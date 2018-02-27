ما هانت على نوري السعيد ولكن قبلها سياسيو اليوم – سامي الزبيدي

في بداية خمسينات القرن الماضي قامت الدولة ببناء آمرية موقع العمارة العسكري وأنيطت أعمال التأسيسات المائية للموقع الى أحد المقاولين الثانويين من أهالي العمارة يدعى نجم نقدي وبعد إكماله العمل بقي له بذمة الدولة مبلغ قليل بحدود الخمسين ديناراً وعندما ذهب الى الضابط الإداري للموقع لاستلام المبلغ أخبره ان الاستلام من وزارة الدفاع في بغداد فكر المقاول وحسب الموضوع أي الذهاب الى بغداد والنزول في الفندق لعدة أيام ومصاريف الأكل والتنقل هناك فوجدها تساوي المبلغ الذي يطلبه ناهيك عن مشقة السفر في تلك الأيام لان الطرق غير معبدة بالإضافة الى وتوقف عمله لعدة أيام وبسرعة بديهية أخبر الضابط أنه تبرع بما تبقى له من مبلغ الى الحكومة فقام الضابط بإخبار مرجعه وزارة الدفاع ببرقية مفادها ان المقاول قد تبرع بما بقي له من مبلغ للحكومة ولان نوري السعيد كان وزيراً للدفاع ورئيساً للوزراء فقد عرضت عليه البرقية فغضب وطلب من السكرتير إحضار المقاول من العمارة لمواجهته وبعد أيام حضر المقاول وواجه الباشا نوري السعيد الذي قال له غاضباً (من أنت حتى تتبرع للحكومة وهل الحكومة محتاجة حتى تتبرع لها الحكومة هي التي تعطي للمواطنين وتتبرع لهم) فوقع المقاول في ورطة لكنه تدارك الأمر وقال للباشا المقولة المشهورة (مكره أخاك لا بطل) وقال له الباشا (شلون) قال إنني حسبت المبلغ فهو لا يسد نفقات سفري وإقامتي في الفندق في بغداد لعدة أيام ومصارف الأكل وغيرها بالإضافة الى التعب وتوقف عملي لعدة أيام فطرأت هذه الفكرة أي فكرة التبرع بما تبقى من اجورعملي لعلي أكسب ود الحكومة ( أبيع بطولة على الحكومة مكره وليس بطل) فضحك الباشا وأمر بتكريم المقاول بمبلغ من المال بالإضافة الى المبلغ الذي يطلبه من الحكومة وودعه مبتسماً ,سقت هذه الحكاية ليطلع أبناء شعبنا كيف ان رئيس الحكومة غضب وبشدة لان مواطناً عراقياً وليس أجنبياً قد تبرع للحكومة واعتبر هذا العمل مثلبة ومنقصة على الحكومة فهانت المسألة عليه كثيراً وطلب إحضار المقاول لمحاسبته لكن سياسيي العراق اليوم ذهبوا يركضون ويلهثون لطلب التبرعات ممن هب ودب وممن كان العراق يساعدهم يوم كانوا لا يملكون شيئاً ومن الذين دمروا العراق وشعبه وتسببوا في كل المآسي والكوارث التي تعرض لها يوم فتحوا حدودهم وموانئهم وأجواءهم لأمريكا وحلفائها لكي ترتكب جريمة العصر في غزوها البربري للعراق وتدمر العراق أرضاً وشعباً بل شاركوا هم في جريمة الغزو والعدوان ثم شاركوا بكل عمليات التدمير الممنهج للدولة العراقية وبناها التحتية ولشعبنا الصابر الذي تكبد ملايين الشهداء والجرحى بسبب عدوان أمريكا وحلفائها من عرب الخليج الذين لم يكتفوا بما فعلوه في العراق وشعبه لكنهم استولوا على أراضي العراق الحدودية وحقول نفطه ومياهه الإقليمية بعد خيانة من يسمون أنفسهم بالسياسيين وتخاذلهم وعمالتهم للاجني المحتل والعربي الغاصب .

فلماذا هذا الذل والهوان و(الجدية ) بدون خجل والتي ستكبل العراق بديون إضافية وفوائدها الباهظة فمؤتمر الكويت لم يقدم مساعدات وهبات لكنه قدم قروض تثقل كاهل الاقتصاد العراقي المنهار أصلاُ فاتعظوا يا ساسة العراق وعودوا الى رشدكم وارفضوا كل القروض التي لا تسهم في الأعمار بل في إغراق العراق بالديون وبالمذلة والمهانة لان وراءها شروط مجحفة ومسيئة والعراق يطفو على بحار من النفط والثروات الطبيعية العظيمة الأخرى التي لو استغلت بشكل صحيح ومن قبل حكومات وطنية حقيقية لعمرت العراق ومثله عدة بلدان أخرى دون الحاجة للاقتراض أو الاستجداء من الدول التي تسببت بتدمير العراق وشعبه .