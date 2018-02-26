ارتياح مصري من قرار السودان إبعاد عناصر الاخوان

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ :‬‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬امني‭ ‬مصري‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬ان‭ ‬قيام‭ ‬السلطات‭ ‬السودانية‭ ‬بابعاد‭ ‬الاخوان‭ ‬من‭ ‬اراضيها‭ ‬جاء‭ ‬فى‭ ‬اطار‭ ‬التفاهمات‭ ‬التى‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬اليها‭ ‬بين‭ ‬مسؤولي‭ ‬المخابرات‭ ‬فى‭ ‬البلدين‭ ‬تم‭ ‬خلالها‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬قيام‭ ‬السلطات‭ ‬السودانية‭ ‬بابعاد‭ ‬الاخوان‭ ‬والتنظيمات‭ ‬المتطرفه‭ ‬المعاديه‭ ‬للنظام‭ ‬المصرى‭ ‬من‭ ‬اراضيها‭ ‬فى‭ ‬مقابل‭ ‬قيام‭ ‬مصر‭ ‬بمنع‭ ‬المعارضين‭ ‬للنظام‭ ‬السودانى‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬وفى‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفى‭ ‬اجريناه‭ ‬مع‭ ‬بكري‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬الناشط‭ ‬السياسي‭ ‬المعارض‭ ‬للنظام‭ ‬السوداني‭ ‬فى‭ ‬القاهرة‭ ‬والذي‭ ‬اعلن‭ ‬عزمه‭ ‬على‭ ‬الترشح‭ ‬لانتخابات‭ ‬الرئاسة‭ ‬القادمة‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬تاثير‭ ‬التفاهمات‭ ‬المصرية‭ ‬السودانية‭ ‬على‭ ‬عمل‭ ‬المعارضين‭ ‬السودانيين‭ ‬بالقاهرة‭ ‬اكد‭ ‬بكرى‭ ‬ان‭ ‬المعارضه‭ ‬السودانية‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬صورية‭ ‬وليس‭ ‬لها‭ ‬اي‭ ‬تاثير‭ ‬فلا‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬باقامة‭ ‬المؤتمرات‭ ‬او‭ ‬عقد‭ ‬الاجتماعات‭ ‬فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬الصحفى‭ ‬والناشط‭ ‬السياسى‭ ‬السودانى‭ ‬عبدالواحد‭ ‬ابراهيم‭ ‬عن‭ ‬ان‭ ‬هيئة‭ ‬الارشاد‭ ‬التابعه‭ ‬لجماعة‭ ‬الاخوان‭ ‬المقيمه‭ ‬فى‭ ‬تركيا‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬اعضاء‭ ‬الجماعه‭ ‬المقيمين‭ ‬فى‭ ‬الخرطوم‭ ‬الاستجابه‭ ‬لامر‭ ‬الحكومه‭ ‬السودانيه‭ ‬ومغادرة‭ ‬اراضيها‭ ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬هيئة‭ ‬الارشاد‭ ‬الاخوانيه‭ ‬خصصت‭ ‬لعناصرها‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ ‬اماكن‭ ‬جديدة‭ ‬فى‭ ‬ماليزيا‭ ‬وتركيا‭ ‬وقطر‭ ‬وبريطانيا‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬تكون‭ ‬انجلترا‭ ‬ملجا‭ ‬للقيادات‭ ‬العليا‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬عدد‭ ‬عناصر‭ ‬الاخوان‭ ‬فى‭ ‬السودان‭ ‬ضخم‭ ‬جدا‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬مستثمرون‭ ‬وطلاب‭ ‬ودراسات‭ ‬عليا‭ ‬فيما‭ ‬اوضح‭ ‬خالد‭ ‬الزعفرانى‭ ‬الباحث‭ ‬فى‭ ‬شئون‭ ‬الحركات‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصه‭ ‬ان‭ ‬تحسن‭ ‬العلاقات‭ ‬المصريه‭ ‬–‭ ‬السودانيه‭ ‬واشار‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬الجهه‭ ‬الوحيدة‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬الامنة‭ ‬امام‭ ‬المطرودين‭ ‬من‭ ‬السودان‭ ‬هى‭ ‬بريطانيا‭ ‬بجانب‭ ‬دول‭ ‬اوروبية‭ ‬اخرى‭ ‬لان‭ ‬معظم‭ ‬القيادات‭ ‬تقيم‭ ‬بها‭. ‬وراى‭ ‬الزعفراني‭ ‬ان‭ ‬القرار‭ ‬هو‭ ‬احد‭ ‬نتائج‭ ‬الاجتماع‭ ‬الرباعي‭ ‬الذى‭ ‬عقد‭ ‬مؤخرا‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬احد‭ ‬اهداف‭ ‬الاجتماع‭ ‬بحث‭ ‬اسباب‭ ‬التوتر‭ ‬بين‭ ‬البلدين‭ ‬لازالتها‭ .‬

