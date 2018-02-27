إستعدادات رسمية وشعبية لتنظيم الحدث الكروي في جذع النخلة

لقاء أخوي اليوم بين المنتخبين العراقي والسعودي وسط أجواء إحتفالية

الناصرية – باسم الركابي

يشهد ملعب المدينة الرياضية بالبصرة عند السابعة من مساء اليوم الأربعاء الثامن والعشرين من شباط الحالي اللقاء الكروي الأخوي الجماهيري والحدث الرياضي الابرز بين منتخبنا والسعودي المقرر ان يصل اليوم مع ابرز نجومه من اللاعبين المقرر ان يدافعوا عنه في مونديال روسيا حزيران الوقت الذي يفتقد منتخبنا الى 13 لاعبا محترفا لارتباطهم مع فرقهم في الدوريات المختلفة و لعدم خضوع المباراة لأيام ألفيفا لكن الأهم في كل هذا هو ان تقام المباراة تحت أي مسمى كان امام عقد وتنفيذ الاتفاقيات والأنشطة وتبادل الخبرات هي اكبر من كل شيء بما في ذلك النتيجة التي ستؤول إليها المباراة وسط الكرنفال الجماهيري وحديث الشارع الرياضي الذي لايعلو عليه حديث ضمن استعدادات رسمية واخرى شعبية بصرية ومن بقية المحافظات عندما ستتولى شركات نقل مختلفة في المحافظات للقيام بسفرات خاصة لنقل جماهيرها الى ملعب المباراة بأسعار زهيدة ما يتوقع حضور جماهيري كبير حضر من وقت للحضور ومتابعة المباراة التي مؤكد ستخرج عن مسار الربح والخسارة وخارج الرهان على النتيجة امام الفريقين وشيء مهم جدا ان تجري مع احد المنتخبات التي ستلعب في بطولة كاس العالم في روسيا وفضلت الجهات الرسمية السعودية ارسال المنتخب في هذا الوقت للعب في البصرة رغم ان الدوريات السعودية شغالة لكن تبقى العلاقات العربية تكمل احدها الأخر عندما يأتي الأشقاء السعوديين اليوم في مهمة تحمل الكثير من الأهداف والمعاني لاذابة الجليد الذي لف العلاقة لاكثر من ثلاثة عقود لاسباب معروفة وإنهاء تلك الفترة من العلاقات المتشنجة وتجاوز خلافات الماضي عندما تاتي المباراة بعد 35 عاما لتمثل نقطة التحول في مسار العلاقة الرياضية عندما يعود المنتخب السعودي ليلعب هنا في حدث كروي وفي المقدمة لدعم ملف رفع الحظر عن ملاعبنا للتأثير السعودي أسيويا وعربياودوليا كما تاتي المباراة ضمن بنود الاتفاقية التي خطط لها الشيخ تركي رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية و الوزير عبد الحسين عبطان الذي عمل حسنا في إعادة العلاقات الرياضية بين البلدين وهو ما يحسب له

كما تشكل المباراة مفتاح العودة والدخول في مفاوضات إقامة وتنظيم بطولة الخليج العربي في العراق بنسختها الخامسة والعشرين كما تأتي المهمة السعودية ضمن فترة الإعداد والتحضير لبطولة كاس العالم المقبلة ومتوقع ان يحفز تواجد المنتخب السعودي في البصرة بقية منتخبات الخليج والدول الشقيقة للعب في العراق الذي سيشهد مهرجان كرويا كبيرا وان تتحول ملاعب البلدين مسرحا لاقامة المباريات الودية ليس بكرة القدم بل على جميع الألعاب

الوفد السعودي

ويكون المنتخب السعودي قد وصل اليوم إلى مدينة البصرة ويضم شخصيات رياضية وكروية بينهم رئيس اتحاد الكرة الأسيوي الشيخ سلمان بن إبراهيم ال خليفة ورئيس اتحاد الكرة السعودي

تحضيرات السعودي

بعد ان دخل المنتخب السعودي معسكرا تدريبيا لمدة ستة أيام لعب مباراتين الاولى مع نادي الاتحاد والأخرى أمس الأول مع منتخب مولدوفا ويضم الوفد الذي سيصل اليوم المدرب الأرجنتيني بنزي اللاعبين ياسر المسيلم ووليد عبداللة وعبداللة المعيوف وموحد العويس وفواز القرني وسامي الهوساوي وعمر الهوساوي ومعتز هوساوي واحمد العسيري وحسن معاد ومنصور الحربي وياسر الشهراني ومحمد البريك وابراهيم غالب وعبد الملك الخيبري وعبد العزيز الجبرين وعبداللة عطيف وعبداللة الخيبري وموحد كنو وتيسير الجاسم وحسين المقهوي وسلمان المؤشر وعبد الوهاب جعفر وهتان باهري ومحمد الكويبي ومحمد السهلاوي ومهند عسيري ومجاهد المنيع وتظهر ابرز الأسماء ضمن المنتخب السعودي التي كانت وراء تأهله عن المجموعة الأسيوية الأولى التي ضمت منتخبات العراق والإمارات واليابان وتايلاند واستراليا قبل ان تضعه قرعة روسيا في المجموعة الأولى في كاس العالم مع منتخبات روسيا ومصر والاورغواري

اخر لقاءين

وكان المنتخب السعودي قد تغلب على منتخبنا في التصفيات الحاسمة المؤهلة لروسيا في الاولى بهدفين لواحد والأخرى في جدة بهدف واخر تواجد للمنتخب الشقيق في العاصمة العراقية بغداد كان في مشاركته في بطولة الخليج العربي الخامسة

