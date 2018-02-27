سوق الانتقالات الصيفية : دوري الأبطال يحدد هوية مهاجم سيتي الجديد

5 أسباب تشجع ريال مدريد على بيع الويلزي غاريث بيل

مدن n وكالات

كشفت صحيفة “ذا ميرور” البريطانية أن نادي مانشستر سيتي سيعمل خلال الانتقالات الصيفية القادمة على التعاقد مع احد المهاجمين الكبار الذين يلعبون في بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأكدت الصحيفة ان مانشستر سيتي ومدربه الإسباني بيب غوارديولا ، قد حددا هوية مهاجم الفريق في الموسم المقبل ، بعدما بات التتويج بلقب الدوري الممتاز مسألة وقت ، وضمانة خوض غمار دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل .

ويؤكد التقرير بأن مسؤولي الجهاز الفني بـ “السيتي” قد وضعوا أعينهم على مهاجمي الفريقين اللذين سيحتلان المركزين الخامس والسادس ، واللذين لا يؤهلان صاحبهما إلى المسابقة القارية الأغلى ، مما قد يدفع بهدافي الفريقين ، إلى تغيير الأجواء من اجل المشاركة في هذه البطولة خاصة مع فريق كبير مثل مانشستر سيتي وتحت إشراف مدرب خبير مثل بيب غوارديولا.

ووفقاً للتقرير، فإن هناك 5 لاعبين معنيين بالانتقال إلى مانشستر سيتي على ان يتولى الترتيب النهائي للفرق في بطولة الدوري الإنكليزي تحديد هوية اللاعب الذي يعتزم النادي التعاقد معه .

وبناء على سلم الترتيب الحالي والفارق النقطي، فإنه لا احد من الأندية بإستثناء مانشستر سيتي قد ضمن تأهله لدوري أبطال أوروبا ، وحجز تأشيرة من التأشيرات الأربع التي يمنحه الاتحاد القاري لممثلي الدوري الإنكليزي لخوض غمار “صاحبة الأذنين”.

وهناك ثلاثة أسماء أيضاً مرشحة لتغيير الأجواء ، وهم :

أولاً : البلجيكي إدين هازارد نجم خط وسط نادي تشيلسي الإنكليزي ، الذي يحتل فريقه المركز الرابع حالياً و لكن بفارق نقطة واحدة عن نادي توتنهام صاحب المركز الخامس ، أي أن إقصاءه من دوري أبطال أوروبا يبقى أمراً وارداً ، مما سيدفع المايسترو البلجيكي إلى الرحيل عن النادي اللندني بعد 7 أعوام من ارتدائه قميصه ، وهو ما سيجعل نادي مانشستر سيتي مترقباً الفرصة لدعم صفوفه بأحد أفضل اللاعبين في العالم ليشكل مع مواطنه كيفين دي بروين ثنائي وسط من الطراز الرفيع.

ثانياً : المصري محمد صلاح مهاجم نادي ليفربول الذي يحتل المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال أوروبا ، لكنه لا يبتعد سوى بنقطتين فقط عن نادي توتنهام هوتسبير ، و بالتالي فإن غيابه عن البطولة القارية يبقى أيضاً أمراً وارداً ، حيث يصعب على “الفرعون” العودة إلى الوراء و الوفاء لـ”الليفر” بعدما تألق بشكل لافت هذا الموسم ، لذلك لن يجد أفضل من الانتقال إلى نادي مانشستر سيتي لخوض تجربة مثيرة مع غوارديولا.

ثالثاً : البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الذي يحتل مع ناديه المركز الثاني في سلم الترتيب ، ولكن رصيده النقطي لا يضمن له التأهل لدوري الأبطال الموسم المقبل، إذ انه لا يفصله عن توتنهام صاحب المركز الخامس سوى 4 نقاط فقط ، وبفارق 11 نقطة عن نادي أرسنال صاحب المركز السادس ، و بالتالي فإن إنهاءه منافسات البطولة خارج دائرة الرباعي الأول ، يظل احتمالاً ممكناً خاصة مع تذبذب أداء ونتائج “الشياطين الحمر” وتراجع مستوياته الفنية.

ومهاجم مثل لوكاكو لا يمكنه ان يبقى موسماً واحداً بعيداً عن دوري الأبطال التي تعتبر بطولة النجوم الكبار، خاصة انه انتقل من نادي إيفرتون إلى مانشستر يونايتد لهذا السبب ، وفي حال فشل “الشياطين الحمر” مثلما فشلوا الموسم المنصرم في التأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا، فإن ذلك قد يعجل برحيله إلى الجانب الآخر من المدينة.

