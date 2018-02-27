مؤتمر الكويت لا يسد رمقاً ولا يغني عن جوع

حسن السراي

منذ بداية الوجود كان العراق بلد الخير والبركة والنعم ، كان العراق يهب الدول الفقيرة ويقرض الدول المحتاجة. وكانت ديون العراق على الآخرين كثيرة وأحيانا يعجزون أو يتأخرون عن تسديدها ، وأغلب الدول العربية كانت تمد كفها للعراق ولا يردها ، ناهيك عن الدول الأفريقية الفقيرة حيث كان العراق يكيل لها كيلا ملايين الدولارات ، وكذلك دول ما يسمى بالمعسكر الإشتراكي سابقا ، وحتى تركيا الى وقت قريب كان معظم جنوبها يعيش على خيرات ونفط العراق . العراق عزيز قوم لم يذل طوال وجوده ولكن للأسف يحاول البعض إذلاله وكسر شوكة شموخه ومجده وتاريخه الناصع . العراق بلد الخير منذ وجوده وكان يسمى بلد السواد لكثرة الزرع الممتد من شماله حتى جنوبه ، قمحا وشعيرا ونخيلا وغير ذلك ، وكان العراق مكتفيا ذاتيا ويصدر الفائضات للبلدان الأخرى ويفيض خيرا على الدنيا ، وبعد إكتشاف النفط أيضا كان العراق غنيا وتقصده الأقوام من مشارق الأرض ومغاربها ويفيض خيرا على الدنيا .

سوء ادارة

لكن ما يمر به العراق الآن من أزمة وعوز إقتصادي ومالي لم يمر به منذ نشأته والأسباب عديدة أهمها سوء الإدارة ونهب خيراته وخزائنه من قبل الفاسدين. فلو أهتمت الدولة وضبطت إدارة البلد وموارده الإقتصادية الهائلة وبأيادي أمينة وقطع دابر الفساد والهدر وسرقة أمواله العامة لما حصل ما حصل ولكن تجري معالجات عقيمة وبعيدة عن الهدف بعد أن وقع (الفاس بالراس) ، وتكشفت خفايا جسده ودرره بعد أن تمزقت أثيابه بفعل فاعل . الإدارة فن وخبرة وممارسة مضافا لها الحرص والأمانة ونظافة اليد ، ونحن نفتقد للكثير من ذلك ، فلو أخذنا نموذجا من النظام المصرفي العراقي في سبعينيات القرن الماضي عندما كانت موجودات بنك الرافدين مائة مليار دولار تنافس اكبر البنوك العالمية في امريكا واوربا عندما كان العراق دولة فيها رجال إقتصاد ومصرفيون عظماء كان لديه غرفة تسمى في حينها (غرفة التخطيط الاستراتيجي في بيع وشراء الذهب في الصفقات الدولية) التي أطلقت عليها الصحافة الامريكية آنذاك تسمية (الغرفة الشيطانية) في العراق. فما هي أهداف هذه الغرفة الشيطانية؟؟ ان مقر هذه الغرفة في بغداد، لكن السوق الذي تعمل فيه بعيد عن العراق، وهو أمر لافت حقا، إذ أن الدول المتقدمة تبدأ خطواتها الحقيقية في برامج تنموية شاملة من الاقتصاد وليس من الخطب السياسية والشعارات التعبوية، التي تخدر الشعوب ولا تضيف شيئا لحياتهم وغالبا ما تشكل عائقا امام خطط التنمية والتطوير التي تحتاجها المجتمعمات في خطوات التأسيس والانطلاق صوب ضفة التقدم والتطور ، وينقل تفاصيل هذه الغرفة عن مدير عام مصرف الرافدين في ذلك الوقت وهو شخصية مصرفية وعقلية اقتصادية عراقية معروفة حيث ذكر أنه في زيارة للولايات المتحدة بشأن العلاقات المصرفية بين العراق والبنوك الدولية وخاصة “تشيز مانهاتن بنك” وهو أكبر بنوك العالم، في حين كان مصرف الرافدين في ذلك الوقت أكبر بنوك الوطن العربي والشرق الأوسط وأضخمها من حيث حجم الأصول والفروع والموجودات، ويشير إلى أن موجودات مصرف الرافدين في ذلك الوقت بلغت 30 مليار دينار عراقي ، عندما كانت قيمة الدينار العراقي ثلاثة دولارات وثلاثين سنتا، أي أن المبلغ يصل إلى مائة مليـــار دولار أميركي ، (عندما كان المليار دولار مبلــغا ضخما جدا له قيمته).