منتخبنا الوطني

ويكون منتخبنا الوطني قد أكمل استعداداته في ملعب اللقاء بالبصرة في خوض مباراتين تجريبيتين امام فريقا الميناء ونفط الجنوب قبل ان يصف المدير الفني باسم قاسم ظروف الاعداد و المباراة بالصعبة عندما يبتعد13لاعبا محترفا من تشكيلة المنتخب الذي استمر يعتمدعليها في المباريات الودية والرسمية وربط مصير المنتخب بهم قبل ان تأتي تشكيلة اليوم التي ستفتح الطريق امام عدد من اللاعبين ممن لايمتلكون الخبرة وفي مجموعة غير منسجمة ولم يلعبوا بعضهم البعض في تمثيل المنتخب في فرصة بالنسبة لهم في ارتداء ثياب المنتخب وتمثيلة في حدث كروي مهم سيكون تحت مراقبة الشارع الرياضي في ان يشاهد عدد من اللاعبين الجدد في صفوف المنتخب والفرصة في اعتداد المنتخب من ألان لبطولة أمم اسيا المقبلة وعلينا ان ننظر للتجربة الألمانية ببطولة القارات وكيف نجح يواكيم لوف في تقديم تلك الوجوه التي عادت باللقب وعلينا ان نراجع الامور من هذه الأوقات وان نستفيد من تجاربنا السابقة التي اكثر من تطوى ملفاتها بعد كل نكسة كروية ولو الكل اليوم منشغل بالانتخابات وليحدث الطوفان للمنتخب والكرة العراقية امام إغراءات المناصب في جمهورية القدم التي يسيل لها لعاب الكل دون تميز والكل سيرفع شعار خدمة اللعبة لكن الامور تختلف امام علاقات شخصية بحته ولان الامور رهينة الهيئة العامة التي واصلت فشلها في الاختيار الصائب والتي افتقدت لشخصيتها وتدار من خلال العلاقات والتأثيرات ومن لديه غير ذلك ليأتي به ونأمل ان يتوقف الكل عن العمل تحت شعار دعم العلاقات ولان الأمور تحتاج الى مراجعة حقيقية

تشكيلة منتخبنا

وكان المدير الفني للمنتخب قد استدعى اللاعبين جلال حسن وحسين علي ومصطفى محمد واحمدعبدالرضا وهمام طارق وعماد محسن ومحمد كاصد ومحمد حميد وعلي فائز ومصطفى ناظم وكرار محمد وحسام كاظم وبيار ابو بكر ووليد سالم ومصطفى محمد واحمد عبد الرضا وامجدعطوان ومهدي كامل وعلاء مهاوي ومهند علي واركان عمار وعلي حصني وتظهر المباراة فرصة لمنتخبنا في تحقيق الفوز من اجل تحسين موقعه في تصنيف ألفيفا بعداعتمادها مباراة دولية ودية بعد تصنيف شهر شباط حيث الموقع 85 عالميا والثاني عشر اسيويا والعاشر عربيا وقالت مصادر في اتحاد الكرة العراقي ان المباراة ستدخل ضمن الملف الذي سيقدمه اتحاد لكرة في اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم في العاصمة الكولومبية منتصف الشهر المقبل من اجل مناقشة رفع الحظر عن الملاعب العراقية

اتحاد البصرة

وقال سامي ناجي رئيس اتحاد الكرة الفرعي بالبصرة تاتي الاستعدادات للمباراة المذكورة من فترة ليست بالقصيرة من يوم إعلان الاتفاقية بين وزارة الرياضية والشباب والشيخ تركي رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية وتحديد موعد المباراة التي ستجري اليوم من خلال لجان مختلفة من الجيش والشرطة والمرور والشباب تتولى ترتيب الامور من كل جوانبها لإظهار المباراة بالمستوى الذي يليق بها ولانها الحدث الرياضي المهم اليوم في ان يزور احد الفرق التي ستلعب بكاس العالم وقد راجعت اللجان التي تكون اكتسبت الخبرة من عملها مع المباريات السابقة التي شهدتها البصرة مع الأشقاء الاردنين ومنتخب كينيا حيث تم تامين مداخل الجمهور المتوقع ان يحضر بعدد كبير من المحافظات الجنوبية والوسطى لان المنتخب السعودي سيلعب بأغلب نجومه التي كانت وراء تأهله لروسيا كما انطلق في فترة الإعداد للبطولة المذكورة وقبل كل شيء لابد لنا ان نحيي بتقدير عالي مبادرة الإخوة السعوديين في اللعب في البصرة للإسهام وتوجيه رسالة للفيـــــــــفا للعمل على رفع اـــلخطر عن ملاعبنا

المؤتمران الفني والإداري من جانبه أكد المدير الإداري لمنتخبنا الوطني باسل كوركيس، أن ضيق الوقت سوف يمنعنا من اقامة المؤتمرين الفني والصحفي في يوم المباراة يوم غد الاربعاء. وسيلاعب منتخبنا الوطني نظيره السعودي على ملعب البصرة الدولي، في مباراة ودية دولية للمساهمة برفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وقال كوركيس لـ(الملاعب): …تم الاتفاق مع الجانب الســــــــــــعودي على الزي الرسمي للمنتخبين، حيث سيرتدي منتخبنا الزي الابيض الكامل وحارس المرمى الزي الرمادي، بينما سيرتدي المنتخب السعودي الزي الاخضر وحارس مرماه الزي الاصفر.وأشار الى أن المنتخب السعودي سيصل يوم الاربعاء في يوم المباراة، لذلك لا يوجد وقت لأقامة مؤتمر فني للمنتخبين، وحتى أقامة مؤتمر صحفي لم يقر بعد في يوم المباراة.

وسيلعب المنتخب السعودي اول مباراة له في العراق، منذ اكثــــر من 35 عاما.