رحيل بيل

على صعيد اخر تؤكد جميع المعطيات والمؤشرات أن أيام الويلزي غاريث بيل في قلعة “السانتياغو بيرنابيو” أصبحت معدودة، وانه لن يستمر مع ريال مدريد لغاية انقضاء عقده معه في عام 2022 .

ويعتبر ابرز مؤشر على رحيل غاريث بيل عن النادي، هو قلة مشاركاته في التشكيلة الأساسية للفريق، حتى انه خرج من الحسابات التكتيكية للمدرب زين الدين زيدان الذي أصبح لا يعتمد عليه إلا في ظروف معينة .

وأوضحت صحيفة “ماركا” الإسبانية انه يتعين على الإدارة الملكية بيع عقد غاريث بيل لان ذلك سيكون ذا فائدة للنادي أكثر من بقائه، مؤكدة في ذات السياق بأن هناك 5 أسباب تشجع على وضع اللاعب على قائمة الانتقالات في السوق الصيفية القادمة.

ثورة الإحلال

السبب الأول الذي يحتم على ريال مدريد بيع عقد غاريث بيل ، هو أن ذلك يدخل ضمن استراتيجية النادي لإحداث ثورة الإحلال التي باتت ضرورية للفريق والعمل على ضخ دماء جديدة ، بعد الموسم المخيب للآمال الذي قدمه “المرينغي” هذا الموسم .

هذا وتقتضي سياسة الإحلال على الاستغناء عن العناصر غير المجدية في صفوف الفريق، حيث يعتبر بيل احد ابرز هذه العناصر، خاصة انه شكل مع كريستيانو رونالدو و كريم بن زيمة أقوى ثلاثي هجومي في تاريخ النادي، إلا أن الإحصائيات الأخيرة تؤكد بأن الوقت قد حان لإنهاء أسطورة “البي بي سي” بعد تراجع أدائه ومردوده الفني وهشاشة أضلاعه التي أصبحت غير قادرة على تشكيل خطورة في الهجوم.

أداء سلبي

كشفت المباريات الأخيرة التي شارك فيها الجناح الويلزي عن تراجع أدائه الفني ، حيث اصبح اللاعب عاجزاً عن تقديم أي إضافة فنية لفريقه ، في وقت يتألق فيه زملاؤه الشباب على غرار ماركو أسينسيو و وإيسكو .

كما أن حضور غاريث بيل الذهني في المباريات التي يجلس خلالها على دكة الاحتياط، يعطي مؤشرات بأن اللاعب لا يرغب البقاء في النادي ،

توالي الإصابات

السبب الآخر الذي يدفع بإدارة النادي إلى بيع عقد اللاعب الويلزي، هو تعدد و تكرار إصاباته والتي جعلته يغيب عن الفريق أكثر من مشاركته ضمن صفوفه، وتحديداً منذ انضمامه إلى النادي في صيف عام 2013 ، حيث تعرض إلى 25 إصابة متفاوتة الخطورة ، جعلت من جسده غير قادر على تحمل قوة المباريات وخطورة الاحتكاك مع الخصوم ، خاصة انه يلعب في صفوف أحد أكبر الأندية في العالم، والذي تنتظره استحقاقات قوية في كل موسم أمام منافسين من العيار الثقيل.

خلافة رونالدو

السبب الرابع الذي يشجع صناع القرار في النادي على التخلص من غاريث بيل هو تخييبه لآمال وأحلام جماهير وإدارة النادي في الاعتماد عليه ليكون ” سوبر ستار” في الفريق.

وكان الجميع في “النادي الملكي” قد راهنوا على غاريث بيل ليكون النجم الأول للفريق ويحل محل كريستيانو رونالدو الذي كان – حينها- على مشارف الثلاثين عاماً، إلا أن ما حدث هو العكس تماماً ، فمنذ مجيء “النفاثة الويلزية” زادت نجومية “الدون البرتغالي” و ارتفعت قيمته ومكانته في النادي في وقت بقي بيل هو الضلع الأضعف بين ثلاثي هجوم الفريق (البي بي سي)، وكأن التعاقد مع بيل ساهم في استفزاز رونالدو وحفزه ليجتهد أكثر للحفاظ على مكانته بعدما بلغ الآن سن الـ 33 عاماً من عمره .

عائدات مالية

رغم تراجع أداء غاريث بيل فنياً مع ريال مدريد ، إلا أن أسهمه في سوق الانتقالات لا تزال مرتفعة خاصة في ظل تهافت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز على التعاقد معه ، والتي ترى بأن عودته إلى أجواء مسابقة “البريميرليغ” كفيلة باستعادته لمستواه الذي عرف به في نادي توتنهام هوتسبير .