تكدست الكثير من هذه الأموال الطائلة من تجارة عراقية لم تخطر ببال الكثير، فقد كانت مهمة غرفة التخطيط الاستراتيجي تتمحور حول شراء الذهب وبيعه في الأسواق العالمية وتحديدا من سوق الاتحاد السوفيتي، وكان القائمون على هذه الغرفة يتابعون موسم القمح السوفيتي، فإذا جاء الموسم وفيرا فمعنى ذلك لن يطرح السوفيت مزيدا من الذهب في السوق العالمية، وهذا يؤدي إلى ارتفاع سعر الذهب، فيبادر العراق إلى بيع كميات منه محققا ارباحا كبيرة، ولأن حقول الحنطة السوفيتية تقع في أوكرانيا وروسيا، فأن تساقط الثلوج بكميات كبيرة يؤثر سلبا على كميات الحنطة السوفيتية، وعند ذاك تضطر القيادة السوفيتية لبيع كميات من الذهب لشراء كميات كبيرة من الحنطة، هنا يحصل انخفاض في أسعار الذهب، فيسارع العراق لشراء كميات كبيرة من الذهب تفوق ما تم بيعه من خزينه في أسواق نيويورك ولندن وغيرها من الأسواق الدولية، وبهذا تزداد كمية الذهب في السوق العراقية، ومن خلال متابعة الصحافة الأميركية والدولية للأسواق المالية والتجارية العالمية وصفت بعض الصحف تلك الغرفة العراقية بالغرفة الشيطانية.

خطط متميزة

في الواقع نكتشف أن عقولا مالية واقتصادية عراقية قد وضعت خططا متميزة للتعامل مع الاسواق العالمية ، ولنا مثال رائع بحسقيل ساسون وزير المالية في العهد الملكي حيث أرسى دعائم بناء مالي مصرفي إقتصادي رصين ومحكم في ذلك الزمن ولأزمنة لاحقة. إذن العمل المصرفي والمالي والإقتصادي لا يتحقق نجاحه إلا إذا توفرت مقوماته التي ذكرناها .ان ما تمخض عنه مؤتمر الكويت من نتائج لا تغني عن جوع ولا تسد رمقا، النفس تتقزز من الهبات وحالات الإستجداء ، وقد عيرونا أصدقاء وأعداء وأسمعونا كلاما قاسيا ، مثلا النائبة الكويتية التي صرحت “لماذا نتبرع للعراق وهو بلد غني أضاعت وأهدرت حكوماته أمواله” وغير ذلك .

الكثير من الخبراء الإقتصاديين يجمعون على أن ما أفضي إليه هذا المؤتمر من منح ومساعدات لا تساوي بمجموعها إيرادات تصدير النفط العراقي ليوم ونصف اليوم أو ليومين ، أي أن ما حصل عليه العراق لا يساوي شيئا ولا يداوي جرحا ومخجل للغاية وعدم إستلامه أفضل ، والعودة للتدبير والإهتمام بما يصدر من النفط وموارد الموانيء والمنافذ الحدودية والكمارك وضبط كافة موارد البلد المصدرة والمتحققة محليا وما تحصل عليه وزارات ومؤسسات الدولة فأنها كافية لإعادة بناء وإعمار كافة محافظات ومدن وقرى العراق من شماله لجنوبه وليس المحافظات المتضررة من الإرهاب فقط ، أضف لذلك لو تم إسترجاع ما إختلسه وما سرقه ضعاف النفوس الفاسدون الملوثون فهذا يسد الكثير من الحاجة . المهمة ليست بالسهلة والمرحلة تتطلب تضافر كل الجهود المخلصة والأمينة .