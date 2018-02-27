إختراع عراقي لتنقية الهواء داخل الورش

الصناعة تفتتح معملاً للمنتجات الطبية في بغداد

بغداد -شيماء عادل

تفتتح وزارة الصناعة والمعادن، اليوم الاربعاء معملاً للمنتجات الطبية في بغداد.

ودعت الوزارة في بيان امس، وسائل الاعلام المختلفة (للحضور وتغطية وقائع افتتاح معمل المنتجات الطبية في مصنع القطنية التابع للشركة العامة لصناعات النسيج والجلود بحضور وزير الصناعة وكالة محمد شياع السوداني، في مقر الشركة العامة للصناعات القطنية سابقاً والواقع في ساحة عدن).

وكشفت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات عن إختراع في تنقية الهواء داخل الورش الصناعية والحد من التلوث فيها.

وقالت في بيان امس ان (دائرة الاعمار الهندسي أحدى تشكيلات الوزارة تمكنت من تصنيع جهاز فاكيوم لسحب مخلفات النجارة وتصفيه الهواء وبالجهود الذاتية).

وأضاف البيان ان (الملاكات الهندسية والفنية لدائرة الاعمار الهندسي في موقع الورش التخصصية تمكنت من تصنيع جهاز فاكيوم لسحب مخلفات النجارة من نشارة الخشب وتصفية الهواء داخل الورشة من جراء تقطيع الخشب وتصفيته من المواد المتبقية وفضلات العمل).

واوضح ان (هذا الجهاز سيساهم في تنقية مناخ العمل من الأتربة وسلامة العاملين في هذه الورش التخصصية من أي مخاطر صحي).

مشيراً الى ان (مشروع الورش التخصصية هو من المشاريع المهمة كونه تتوفر فيه أحدث المكائن العالمية الخاصة بورش الحدادة والنجارة والالمنيوم وغيرها).