ارتياح مصري من قرار السودان إبعاد عناصر الاخوان

القاهرة -مصطفى عمارة : كشف مصدر امني مصري رفيع المستوى فى تصريحات لمراسل الزمان ان قيام السلطات السودانية بابعاد الاخوان من اراضيها جاء فى اطار التفاهمات التى تم التوصل اليها بين مسؤولي المخابرات فى البلدين تم خلالها الاتفاق على قيام السلطات السودانية بابعاد الاخوان والتنظيمات المتطرفه المعاديه للنظام المصرى من اراضيها فى مقابل قيام مصر بمنع المعارضين للنظام السودانى من العمل فى مصر وفى اتصال هاتفى اجريناه مع بكري عبدالعزيز الناشط السياسي المعارض للنظام السوداني فى القاهرة والذي اعلن عزمه على الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة عن مدى تاثير التفاهمات المصرية السودانية على عمل المعارضين السودانيين بالقاهرة اكد بكرى ان المعارضه السودانية فى مصر صورية وليس لها اي تاثير فلا يسمح لها باقامة المؤتمرات او عقد الاجتماعات فى السياق ذاته كشف الصحفى والناشط السياسى السودانى عبدالواحد ابراهيم عن ان هيئة الارشاد التابعه لجماعة الاخوان المقيمه فى تركيا طلبت من اعضاء الجماعه المقيمين فى الخرطوم الاستجابه لامر الحكومه السودانيه ومغادرة اراضيها واضاف ان هيئة الارشاد الاخوانيه خصصت لعناصرها فى السودان اماكن جديدة فى ماليزيا وتركيا وقطر وبريطانيا على ان تكون انجلترا ملجا للقيادات العليا مشيرا الى ان عدد عناصر الاخوان فى السودان ضخم جدا ومن بينهم مستثمرون وطلاب ودراسات عليا فيما اوضح خالد الزعفرانى الباحث فى شئون الحركات فى تصريحات خاصه ان تحسن العلاقات المصريه – السودانيه واشار الى ان الجهه الوحيدة فى العالم الامنة امام المطرودين من السودان هى بريطانيا بجانب دول اوروبية اخرى لان معظم القيادات تقيم بها. وراى الزعفراني ان القرار هو احد نتائج الاجتماع الرباعي الذى عقد مؤخرا فى مصر مشيرا الى ان احد اهداف الاجتماع بحث اسباب التوتر بين البلدين لازالتها .
فيما اكد مصدر بوزارة البترول المصرية فى تصريحات للزمان انه تم الاتفاق بشكل مبدئى بين ممثلى الحكومتين المصرية والقبرصية على استيراد الغاز القبرصى من خلال مد خط انابيب بين مصر وقبرص لاعادة تسييله عبر محطات الاساله المصرية واعادة تصديره الى الخارج مع الاحتفاظ بجزء منه للاستهلاك المحلى، ومن المتوقع ان يصل الغاز القبرصى الى مصر مع مطلع عام 2020 مع بدء العمل بخط الانابيب بين قبرص ومصر فيما اكد محمد عبدالحكم سفير مصر الاسبق فى قبرص فى تصريحات للزمان ان مصر تدعم الموقف القبرصي فى مواجهة الاستفزازات التركية لان موقف قبرص فى تصريحات خاصة ان مصر تدعم الموقف القبرصي فى مواجهة حقوقها السياديه الكامله طبقا للقانون الدولى واتفاقية الامم المتحده لقانون البحار الموقعة عام 1982 التى صدقت عليها قبرص فى ديسمبر عام 1988 وبناء على ذلك فان التحرشات التركية ضد قبرص تخالف الاتفاقية.
واضاف ان تحول القاهرة الى مركز اقليمى للطاقه افقد تركيا توازنها .
فى السياق ذاته كشف مصدر بوزارة البترول طلب عدم ذكر اسمه فى تصريحات للزمان ان اجتماع سرى سيعقد خلال الايام القادمة بين ممثلى هذه الشركات ونقل الغاز الاسرائيلى الى اوروبا بدلا من مصر الا ان اسرائيل رفضت بسبب بعد مسافة الخطوط التركية.