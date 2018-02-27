الرافدين يصرف رواتب موظفي التربية في بغداد

بغداد – تمارا عبد الرزاق

اعلن مصرف الرافدين عن صرف رواتب موظفي مديريات التربية في بغداد عن طريق بطاقة الدفع الالكتروني .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته (الزمان) امس انه (تم توزيع رواتب موظفي مديريات تربية الرصافة الاولى والثانية والكرخ الاولى والثالثة فضلا عن صرف رواتب موظفي تربية محافظة البصرة), لافتا الى ان (المصرف قام بدفع تلك الرواتب عن طريق ادوات الدفع الالكتروني بعد وصول الصكوك الخاصة بهم). وكان المصرف قد قرر توطين رواتب موظفي بعض دوائر محافظة النجف وتسلم رواتبهم الشهرية الكترونياً. وقال بيان امس انه (تم توطين رواتب موظفي تربية المحافظة ومقر المحافظة ودائرة اطارات النجف التابعة لوزارة الصناعة والمعادن), واشار الى ان (موظفي تلك الدوائر يتسلمون رواتبهم الشهرية عن طريق احدى ادوات الدفع الالكتروني بدلا من النقد اليدوي), مبينا ان (تلك الخطوة فيها ميزات عدة للموظف من بينها امكانية حصوله على السلف والقروض التي يمنحها المصرف اسوة بموظفي بعض وزارات ومؤسسات الدولة الاخرى التي تتسلم رواتبها الشهرية من المصرف ، فضلا عن انها تقلل من مخاطر السرقة والسطو عند نقل الاموال يدويا).

الى ذلك عزا مصرف الرشيد توقف منح السلف والقروض الى توطين الرواتب.وقال المصرف في بيان امس ان (اطلاق السلف والقروض متوقف على توطين الرواتب), داعيا الوزارات والدوائر الحكومية الى (مراجعة فروعه في بغداد والمحافظات لتوقيع العقد الخاص بالتوطين). واضاف ان (عملية توطين الرواتب ستتيح للموظف استلام راتبه عن طريق بطاقة ماستر كارد النخيل والتي تسهل للطرفين عملية منح السلف والقروض). واعتمدت وزارة العدل بطاقة ماستر لتوزيع الرواتب بين منتسبيها . ولفتت الوزارة في بيان الى ان (هذا الاجراء جاء تنفيذا لتعليمات الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث سيتمتع موظفوها بحساب مصرفي يمنحهم سهولة تسلم رواتبهم من جميع المراكز إضافة الى تيسير عملية سحب القروض المصرفية ومناقلة الاموال والتسوق عن طريق تسديد القوائم), واضاف ان (هذه العملية اكثر اماناً بالنسبة لتوزيع الرواتب وستسهم بتقليل الجهد).