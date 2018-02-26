غارات جديدة على الغوطة والأمم المتحدة تطلب تطبيق الهدنة فوراً

إخراج جثث عائلة من تسعة أفراد في دوما

دوما‭ – ‬بيروت‭- ‬الزمان‭ ‬

‭ ‬أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬‮«‬هدنة‭ ‬انسانية‮»‬‭ ‬يومية‭ ‬لخمس‭ ‬ساعات‭ ‬بدءاً‭ ‬من‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬المحاصرة،‭ ‬حيث‭ ‬تسبب‭ ‬قصف‭ ‬قوات‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسد‭ ‬الاثنين‭ ‬بمقتل‭ ‬22‭ ‬مدنياً‭ ‬رغم‭ ‬قرار‭ ‬لمجلس‭ ‬الامن‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬لمدة‭ ‬شهر‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

وتراجعت‭ ‬وتيرة‭ ‬الغارات‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬الغوطة‭ ‬المحاصرة‭ ‬منذ‭ ‬صدور‭ ‬القرار‭ ‬الدولي‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تتوقفً،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تخطت‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬18‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬560‭ ‬مدنياً،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭.‬ودعت‭ ‬وزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬فيديريكا‭ ‬موغيريني‭ ‬الاثنين‭ ‬الى‭ ‬تطبيق‭ ‬فوري‭ ‬للهدنة‭ ‬التي‭ ‬طلبها‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الدولي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لمدة‭ ‬30‭ ‬يوما‭ ‬لافساح‭ ‬المجال‭ ‬امام‭ ‬ايصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬واجلاء‭ ‬حالات‭ ‬طبية‭.‬

واضاف‭ ‬البيان‭ ‬ان‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬اضاف‭ ‬اسمي‭ ‬وزيري‭ ‬الصناعة‭ ‬والتربية‭ ‬السوريين‭ ‬الجديدين‭ ‬على‭ ‬قائمة‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬تستهدف‭ ‬مسؤولين‭ ‬في‭ ‬نظام‭ ‬دمشق‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬الى‭ ‬257‭ ‬عدد‭ ‬الشخصيات‭ ‬التي‭ ‬جمدت‭ ‬ارصدتها‭ ‬في‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬ومنعت‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬الى‭ ‬دوله‭.‬

وقتل‭ ‬الاثنين‭ ‬22‭ ‬مدنياً‭ ‬بينهم‭ ‬سبعة‭ ‬اطفال،‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬للمرصد‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬وقصف‭ ‬مدفعي‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬تحديداً‭ ‬مدينة‭ ‬دوما،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬والتي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬فصيل‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭.‬ومن‭ ‬بين‭ ‬القتلى‭ ‬في‭ ‬دوما‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬واحدة‭ ‬تم‭ ‬سحب‭ ‬جثثهم‭ ‬من‭ ‬تحت‭ ‬أنقاض‭ ‬مبنى‭.‬‭ ‬وبحسب‭ ‬مراسل‭ ‬الصحافة‭ ‬الفرنسية،‭ ‬لازم‭ ‬سكان‭ ‬المدينة‭ ‬الاثنين‭ ‬الأقبية‭ ‬فيما‭ ‬خلت‭ ‬الشوارع‭ ‬الا‭ ‬من‭ ‬بضعة‭ ‬أشخاص‭ ‬خرجوا‭ ‬مسرعين‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬او‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬اقاربهم‭.‬

وأعلن‭ ‬وزير‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسي‭ ‬سيرغي‭ ‬شويغو‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬بأمر‭ ‬من‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬وبهدف‭ ‬تجنب‭ ‬الخسائر‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬سيتم‭ ‬اعلان‭ ‬هدنة‭ ‬انسانية‭ ‬يومية‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬27‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬من‭ ‬الساعة‭ ‬9‭,‬00‭ ‬وحتى‭ ‬14‭,‬00‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬ممرات‭ ‬انسانية‮»‬‭ ‬ستقام‭ ‬لافساح‭ ‬المجال‭ ‬امام‭ ‬اجلاء‭ ‬المدنيين،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬تفاصيلها‭ ‬ستعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭ ‬جداً‭.‬

ويأتي‭ ‬ذلك‭ ‬بعد‭ ‬أربعة‭ ‬ايام‭ ‬من‭ ‬اعلان‭ ‬أبرز‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬وبينها‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬وفيلق‭ ‬الرحمن،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬مشتركة‭ ‬إلى‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬رفضها‭ ‬أي‭ ‬‮«‬تهجير‭ ‬للمدنيين‭ ‬أو‭ ‬ترحيلهم‮»‬‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬مقترح‭ ‬روسي‭. ‬وأشار‭ ‬قياديون‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفصائل‭ ‬الى‭ ‬استعداد‭ ‬مقاتلي‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ (‬النصرة‭ ‬سابقاً‭) ‬للخروج‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬المحاصرة‭ ‬لوقف‭ ‬التصعيد‭ ‬العسكري‭.‬

