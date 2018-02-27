أبيض .. أسود

إستثمار النصر .. خطوات مقبلة – مازن صاحب

تتسع رقعة التوقعات لما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، فحمى التحليلات تفجر كل يوم بالون اختبار بالاتجاهات الأربعة كل منها يريد توجيه الناخب بالاتجاه الذي يحقق أهدافه، وقد يبدو ذلك هدفا مشروعا في العملية الديمقراطية، لكن السؤال هل تتجه سفينة الانتخابات الى شواطئ عراق جديد يستثمر روح النصر على فلول داعش الإرهابية، بما يحقق ذلك العقد الاجتماعي المفترض في الدستور العراقي ؟؟

مشكلة الحملات الانتخابية انها ما زالت تستخدم ذات الأدوات البدائية لتعزيز الميول الطائفية والمناطقية والقومية الضيقة، فيما المفترض ان تتجاوز الكتل البرلمانية فرضيات ترويج مثالب مثل تلك التي طفرت من لسان برلماني مخضرم في مقارنة الكتل الانتخابية الخارجة من معطف التحالف الوطني، بأصحاب الكساء في الرواية المعروفة عن اهل بيت النبوة صلى الله عليهم وسلم، هذا الانموذج من الهراء الانتخابي لا يطابق الشعارات البراقة عن وحدة الدم العراقي الذي سال من أبناء الجنوب في تحرير الأراضي التي اغتصبت من قبل داعش ، مقابل مقارنة امنية واضحة بان اكثر من 90 بالمئة من أبناء هذه المناطق لا سيما من موظفي الدولة لم يبايعوا هذا التنظيم الإرهابي ، طرفي هذه المعادلة انتج نصرا ، يتباهى به قادة العراق في المحافل الدولية وفي تصريحاتهم الرسمية ، وهناك جهود تبذل للحد من معاناة النازحين ، والعمل على إعادة اعمار مناطقهم وسط تقشف مالي سقيم ، لكن تفاؤل العراقي وهو يذهب الى صناديق الاقتراع ، تتطلب تعزيزا ميدانيا بان الغد افضل وهذا يأتي وفقا لمنطق المرجعية الدينية الرشيدة بالمنهاج الصالح للحكم ، والقيادة الرشيدة ، وكلاهما يتطلبان ثقافة انتخابية شعبية لاختيار الاصلح وهي المهمة التي لابد وان ينهض بها المجتمع المدني ، كون اختيار الاصلح من بين الأسوأ في القوائم الانتخابية ، يواجه مثل سقطة المقارنة التي وقع بها ذلك النائب المخضرم في حديثه عن اهل الكساء سلام الله عليهم اجمعين ، وهذا ما يكرر الحديث عن مونة السلوك الانتخابي واعرافها ، التي تجعل ضريبة مثل هذه السقطة اللفظية ، مغادرة القائمة الانتخابية والاعتذار العلني للجمهور من قيادة هذه القائمة وليس غيرها .

يتطلب الغد القريب من الحملات الانتخابية ان يتوقف الناخب قبل وضع اصبعه في الحبر البنفسجي ليحاكم القوائم الانتخابية وفقا لمؤشرات دولية عن كفاءة البرنامج الحكومي المقترح، وأيضا اليات دورية لمحاسبة هذه القوائم من قبل الناخب ذاته في مراحل دورية لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد عن سنة، عندها فقط، يمكن الحديث عن تغيير نوعي في نتائج الانتخابات المقبلة، واستثمار روح التلاحم الشعبي في النصر على داعش الى بلورة كتل برلمانية عابرة للطوائف، وإلغاء مبدأ المحاصصة ومفاسدها، وظهور حكومة اغلبية بوجود معارضة برلمانية تمتلك سلطة المراقبة من خلال حكومة ظل عبر اللجان البرلمانية وهناك الكثير مما يمكن طرحه عن محاكاة تجارب الشعوب في هذا المجال كسياسات عامة تربط تطبيقات الحكومة بمراقبة البرلمان من خلال محاضر اجتماعات مشتركة تبدأ بالبيان الحكومي ولا تنته في الاجتماعات النوعية بين الجان المتخصصة والوزراء الجدد في الحكومة المقبلة ، ونشر هذه المحاضر يمكن الناخب من خلال عين الصحافة ونشطاء المجتمع المدني من مراقبة أداء الحكومة والبرلمان وتقييم انتخبهم ، عندها يمكن الحديث عن استثمار روح النصر في الانتخابات المقبلة .. ولله في خلقه شؤون.