بغداد تمدد الحظر الجوي على مطاري أربيل والسليمانية ثلاثة أشهر

أربيل‭ – ‬فريد‭ ‬حسن‭ : ‬‭ ‬مددت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الحظر‭ ‬الجوي‭ ‬المفروض‭ ‬على‭ ‬الرحلات‭ ‬الخارجية‭ ‬من‭ ‬والى‭ ‬مطاري‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬استمرار‭ ‬العقويات‭ ‬الاتحادية‭ ‬ضد‭ ‬الاقليم‭ ‬بعد‭ ‬الاستفتاء‭ ‬،‭ ‬حسبما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬رفيع‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬أربيل‭ ‬الدولي‭ ‬الاثنين‭.‬

وفرضت‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬نهاية‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬حظرا‭ ‬على‭ ‬الرحلات‭ ‬الدولية‭ ‬من‭ ‬وإلى‭ ‬مطاري‭ ‬أربيل‭ ‬و‭ ‬السليمانية،‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬اجراء‭ ‬الأقليم‭ ‬الاستفتاء‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬كردستان‭ ‬الذي‭ ‬نظمته‭ ‬سلطات‭ ‬الإقليم‭ ‬واعتبرته‭ ‬بغداد‭ ‬غير‭ ‬قانوني‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تمديد‭ ‬الحظر‭ ‬لثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬اخرى‮»‬‭. ‬وأوضح‭ ‬المصدر‭ ‬رافضا‭ ‬كشف‭ ‬أسمه‭ ‬‮«‬تلقينا‭ ‬رسالة‭ ‬الكترونية‭ ‬من‭ ‬سلطة‭ ‬الطيران‭ ‬المدني‭ ‬العراقي‭ ‬،‭ ‬بتمديد‭ ‬الحظر‭ ‬على‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬الى‭ ‬مطاري‭ ‬الاقليم‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬مطلع‭ ‬أذار‭/‬مارس‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬أيار‭/‬مايو‮»‬‭ ‬القادم‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬الطيران‭ ‬الداخلي‭ ‬فقط‭ ‬مسموح‭ ‬به‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬مديرة‭ ‬مطار‭ ‬أربيل‭ ‬الدولي‭ ‬تالار‭ ‬فائق‭ ‬صالح‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬الماضي‭ ‬ان‭ ‬بغداد‭ ‬قررت‭ ‬تمديد‭ ‬حظر‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬مطاري‭ ‬السليمانية‭ ‬و‭ ‬أربيل،‭ ‬حتى‭ ‬نهاية‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬الحالي‭.‬

وأكد‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬سعد‭ ‬الحديثي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬حظر‭ ‬الرحلات‭ ‬لم‭ ‬يحدد‭ ‬بسقف‭ ‬زمني‭ ‬وأنما‭ ‬ربط‭ ‬تعليق‭ ‬الرحلات‭ ‬بنقل‭ ‬أدارة‭ ‬المطارات‭ ‬الى‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية،‭ ‬وعندما‭ ‬يتحقق‭ ‬ذلك‭ ‬سيتم‭ ‬رفع‭ ‬التعليق‮»‬‭. ‬وفي‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بسير‭ ‬المفاوضات‭ ‬بين‭ ‬الاقليم‭ ‬وبغداد،‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬تقدما‭ ‬كبيرا‭ ‬تحقق‭ ‬خلال‭ ‬لقاءات‭ ‬بين‭ ‬ممثلين‭ ‬عن‭ ‬الحكومة‭ ‬الاتحادية‭ ‬وأقليم‭ ‬كردستان‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالجوازات‭ ‬والاقامة‭ ‬وتأشيرة‭ ‬الدخول‮»‬‭ ‬أضافة‭ ‬الى‭ ‬‮«‬الجمارك‭ ‬والعائدات‭ ‬الجمركية‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬مازال‭ ‬موضوع‭ ‬السيطرة‭ ‬الامنية‭ ‬على‭ ‬المطارات‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يحسم‭ ‬بعد‭. ‬واشار‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬ذاته،‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬أرادة‭ ‬متوفرة‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬لهذه‭ ‬المشكلة‮»‬‭. ‬وكانت‭ ‬ادارة‭ ‬مطاري‭ ‬الاقليم‭ ‬قبل‭ ‬أجراء‭ ‬الاستفتاء‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬تقتصر‭ ‬بالكامل‭ ‬على‭ ‬الاقليم‭ ‬الذي‭ ‬يتمتع‭ ‬بحكم‭ ‬ذاتي‭. ‬وطالبت‭ ‬الحكومة‭ ‬المركزية‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬بنقل‭ ‬السلطة‭ ‬على‭ ‬المطارين‭ ‬والمنافذ‭ ‬الحدودية‭ ‬اليها‭. ‬ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬التأريخ‭ ‬تمر‭ ‬جميع‭ ‬الرحلات‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬اقليم‭ ‬كردستان‭ ‬الى‭ ‬خارج‭ ‬البلاد‭ ‬عبر‭ ‬بغداد‭ ‬وأصبح‭ ‬على‭ ‬الاجانب‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يتطلب‭ ‬منهم‭ ‬سابق‭ ‬التقدم‭ ‬بطلب‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬تأشيرة‭ ‬دخول‭ ‬من‭ ‬السلطات‭ ‬الاتحادية‭ ‬للذهاب‭ ‬إلى‭ ‬كردستان‭ ‬أن‭ ‬يفعلوا‭ ‬ذلك‭.‬