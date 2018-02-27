عنصرية الكيان الصهيوني – حسن عاتي الطائي

في الوقت الذي يتجه فيه العالم بشتى دوله وشعوبه واممه نحو تأسيس قيم واخلاقيات إنسانية راقية تتسم بالعدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان بغض النظر عن الإختلافات القومية والدينية والثقافية وترسيخ الشراكة بين بني البشر في مختلف المجالات يلجأ الكيان الصهيوني عن سابق اصرار منذ انشائه بالقوة في قلب الوطن العربي فلسطين الى تعميق سياسة الفصل العنصري وتنمية روح الكراهية والإزدراء والانتقام من خلال سن قوانين وتشريعات عنصرية شوفينية ضدالفلسطينيين اصحاب الارض الأصليين الذي تم اغتصاب وطنهم بقوة السلاح وتامر القوى الأستعمارية ليصبحوا مواطنين من الدرجة العاشرة لاحق لهم فيه ..وبظل تلك السياسة الحاقدة فقد تم فرض اجراءات أمنية قاسية للتأثير على مجريات حياتهم اليومية ومصادرة مزارعهم وتجفيف حقولهم وبساتينهم وتهديم بيوتهم على رؤوس ساكنيها الى جانب مايقوم به المستوطنون الصهاينة من اعتداءات متواصلة على المواطنين الأبرياء وإعادة اعتقال الاسرى المحررين دون سبب واحتجاز جثامين. الشهداء وقتل الاطفال. والترحيل القسري والتطهير العرقي والإعتقالات التعسفية التي تطال الشباب والاطفال والإتهامات الجاهزة والقتل العشوائي المتعمد دون تفريق بين كىير وصغير اوبين رجل او امرأة وهو مايعتبر بكل المقاييس جرائم حرب ضد الإنسانية.. ان السياسة العنصرية الظالمة التي ينتهجها الكيان الصهيوني القائمة على عدم التخلي عن الأراضي الفلسطينية التي تم احتلالها بعد العدوان على الاقطار العربية العام 1967 وإقامة المستوطنات فيها بصورة غير قانونية واتخاذ القدس المحتلة بجانبيها الشرقي والغربي عاصمة موحدة وابدية لذلك الكيان الوحشي ورفض اي مشروع عربي او دولي ينص على قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967وفق حل الدولتين و التخلي عن الاتفاقيات والمعاهدات التي ابرمتها مع منظمة التحرير الفلسطينيةوخاصة اتفاق اوسلو عام 1996و عدم احترام وتنفيذ اي قرار اممي يدعو للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني هي تعبير عن نازية ذلك الكيان وعنصريته وعجرفته و عدم التزامه بالقرارات الدولية وتخليه عن السلام القائم على العدل.. ان سياسة الفصل العنصري والعزل بين السكان و قضم المزيد من الاراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة المستوطنات الصهيونيةفي القدس و الضفة الغربية و عدم السماح بادخال المساعدات الدولية لقطاع غزة المحاصر منذ عدة سنوات ومنع الفلسطينيين من اداء الصلاة وصلاةالجمعة خاصةفي المسجد الأقصى المبارك الذي يحاول اليهود المتشددون تدميره لإقامة هيكل سليمان المزعوم مكانه وغيرها من الأعمال الوحشية دليل واضح على همجية وعنصرية ولا إنسانيةذلك الكيان المصطنع الذي يعتبره الامريكان و الاوروبيون واحة للديمقراطية في الشرق الأوسط..

وبرغم ان العدو الصهيوني لم يدع وسيلةمن وسائل القمع و البطش و الاضطهاد و الظلم والتهميش الا واستخدمها ولجأ اليها ضد الفلسطينيين اصحاب الوطن المغتصب الا ان شعبنا العربي في فلسطين صاحب التاريخ المشرف في مقاومة الإحتلال الصهيوني لم ولن يستسلم او يتنازل عن حقوقه المشروعة وستبقى مقاومـــــــته الباسلة رافعة اعلامهــــــــا لا يخمد لهيبها حتى اليوم الذي يتم فيه طرد الصهاينة المحتلين من ارض الأباء والأجداد.