فيما‭ ‬اكد‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬البترول‭ ‬المصرية‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬الاتفاق‭ ‬بشكل‭ ‬مبدئى‭ ‬بين‭ ‬ممثلى‭ ‬الحكومتين‭ ‬المصرية‭ ‬والقبرصية‭ ‬على‭ ‬استيراد‭ ‬الغاز‭ ‬القبرصى‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مد‭ ‬خط‭ ‬انابيب‭ ‬بين‭ ‬مصر‭ ‬وقبرص‭ ‬لاعادة‭ ‬تسييله‭ ‬عبر‭ ‬محطات‭ ‬الاساله‭ ‬المصرية‭ ‬واعادة‭ ‬تصديره‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬مع‭ ‬الاحتفاظ‭ ‬بجزء‭ ‬منه‭ ‬للاستهلاك‭ ‬المحلى،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬ان‭ ‬يصل‭ ‬الغاز‭ ‬القبرصى‭ ‬الى‭ ‬مصر‭ ‬مع‭ ‬مطلع‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬مع‭ ‬بدء‭ ‬العمل‭ ‬بخط‭ ‬الانابيب‭ ‬بين‭ ‬قبرص‭ ‬ومصر‭ ‬فيما‭ ‬اكد‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحكم‭ ‬سفير‭ ‬مصر‭ ‬الاسبق‭ ‬فى‭ ‬قبرص‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تدعم‭ ‬الموقف‭ ‬القبرصي‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬الاستفزازات‭ ‬التركية‭ ‬لان‭ ‬موقف‭ ‬قبرص‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬تدعم‭ ‬الموقف‭ ‬القبرصي‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬حقوقها‭ ‬السياديه‭ ‬الكامله‭ ‬طبقا‭ ‬للقانون‭ ‬الدولى‭ ‬واتفاقية‭ ‬الامم‭ ‬المتحده‭ ‬لقانون‭ ‬البحار‭ ‬الموقعة‭ ‬عام‭ ‬1982‭ ‬التى‭ ‬صدقت‭ ‬عليها‭ ‬قبرص‭ ‬فى‭ ‬ديسمبر‭ ‬عام‭ ‬1988‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬فان‭ ‬التحرشات‭ ‬التركية‭ ‬ضد‭ ‬قبرص‭ ‬تخالف‭ ‬الاتفاقية‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬تحول‭ ‬القاهرة‭ ‬الى‭ ‬مركز‭ ‬اقليمى‭ ‬للطاقه‭ ‬افقد‭ ‬تركيا‭ ‬توازنها‭ .‬

فى‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬كشف‭ ‬مصدر‭ ‬بوزارة‭ ‬البترول‭ ‬طلب‭ ‬عدم‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬للزمان‭ ‬ان‭ ‬اجتماع‭ ‬سرى‭ ‬سيعقد‭ ‬خلال‭ ‬الايام‭ ‬القادمة‭ ‬بين‭ ‬ممثلى‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬ونقل‭ ‬الغاز‭ ‬الاسرائيلى‭ ‬الى‭ ‬اوروبا‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬الا‭ ‬ان‭ ‬اسرائيل‭ ‬رفضت‭ ‬بسبب‭ ‬بعد‭ ‬مسافة‭ ‬الخطوط‭ ‬التركية‭.‬