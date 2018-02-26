فرحة فرهاد والكائن الأسطوري

فاتح عبدالسلام
كتب الى مواطن عراقي من أربيل يقول انه وعائلته صدموا اليوم بقرارالحكومة العراقية تمديد الحظر الجوي على مطارَي أربيل والسليمانية ثلاثة أشهر ، وعلمت من رسالة فرهاد عبدالمجيد انّ مراسيم زواج شقيقه فريد انقلبت رأساً على عقب بسبب استمرار غلق مطار أربيل ، حيث كانوا قد خططوا لاحتفالية في استقبال عروسة شقيقه الساكنة في فيينا ، تبدأ من المطار وتنتهي في بيتهم في أطراف اربيل . وقال فرهاد في رسالته : الحكومة ليس عندها قلب ، حتى فرحة العمر لازم تمر من الجمارك.
فرهاد وملايين الكرد العراقيين سيظلون يدفعون ثمن اللعبة الانتخابية التي لا يأتي الخير منها قبل الانتخابات بحجة الحرص على عدم فقدان الاصوات بسبب أي قرار يستغل سياسياً ، كما انّ الخير لا يأتي في قضية مطارات كردستان بعد الانتخابات لأنّ ماكان سلعة انتخابية قبل الاقتراع سيكون سلعة أثمن بعد اعلان النتائج والدخول في مساومات أخرى .
الحكومات حيوان عملاق أسطوري الشكل والمعنى والأداء، له أرجل مرعبة تعد بالمئات وأذرع خشنة كلما احصيتها تخطيء في عددها لكثرتها وتلونها وتموجها ولها ألف لسان مصقول وألف مرقط وألف مثقوب وألف رنّان وألف مائع وألف معسول وألف ملتو وألف ثاقب وألف مبروم وألف يقدح ناراً وشراراً ودماً ، وهذا الحيوان الاسطوري يدوس على الاحلام الفردية المتناثرة التي ليس لها سند حزبي أو عشائري أو طائفي أو مالي، وفرهاد وزواج شقيقه والفرحة المنتظرة وتصديق وعود فتح المطار نهاية شباط هم ضحايا ذلك الحكائن الاسطوري .
بالمناسبة، لذلك الكائن قلب نابض بمكاسب السياسيين من ذوي السلطة والفاسدين الذين لا أحد يقوى على تسميتهم ، كما إنّ لذلك الكائن عضواً آخر مزودج الفاعلية والأداء، لكنه عقيم .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية