجنوبية الغنية بالنفط والغاز والتي لم تحصل إلا على قدر يسير من مبالغ البترو- دولار المتفق عليها قانوناً في كل موازنة سنوية.

جهاز الدولة

إن أمراضاً كثيرة ما تزال قائمة في جهاز الدولة العراقية , منها تضخمه العددي وتخلف وسائله واستهلاكه لنفقات كثيرة , كلفت ولا زالت تكلف الدولة عشرات المليارات من الدولارات سنوياً على شكل رواتب ومصروفات صيانة ومصروفات عامة , وانتشار العلائق غير الديمقراطية وغير الموضوعية في أغلب تشكيلاته, إضافة إلى عدم ألإنتاجية المتوخية منه بسبب الاستيراد الاستهلاكي (المواد الغذائية وسلع الاستهلاك الخاص ) , كذلك تفشي الفساد الإداري والمالي في معظم مفاصله .

أن مشكلة أدارة التنمية في العراق الجديد أنما ترتبط بالوضع السياسي والاجتماعي التي لا بد من دراستها من قبل علماء الاجتماع والسياسة والاقتصاد , خاصة بعد تحرير العراق من داعش وعودة الاستقرار والنازحين إلى المدن المحررة ( صلاح الدين , الانبار , نينوى ) وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل , ووضع برامج للقضاء على البطالة ومحاربة الفقر من خلال تفعيل القطاع الخاص بواسطة الاستثمار والقروض الطويلة الآجل , وتنشيط قطاع البناء والإنشاءات الذي هو قلب الاقتصاد وشريانه النابض , ومن خلاله يمكن أصلاح البني التحتية للمحافظات المدمرة من جرائم داعش ,نتيجة استيعابه أعداد كبيرة من العاملين في مجالات الهندسة المدنية والكهرباء والميكانيك والصيانة وغيرها , و تشغيل ما لا يقل عن مليون مشتغل في حال عملت الحكومات المحلية على تطوير إمكانات هذا القطاع والنهوض به من جديد , بدلاً من الاعتماد على القطاع النفطي الذي هو أقل القطاعات تشغيلاً للأيدي العاملة .

فهل تعلم أن الشعب الكندي يبلغ تعداد سكانه 34 مليون نسمة , وعدد المنظمات التطوعية فيه 110 ألف منظمة , بينما عدد المنتمين أليها مليوني مواطن بصورة رسمية مع وجود 12 مليون عامل تطوعي .. هذه المنظمات الإنسانية تجمع سنوياً مبلغ ملياري دولار تصب كلها في خدمة الإنسان , وبذلك يضرب لنا الشعب الكندي مثالاً واضحاً على خدمة الإنسان والتضحية من أجل خدمة مجتمعهم الناهض نحو الإمام.

تطوير عمل

وفي البلدان الأوربية المواطن وحتى اللاجئ من البلدان الأخرى يحصل على السكن والعيش الكريم ويكرس كل حياته من اجل تطوير عمله وخدمة بلده ..

إما في العراق فالمواطن يعمل ليلاً ونهاراً من أجل توفير لقمة العيش والسكن البسيط له ولأطفاله , وأكثرهم يموتون وهم مطلوبون أقساط القرض العقاري أو قروض صندوق الإسكان ,عندئذ تنهال عليه الشتائم من الورثة الشرعيين وغير الشرعيين , لان تلك القروض من الديون الممتازة التي لابد من تسديدها ولا يجوز إلغائها حتى بعد الموت.. وكما قال الكاتب المصري د .مصطفى محمود ( وما يحدث هذه الأيام أن الكل يرفع الأيدي بالدعاء لرفع الظلم , ولكن الكل ظالم مستبد في دائرته فلا يستجاب دعاء وتغرق الدنيا في المظالم أكثر وأكثر). لذلك سوف نبقى شعبا يحكمه الحاجب والثقافات الهابطة.