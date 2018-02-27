مجهولون يهاجمون مقرات تابعة للتركمان وسط كركوك

القبض على مفتي داعش ووالي القيارة في عملية أمنية جنوب الموصل

بغداد – صباح الخالدي

كركوك – مروان العاني

اعلنت القوات الامنية عن القاء القبض على ما يسمى بمفتي تنظيم داعش ووالي القيارة خلال اختبائهما معاً في قرية جنوب الموصل.

وقال الناطق باسم قيادة شرطة محافظة نينوى محمد الجبوري في تصريح امس إن (القوات الأمنية المحلية ومن خلال معلومات استخباراتية أفادت باختباء والي القيارة ومفتي داعش في قرية الحود التابعة لناحية القيارة ببطاقات مزورة بعد خروجهما من الموصل).

وأضاف أن (القوات الأمنية أقدمت على تطويق القرية بالكامل وداهمت منزلهما وألقت القبض عليهما).

مشيرا الى ان (القوات الأمنية اقتادتهما الى مقر قيادة شرطة المحافظة للتحقيق معهما وتقديمهما للقضاء).

مقتل انتحاريين

وفي محافظة الانبار استطاعت مديرية الاستخبارات العسكرية قتل ثلاثة انتحاريين في منطقة وادي سويب بقضاء هيت . واكدت المديرية في بيان امس ان (الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالاشتراك مع الحشد العشائري في هيت تمكنا من قتل 3 انتحاريين وتدمير4 أنفاق والعثور على 44عبوة ناسفة مختلفة، و50 سبحة تفجير وبازوكة محلية الصنع معدة للتفجير في منطقة وادي سويب بالقضاء).

من جهة اخرى كثفت القوات الأمنية انتشارها في مناطق محافظة كركوك بعد اقتحام وتفجير مقرات تابعة للتركمان .

وأوضح مسؤول امني في تصريح امس ان (الهجوم كان على احد مقرات المكون بقاذفة ار بي جي اعقبه اشتباك مسلح الا انه لم يسفر عن اي إصابات تذكر), لافتا الى ان (القوات الامنية كثفت انتشارها تحسبا لأي خرق اخر).

وهز انفجار اول امس الاثنين مقر الحرفيين التركمان في منطقة المصلى وسط المحافظة. وقال مسؤول تنظيمات الجبهة التركمانية محمد سمعان في تصريح امس ان (انفجارا هز مقر الحرفيين في المنطقة), وتابع ان (حراس المقر مع قوات جهاز مكافحة الأرهاب اشتبكوا مع المهاجمين).

مبينا ان (الاشتباكات استمرت ساعات والخسائر البشرية والمادية لم تحدد بعد), واوضح سمعان ان (هذا الاشتباك يعد الثاني بعد اقتحام مسلحين مجهولين مقر احد الاحزاب التركمانية في المحافظة من قبل مسلحين مجهولين). واجرى جهاز مكافحة الإرهاب عملية تفتيش عن عناصر هاجموا أحدى مفارز الجهاز في منطقة المصلى بالمحافظة. من جانبه , رأى النائب عن التحالف الوطني حيدر المولى ان مسؤولية امن وحماية المحافظة تقع على عاتق الحكومة الاتحادية.وقال المولى في تصريح امس ان (الوضع في كركوك معقد لاحتوائها أنظمة وأحزابا متعددة).

مشيرا الى ان (امنها خط احمر حتى وان اختلفت الأحزاب فيما بينها).

وأضاف ان (من مسؤولية الجميع حماية كركوك), مبينا ان (القضية في كركوك سياسية ومسؤولية المحافظة على امن المدينة من مسؤولية الحكومة الاتحادية اما العودة الى السيطرة من جهة معينة لم يعد واردا).

ودعا رئيس الجبهة التركمانية النائب أرشد الصالحي إلى تشديد الجهد الاستخباري في المحافظة وتطويقها بالجيش من جميع الجهات. وقال الصالحي في تصريح امس إن (الإرهاب استهدف مرة أخرى مقرات الجبهة في كركوك في ظل تجاهل وزارة الداخلية تكليف ضباط مهنيين لتولي المسؤوليات الأمنية فيها), وتابع أنه (مع اقتراب الانتخابات النيابية تلوح في الافق ظاهرة نشر الفوضى في المناطق ذات الأغلبية التركمانية).

تشديد الجهد

داعياً الحكومة إلى (تشديد الجهد الاستخباراتي وتطويق كركوك بالجيش من الجهات كافة دون التنازل للمجاملات السياسية).

على صعيد اخر أعادت هيئة النزاهة عقارا في محافظة كربلاء قيمته نحو 13 مليار دينار إلى ملكية الدولة .

وقالت الهيئة في بيان امس إن (ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة ونتيجة المتابعة والتدقيق ضبطت إضبارة العقار لتكشف حالات التزوير والتلاعب التي تمت فيها), مشيرا الى ان (التحقيقات الأولية قادت إلى أن ملكية العقار العائد أصلاً لوزارة المالية نقلت عبر التحايل والتزوير إلى أشخاصٍ آخرين ولاسيما ان قيمته التقديرية بحسب الكشف المشترك من قبل مخمن ضريبة المحافظة تبلغ 13 مليار دينار). وتابع البيان ان (الإجراءات التحقيقية والمتابعات التي قامت بها تلك الملاكات أفضت إلى إقامة دائرة عقارات الدولة في المحافظة دعوى لإبطال قيد العقار في محكمة البداءة بغية إعادة ملكيته إلى الوزارة). في غضون ذلك القت ملاكات هيئة المنافذ الحدودية في منفذ زرباطية القبض على مسافر ايراني بحوزته مواد مخدرة .

وقال بيان امس ان (المتهم كان بحوزته 5 اكياس صغيرة من مادة الترياك و6 اكياس صغيرة من الكرستال وكيسا واحدا من الهيروين المخدرة مع ادوات التعاطي مخبأة داخل البطانة الداخلية للقمصلة التي يرتديها), موضحا انه (تمت احالة المتهم الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه).

وبشأن اخر اعلن المجلس البلدي لمنطقة الكرادة في بغداد عن تنفيذ حملة قريبا بشأن مراكز المساج والملاهي ومحلات الوشم في المنطقة. وقال رئيس المجلس احمد العبادي في تصريح امس ان (الاسبوع المقبل سيشهد تنفيذ حملة كبرى لاغلاق مراكز المساج والملاهي ومحلات الوشم غير المرخصة في المنطقة), مبينا ان (اغلب مراكز المساج اصبحت بيوتا للدعارة) على حد تعبيره. وتابع (ابلغنا الجهات الرسمية بأن تلك المراكز والمحال غير المرخصة يجب اغلاقها فورا).

لافتا الى ان (الحملة ستكون بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد والجهات التنفيذية المسؤولة عن المنطقة).