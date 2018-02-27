الأدب الدبلوماسي في التعاملات الدولية – عمار الربيعي

الدبلوماسية هي كلمة يترد د استخدامها في وزارة الخارجية ودوائرها الداخلية اي داخل البلد والاكثر شيوعا في دوائر الوزارة الخارجية كالسفارات والقنصليات وفي التمثيل الدبلوماسي للدولة او في هيئة الامم المتحدة ’ وهي كلمة او مصطلح يرجع اصله الى اليونانية ويقصد به التعامل بطريقة سلسة ومرنة وبوعي وفهم عميقين , لان الدبلوماسي وكما هو معلوم يحسن التعامل مع الاخر وفق اعراف و عمل الدبلوماسية ومجالاتها المختلفة ويكون كما يفترص يحسن التعامل مع الاخر مهما اختلف معه او اقترب منه او كانت له سطوة عليه , وفي اقل تقدير تكون هناك مراعاة لمشاعر الناس الحاضرين او لشعب بلد له اعراقه السحيقة في عمق التاريخ واولى الحضارات في العالم , وكثيرا ماساهم الدبلوماسيون في حل المشكلات بين بلدانهم وبلدان اخرى مجاورة او غير مجاورة , وهناك دبلوماسيون كثر حققوا منافع لبلدانهم ولشعوب بلدانهم منافع كثيرة اقلها . سمة الدخول دون معاناة . وهذه هي مهمات وزارات الخارجية للدول ايا كانت والامر الاهم هو عدم السماح للأطراف او الدول ومهما كانت العلاقة معها التدخل في الشؤون الداخلية للدولة واسكات من يتجرأ بالإساءة للبلد وفي لحظتها , اما ان يتجاوز هذا وذاك وفي عقر داري فهذه مصيبة المصائب ويحق لا بناء البلد ان يقولوا اين كنا و كيف اصبحنا , وكما هو معلوم ان الدبلوماسي وكما تعني الدبلوماسية هو حسن التصرف وحسن التعامل بأدب دبلوماسي يرضي المتلقي , اما ان البعض يعتقد ان هذا البلد او ذاك استطاع ان يكون له فيه موقعا تمكن منه من خلال تعاونه مع المحتل وان هناك من يسمعه و يا تمر بأمره ويعتقد هي النهاية في انه اصبح السيد المطاع وبإمكانه ان يملي على الاخر ما يريد عليه ان يعرف ان الشعوب لا يرضيها هكذا خروج على ادبيات التعامل الدبلوماسي ويعد خروجا عن الادب الدبلوماسي في التعامل مع الاخر , وفي حالات من هذا النوع يفترض ان يكون الرد سريعا ومن اعلى الجهات وان لا يكون الرد خجولا , كما يصرح اخر بان دولته تسيطر على كذا عدد من الدول وبالتالي حان اعلان الامبراطورية التي يحلم بها ’رحم الله الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب ( رض ) لو كان حيا وحاضرا , احتجنا اليه فلديه الجواب الشافي للحالمين بالإمبراطوريات وللحالمين يقول الشعب , نعم . تمر الشعوب بهزات ونكسات قد تطول او تقصر ولكن , تنهض الشعوب من جديد ويأتي الوقت المناسب للرد بقوة واسكات هذه الافواه , والسؤال الذي يطرح من الشعب , يامن كان يلقي خطابه فيكم ويملي عليكم , بمسؤولياتكم الكبيرة , كيف تقبلون بان احدا يملي عليكم وفي عقر داركم . ما بالكم هل اعمتكم السلطة ام مليارات الدولارات التي نهبت, الا تخجلون من شعبكم واين دوركم , ام ان المتحدث من دولة هي التي تقسم السلطة بينكم بعد الفوز بالتزوير وهي التي تملي عليكم القرارات , ان على الشعب ان يصحى لزمانه وان ينتخب رجال دولة يستطيعون بناء الدولة ويعرفون مع من يتعاملون وكيف يردون على الذين ليس لديهم ادب دبلوماسي , وهذه ليست المرة الاولى ويجب ان لا يبقى الحال على ما هو عليه , رغم ان ما يحدث تعود المسؤولية عنه الى الامريكان الذين كانوا السبب في تمكين دول عدوة للعراق للتغلغل فيه والعبث في اقتصاده واغتيال خيرة علمائه وأكاديمييه , وتدمير بناه الارتكازية وقواته بمختلف صنوفها , لولا الاحتلال لما تجرأت يا هذا بهكذا اسلوب وبهذه الطريفة وان تقرر انت ومن وراءك في ان يشترك هذا او ذاك في السلطة وبالتالي يبقى القرار عراقيا ولا تسمع الاصوات النشاز التي تريد خراب البلد , ويبقى للأدب الدبلوماسي اثره في ان يكون هذا او ذاك مؤدبا دبلوماسيا.