لا‭ ‬نثق‭ ‬بالروس

وسبق‭ ‬لروسيا‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬خلال‭ ‬معارك‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ (‬شمال‭) ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016‭ ‬هدناً‭ ‬انسانية‭ ‬مماثلة‭ ‬بهدف‭ ‬اتاحة‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬سكان‭ ‬الأحياء‭ ‬الشرقية‭ ‬للخروج،‭ ‬لكن‭ ‬من‭ ‬غادروا‭ ‬كانوا‭ ‬قلة‭ ‬اذ‭ ‬عبر‭ ‬كثيرون‭ ‬عن‭ ‬شكوكهم‭ ‬بشأن‭ ‬الممرات‭ ‬التي‭ ‬حددت‭ ‬كطرق‭ ‬آمنة‭.‬

وانتهت‭ ‬معركة‭ ‬حلب‭ ‬باجلاء‭ ‬آلاف‭ ‬المقاتلين‭ ‬المعارضين‭ ‬والمدنيين‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬2016‭.‬

وقال‭ ‬أبو‭ ‬عدنان‭ (‬26‭ ‬سنة‭)‬،‭ ‬أحد‭ ‬سكان‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية،‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬تعليقاً‭ ‬على‭ ‬الإعلان‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬اعتقد‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬جدوى‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الهدنة‭ ‬وهذا‭ ‬طرح‭ ‬فاشل‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬الروس‭ ‬دخلوا‭ ‬في‭ ‬الصراع،‭ ‬وبالتالي‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬الوثوق‭ ‬بهم‮»‬‭.‬

وحث‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الامين‭ ‬العام‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬انطونيو‭ ‬غوتيريش‭ ‬ووزيرة‭ ‬خارجية‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي‭ ‬فيديريكا‭ ‬موغيريني‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬‮«‬تطبيق‭ ‬فوري‮»‬‭ ‬لقرار‭ ‬مجلس‭ ‬الامن‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تلتزم‭ ‬‮«‬كل‭ ‬الاطراف‭ ‬بوقف‭ ‬الاعمال‭ ‬الحربية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تأخير‭ ‬لمدة‭ ‬30‭ ‬يوماً‭ ‬متتالية‭ ‬على‭ ‬الاقل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬هدنة‭ ‬انسانية‭ ‬دائمة‮»‬‭ ‬لافساح‭ ‬المجال‭ ‬أمام‭ ‬‮«‬ايصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الانسانية‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬واجلاء‭ ‬طبي‭ ‬للمرضى‭ ‬والمصابين‭ ‬بجروح‭ ‬بالغة‮»‬‭.‬

ويستثني‭ ‬قرار‭ ‬الهدنة‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬وتنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬وجبهة‭ ‬النصرة‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬هيئة‭ ‬تحرير‭ ‬الشام‭ ‬وكل‭ ‬المجموعات‭ ‬والاشخاص‭ ‬المرتبطين‭ ‬بها‭.‬

وانتقد‭ ‬مفوض‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬زيد‭ ‬رعد‭ ‬الحسين‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬الاثنين‭ ‬عدم‭ ‬التحرك‭ ‬حيال‭ ‬النزاعات‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬سوريا،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنها‭ ‬‮«‬اصبحت‭ ‬مثل‭ ‬بعض‭ ‬المسالخ‭ ‬للبشر‭ ‬في‭ ‬العصر‭ ‬الحديث‭ ‬لانه‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التحرك‭ ‬بشكل‭ ‬كاف‭ ‬لمنع‭ ‬هذه‭ ‬الاهوال‮»‬‭.‬

وأبدى‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويال‭ ‬ماكرون‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬مخاوف‭ ‬شديدة‮»‬‭ ‬ازاء‭ ‬استمرار‭ ‬الضربات‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭. ‬كما‭ ‬شدد‭ ‬خلال‭ ‬اتصال‭ ‬اجراه‭ ‬بالرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الهدنة‭ ‬الانسانية‭ ‬تشمل‭ ‬مجمل‭ ‬الاراضي‭ ‬السورية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬عفرين‮»‬‭ ‬غداة‭ ‬اعلان‭ ‬تركيا‭ ‬عزمها‭ ‬مواصلة‭ ‬هجومها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬الكردية‭.‬

ومع‭ ‬استمرار‭ ‬القصف‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬الأحد،‭ ‬أصيب‭ ‬14‭ ‬مدنياً‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بعوارض‭ ‬اختناق‭ ‬أدت‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬أحدهم‭ ‬وهو‭ ‬طفل‭ ‬عمره‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬بعد‭ ‬قصف‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تأكيد‭ ‬ما‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬العوارض‭ ‬ناجمة‭ ‬عن‭ ‬تنشق‭ ‬غازات‭ ‬سامة‭.‬

واتهم‭ ‬القيادي‭ ‬البارز‭ ‬في‭ ‬جيش‭ ‬الاسلام‭ ‬محمد‭ ‬علوش‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬باستخدام‭ ‬غاز‭ ‬الكلور‭ ‬في‭ ‬القصف،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬اتهمت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الفصائل‭ ‬‮«‬بالتخطيط‭ ‬لهجوم‭ ‬بمواد‭ ‬سامة‭ ‬بهدف‭ ‬اتهام‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬باستخدام‭ ‬الأسلحة‭ ‬الكيميائية‭ ‬ضد‭ ‬المدنيين‮»‬‭.‬