إعلاميون يناقشون التحالفات السياسية وخطر الإرهاب

الفيّاض: بناء دولة للجميع قائمة على أساس القانون والدستور

بغداد – داليا احمد

اكد مستشار الامن الوطني فالح الفياض ان دحر عناصر داعش في كل الارض العراقية يجسد وحدة العراق وانه لايقبل التقسيم مهما كان حجم التحديات والاخطار التي يواجهها . واضاف خلال كلمته في المركز العراقي للتنمية الإعلامية ضمن الندوة نصف الشهرية للمركز ان (لقاء وطنيا مسؤولا ودائم الحضور الفاعل في المسيرة الإعلامية الهادفة ، سيكون نافعا لخدمة المرحلة المقبلة التي نأمل أن تكون أفضل), واوضح الفياض أنه (لا بد من التأكيد على أهمية التحالفات السياسية ومغزاها اذا ما عدنا الى عام 2014 – عام الانكسار- اصبح العراق في مخاض عسير وفي مرحلة خطيرة جداً تهدد كيانه بالوجود وكبلد مستقل موحد إلا أنه والحمد لله خلال السنوات الثلاث الماضية كانت سنوات عطاء جميل من قبل كل ابناء المجتمع فكانت العزيمة وكان الثبات على موقف واحد مكللاً بفتاوى المرجعية وكل الاخيار من كل الطوائف والأديان والقوميات على الدفاع لنصرة العراق وهزيمة الارهاب والمحتل في عراق البقاء الواحد الموحد).

اندحار الغزاة

وتابع ان (بهذه العزيمة اندحر الغزاة والارهاب الداعشي في كل الارض العراقية ليثبت أن العراق لا يقبل التقسيم على الرغم من كونه بلدا مبتلى على ممر الأزمان بالتدخلات والأزمات من الداخل والخارج لموقعه على الكرة الأرضيه ولما يتمتع به من نعم الله الوفيرة المادية والمعنوية وما على الشعب إلا أن يعرف كيف يدافع ويحافظ على هذه النعم )، موضحا ان ( مرحلة ما بعد عام الانكسار أثبتت أن العراق واحد لا يقبل القسمة على اثنين ، وما النصر الكبير الذي توج باندحار داعش وهزيمته شر هزيمة وتدمير بؤره في كل الأرض العراقية وانكسار وانتكاس وتمزيق راياته ومصادره وقياداته إلا دليلٌ على عظمة وحجم الانتصارالاستراتيجي الكبير لأبناء العراق الغيارى وبحسب رئيس الوزراء وبكل ما عرف عنه من عمل مخلص بهذا الاتجاه حتى تحقق النصر رغم كل ما استنزف بلدنا من تكاليف باهظة عسكرية ومادية ورجال مخلصين دفعوا أعز ما يملكون من أجل النصر لعراق واحد موحد لجميع قومياته ومكوناته واديانه )، وتابع أن (مرحلة ما بعد التحرير التي نعيشها الآن قد أعادت واحيت كل المشاعر الوطنية لدى الشعب بأهمية الوحدة الوطنية لكل ابناء العراق وهذا ما حصل على مستوى الجمهور في اقليم كردستان وكل المحافظات ليولد فهم مشترك بأن عراق الحضارات بلاد الرافدين للجميع هذا الانتصار وبهذه المرحلة قد شكل حقا تفاهمات ايجابية من لدن الجميع في الاقليم وفي عموم المحافظات من كيانات وقوميات وأحزاب للعمل بهدف واحد لخير العراق الواحد المزدهر الذي قاتل من أجله وفي أصعب مرحلة هي مرحلة داعش الجميع ومن كل الاتجاهات ومن كل الصنوف المسلحة والشعبية وعلى كل الجبهات ومن كل المكونات), واضاف الفياض ان ( نقطة الانطلاق هي الآن بعد تحرير الموصل والارض العراقية ولدت الاحساس الكبير عند الجمهور بكل قواه الوطنية أن الجميع بات يعمل وبهاجس وطني كبير لنصرة العراق الواحد بعيداً عن كل اشكال التخندقات الطائفية والعرقية والقومية ولهذا نرى ونلمس أن التحالفات السياسية للانتخابات ليست تحالفات متخندقة بالطائفية والمذهبية شيعية أو سنية تحالفات من أجل بناء دولة للجميع قائمة على أساس القانون والدستور والسلاح بيد الدولة ).

محور الخلايا

وتابع بصدد مناقشة محور الخلايا الامنية ان (العالم كله يواجه الارهاب هذا التحدي في زعزعة الأمن وللعراق فضل كبير في انهاء هذا التحدي على ارضه مما ينعكس ايجابيا على الأمن العالمي وسلامة الشعوب ، أنهينا الاحتلال الداعشي ودنسه الارض العراقية كلها ولا نخفي أن اندحارا فادحا لهذا المحتل الارهابي ليس بالسهل حيث نتوقع أن له خلاياه هنا وهناك ومنها من تسلل بين النازحين واننا نطاردهم وبين الحين والاخر نلقي القبض على مجموعات منهم ونحن نعمل على وضع الخطط بكل ما تتطلبه المرحلة وظروفها من مستجدات بالمواجهة وبالحزم والاصرار على تطهير كل شبر في العراق منهم حتى القضاء عليهم الى الأبد), واوضح الفياض ان(هذا يتطلب من الجميع وفي كل العناوين الوطنية فردية وجمعية التعاون للوصول لهذا الهدف الوطني والانساني الكبيرونعكف باستمرار وبالدراسات الميدانية والبحثية للمرحلة المقبلة آخذين بالحسبان أن الحاضنة الاجتماعية لهذا التنظيم قد انزاحت ، وانخفظت امكانياته بدليل أنه بعد معركة تحرير الموصل لم نواجه أي معركة كبيرة لا في الحويجة ولا في تلعفر ولا في القائم ولا في حوض الفرات ). وكان رئيس المركز عدنان السراج رحب في بداية الندوة بحضور الفياض والنخب اعلامية واكاديمية ومثقفين ورؤساء تحرير صحف ومراكز بحثية حيث بوجودهم وبعقولهم النيرة تستكمل اشراقات ونشاطات المركز حيث هذا اللقاء مع المسؤولين والمعنيين بالشأن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي والصحي والخدمي والأمني للدولة ), وقال ان ( المركز يجد نفسه وعاء يلم الامكانيات والطاقات الوطنية من كل الاتجاهات لتأسيس شراكة وطنية مع هذه النخب الكبيرة من ضيوف متحدثين وحضور بكل عناوينهم المهنية ، لنخرج سوية بقناعات مفهومة لما يتمخض عنه اللقاء حيث الرأي العام بحاجة الى قناعات وعلى المسؤول خلقها للجمهور لكي تكون هناك ردود أفعال مجتمعية واعية تخدم مسيرة بناء الدولة والمجتمع).