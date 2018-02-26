فرحة فرهاد والكائن الأسطوري

فاتح عبدالسلام

‭ ‬كتب‭ ‬الى‭ ‬مواطن‭ ‬عراقي‭ ‬من‭ ‬أربيل‭ ‬يقول‭ ‬انه‭ ‬وعائلته‭ ‬صدموا‭ ‬اليوم‭ ‬بقرارالحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬تمديد‭ ‬الحظر‭ ‬الجوي‭ ‬على‭ ‬مطارَي‭ ‬أربيل‭ ‬والسليمانية‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬،‭ ‬وعلمت‭ ‬من‭ ‬رسالة‭ ‬فرهاد‭ ‬عبدالمجيد‭ ‬انّ‭ ‬مراسيم‭ ‬زواج‭ ‬شقيقه‭ ‬فريد‭ ‬انقلبت‭ ‬رأساً‭ ‬على‭ ‬عقب‭ ‬بسبب‭ ‬استمرار‭ ‬غلق‭ ‬مطار‭ ‬أربيل‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬خططوا‭ ‬لاحتفالية‭ ‬في‭ ‬استقبال‭ ‬عروسة‭ ‬شقيقه‭ ‬الساكنة‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬،‭ ‬تبدأ‭ ‬من‭ ‬المطار‭ ‬وتنتهي‭ ‬في‭ ‬بيتهم‭ ‬في‭ ‬أطراف‭ ‬اربيل‭ . ‬وقال‭ ‬فرهاد‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ : ‬الحكومة‭ ‬ليس‭ ‬عندها‭ ‬قلب‭ ‬،‭ ‬حتى‭ ‬فرحة‭ ‬العمر‭ ‬لازم‭ ‬تمر‭ ‬من‭ ‬الجمارك‭.‬

فرهاد‭ ‬وملايين‭ ‬الكرد‭ ‬العراقيين‭ ‬سيظلون‭ ‬يدفعون‭ ‬ثمن‭ ‬اللعبة‭ ‬الانتخابية‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يأتي‭ ‬الخير‭ ‬منها‭ ‬قبل‭ ‬الانتخابات‭ ‬بحجة‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬عدم‭ ‬فقدان‭ ‬الاصوات‭ ‬بسبب‭ ‬أي‭ ‬قرار‭ ‬يستغل‭ ‬سياسياً‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬انّ‭ ‬الخير‭ ‬لا‭ ‬يأتي‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬مطارات‭ ‬كردستان‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬لأنّ‭ ‬ماكان‭ ‬سلعة‭ ‬انتخابية‭ ‬قبل‭ ‬الاقتراع‭ ‬سيكون‭ ‬سلعة‭ ‬أثمن‭ ‬بعد‭ ‬اعلان‭ ‬النتائج‭ ‬والدخول‭ ‬في‭ ‬مساومات‭ ‬أخرى‭ .‬

الحكومات‭ ‬حيوان‭ ‬عملاق‭ ‬أسطوري‭ ‬الشكل‭ ‬والمعنى‭ ‬والأداء،‭ ‬له‭ ‬أرجل‭ ‬مرعبة‭ ‬تعد‭ ‬بالمئات‭ ‬وأذرع‭ ‬خشنة‭ ‬كلما‭ ‬احصيتها‭ ‬تخطيء‭ ‬في‭ ‬عددها‭ ‬لكثرتها‭ ‬وتلونها‭ ‬وتموجها‭ ‬ولها‭ ‬ألف‭ ‬لسان‭ ‬مصقول‭ ‬وألف‭ ‬مرقط‭ ‬وألف‭ ‬مثقوب‭ ‬وألف‭ ‬رنّان‭ ‬وألف‭ ‬مائع‭ ‬وألف‭ ‬معسول‭ ‬وألف‭ ‬ملتو‭ ‬وألف‭ ‬ثاقب‭ ‬وألف‭ ‬مبروم‭ ‬وألف‭ ‬يقدح‭ ‬ناراً‭ ‬وشراراً‭ ‬ودماً‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬الحيوان‭ ‬الاسطوري‭ ‬يدوس‭ ‬على‭ ‬الاحلام‭ ‬الفردية‭ ‬المتناثرة‭ ‬التي‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬سند‭ ‬حزبي‭ ‬أو‭ ‬عشائري‭ ‬أو‭ ‬طائفي‭ ‬أو‭ ‬مالي،‭ ‬وفرهاد‭ ‬وزواج‭ ‬شقيقه‭ ‬والفرحة‭ ‬المنتظرة‭ ‬وتصديق‭ ‬وعود‭ ‬فتح‭ ‬المطار‭ ‬نهاية‭ ‬شباط‭ ‬هم‭ ‬ضحايا‭ ‬ذلك‭ ‬الحكائن‭ ‬الاسطوري‭ . ‬

بالمناسبة،‭ ‬لذلك‭ ‬الكائن‭ ‬قلب‭ ‬نابض‭ ‬بمكاسب‭ ‬السياسيين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬السلطة‭ ‬والفاسدين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬أحد‭ ‬يقوى‭ ‬على‭ ‬تسميتهم‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬إنّ‭ ‬لذلك‭ ‬الكائن‭ ‬عضواً‭ ‬آخر‭ ‬مزودج‭ ‬الفاعلية‭ ‬والأداء،‭ ‬لكنه‭ ‬عقيم‭ .‬

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