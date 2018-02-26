غارات جديدة على الغوطة والأمم المتحدة تطلب تطبيق الهدنة فوراً

إخراج جثث عائلة من تسعة أفراد في دوما
دوما – بيروت- الزمان
أعلنت روسيا الاثنين عن «هدنة انسانية» يومية لخمس ساعات بدءاً من صباح الثلاثاء في الغوطة الشرقية المحاصرة، حيث تسبب قصف قوات الرئيس السوري بشار الاسد الاثنين بمقتل 22 مدنياً رغم قرار لمجلس الامن ينص على وقف لاطلاق النار لمدة شهر في سوريا.
وتراجعت وتيرة الغارات على منطقة الغوطة المحاصرة منذ صدور القرار الدولي ليل السبت من دون أن تتوقفً، في وقت تخطت حصيلة القتلى منذ بدء التصعيد العسكري في 18 شباط/فبراير 560 مدنياً، وفق المرصد السوري لحقوق الانسان.ودعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين الى تطبيق فوري للهدنة التي طلبها مجلس الامن الدولي في سوريا لمدة 30 يوما لافساح المجال امام ايصال المساعدات الانسانية واجلاء حالات طبية.
واضاف البيان ان الاتحاد الاوروبي اضاف اسمي وزيري الصناعة والتربية السوريين الجديدين على قائمة العقوبات التي تستهدف مسؤولين في نظام دمشق ما يرفع الى 257 عدد الشخصيات التي جمدت ارصدتها في الاتحاد الاوروبي ومنعت من السفر الى دوله.
وقتل الاثنين 22 مدنياً بينهم سبعة اطفال، وفق آخر حصيلة للمرصد جراء غارات وقصف مدفعي لقوات النظام تحديداً مدينة دوما، كبرى مدن الغوطة الشرقية والتي يسيطر عليها فصيل جيش الاسلام.ومن بين القتلى في دوما تسعة أشخاص من عائلة واحدة تم سحب جثثهم من تحت أنقاض مبنى. وبحسب مراسل الصحافة الفرنسية، لازم سكان المدينة الاثنين الأقبية فيما خلت الشوارع الا من بضعة أشخاص خرجوا مسرعين بحثاً عن الطعام او للاطمئنان على اقاربهم.
وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الاثنين «بأمر من الرئيس الروسي وبهدف تجنب الخسائر في صفوف المدنيين في الغوطة الشرقية، سيتم اعلان هدنة انسانية يومية اعتباراً من 27 شباط/فبراير من الساعة 9,00 وحتى 14,00».
وقال إن «ممرات انسانية» ستقام لافساح المجال امام اجلاء المدنيين، مشيرا الى أن تفاصيلها ستعلن في وقت قريب جداً.
ويأتي ذلك بعد أربعة ايام من اعلان أبرز الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية، وبينها جيش الاسلام وفيلق الرحمن، في رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة رفضها أي «تهجير للمدنيين أو ترحيلهم» رداً على مقترح روسي. وأشار قياديون في هذه الفصائل الى استعداد مقاتلي هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) للخروج من المنطقة المحاصرة لوقف التصعيد العسكري.
لا نثق بالروس
وسبق لروسيا أن أعلنت خلال معارك مدينة حلب (شمال) في العام 2016 هدناً انسانية مماثلة بهدف اتاحة المجال أمام سكان الأحياء الشرقية للخروج، لكن من غادروا كانوا قلة اذ عبر كثيرون عن شكوكهم بشأن الممرات التي حددت كطرق آمنة.
وانتهت معركة حلب باجلاء آلاف المقاتلين المعارضين والمدنيين في كانون الأول/ديسمبر 2016.
وقال أبو عدنان (26 سنة)، أحد سكان الغوطة الشرقية، لفرانس برس تعليقاً على الإعلان الروسي «اعتقد أنه لا جدوى من هذه الهدنة وهذا طرح فاشل»، مضيفاً «الروس دخلوا في الصراع، وبالتالي لا يمكن الوثوق بهم».
وحث كل من الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ووزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين على «تطبيق فوري» لقرار مجلس الامن الذي ينص على أن تلتزم «كل الاطراف بوقف الاعمال الحربية من دون تأخير لمدة 30 يوماً متتالية على الاقل في سوريا من اجل هدنة انسانية دائمة» لافساح المجال أمام «ايصال المساعدات الانسانية بشكل منتظم واجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة».
ويستثني قرار الهدنة العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة الاسلامية وتنظيم القاعدة وجبهة النصرة في اشارة الى هيئة تحرير الشام وكل المجموعات والاشخاص المرتبطين بها.
وانتقد مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان زيد رعد الحسين في جنيف الاثنين عدم التحرك حيال النزاعات في دول عدة بينها سوريا، معتبراً أنها «اصبحت مثل بعض المسالخ للبشر في العصر الحديث لانه لم يتم التحرك بشكل كاف لمنع هذه الاهوال».
وأبدى الرئيس الفرنسي ايمانويال ماكرون الاثنين «مخاوف شديدة» ازاء استمرار الضربات على الغوطة الشرقية. كما شدد خلال اتصال اجراه بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان على ان «الهدنة الانسانية تشمل مجمل الاراضي السورية بما فيها عفرين» غداة اعلان تركيا عزمها مواصلة هجومها في المنطقة ذات الغالبية الكردية.
ومع استمرار القصف على الغوطة الشرقية الأحد، أصيب 14 مدنياً على الأقل بعوارض اختناق أدت الى مقتل أحدهم وهو طفل عمره ثلاث سنوات، بعد قصف لقوات النظام وفق المرصد الذي لم يتمكن من تأكيد ما اذا كانت العوارض ناجمة عن تنشق غازات سامة.
واتهم القيادي البارز في جيش الاسلام محمد علوش في تغريدة على تويتر قوات النظام باستخدام غاز الكلور في القصف، في حين اتهمت وزارة الخارجية الروسية في بيان الفصائل «بالتخطيط لهجوم بمواد سامة بهدف اتهام القوات الحكومية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين».