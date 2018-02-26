تركيا ترسل قوات خاصة للصفحة الجديدة من معركة عفرين

انقرة‭- ‬توركان‭ ‬اسماعيل‭ : ‬‭ ‬أعلنت‭ ‬تركيا‭ ‬امس‭ ‬أنها‭ ‬أرسلت‭ ‬قوات‭ ‬خاصة‭ ‬إلى‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬تحضيرا‭ ‬لبدء‭ ‬‮«‬معركة‭ ‬جديدة‮»‬‭ ‬ضد‭ ‬المقاتلين‭ ‬الأكراد‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬يتواجد‭ ‬فيها‭ ‬مدنيون‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬تخوضها‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

وأطلقت‭ ‬أنقرة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬بالتحالف‭ ‬مع‭ ‬فصائل‭ ‬من‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬لقتال‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا‭. ‬وقال‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬والناطق‭ ‬باسم‭ ‬الحكومة‭ ‬التركية‭ ‬بكر‭ ‬بوزداغ‭ ‬إن‭ ‬‮«‬نشر‭ ‬قوات‭ ‬خاصة‭ ‬يشكل‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬التحضيرات‭ ‬لمعركة‭ ‬جديدة‭ ‬قادمة‮»‬‭.‬

وتحدثت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الأناضول‭ ‬عن‭ ‬دخول‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬محدد‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬الشرطة‭ ‬والدرك‭ ‬الخاصة‭ ‬إلى‭ ‬المنطقة‭ ‬ليل‭ ‬الأحد‭.‬

وأفاد‭ ‬بوزداغ‭ ‬أن‭ ‬المعارك‭ ‬تتواصل‭ ‬في‭ ‬القرى‭ ‬والأرياف‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭.‬

وقال‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬قناة‭ ‬‮«‬ان‭ ‬تي‭ ‬في‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬القتال‭ ‬سينتقل‭ ‬إلى‭ ‬مناطق‭ ‬حيث‭ ‬يوجد‭ ‬مدنيون‭ ‬فيما‭ ‬تضيق‭ ‬منطقة‮»‬‭ ‬القتال‭.‬وأوضح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬خبرة‭ ‬في‭ ‬القتال‭ ‬في‭ ‬الأحياء‭ ‬السكنية‭ ‬‮«‬دون‭ ‬ايذاء‭ ‬المدنيين‮»‬‭. ‬وتعتبر‭ ‬أنقرة‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬امتدادا‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬لحزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬الذي‭ ‬يخوض‭ ‬تمردا‭ ‬ضد‭ ‬الدولة‭ ‬الكردية‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬1984‭. ‬وتضع‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬‮«‬المنظمات‭ ‬الارهابية‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬تتعاون‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ضد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬في‭ ‬تحالف‭ ‬أثار‭ ‬حفيظة‭ ‬أنقرة‭. ‬وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الأناضول‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬التركية‭ ‬ومسلحي‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية‭ ‬أجبروا‭ ‬عناصر‭ ‬وحدات‭ ‬حماية‭ ‬الشعب‭ ‬الكردية‭ ‬على‭ ‬التراجع‭ ‬من‭ ‬المناطق‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬حدود‭ ‬تركيا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬عفرين‭.‬

ومنذ‭ ‬انطلاقها،‭ ‬اعتقل‭ ‬845‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬العملية‭ ‬بينهم‭ ‬648‭ ‬تم‭ ‬توقيفهم‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬بث‭ ‬دعاية‮»‬‭ ‬مناهضة‭ ‬لعملية‭ ‬‮«‬غصن‭ ‬الزيتون‮»‬‭ ‬كما‭ ‬أطلقت‭ ‬أنقرة‭ ‬عليها،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭. ‬والأسبوع‭ ‬الماضي،‭ ‬أعلن‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬أن‭ ‬بلاده‭ ‬ستحاصر‭ ‬مدينة‭ ‬عفرين‭ ‬‮«‬في‭ ‬غضون‭ ‬أيام‮»‬‭. ‬وتبنى‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬الدولي‭ ‬السبت‭ ‬قرارا‭ ‬يقضي‭ ‬بوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬للسماح‭ ‬بايصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬وإجلاء‭ ‬المصابين‭ ‬والمرضى‭ ‬بعد‭ ‬القصف‭ ‬المكثف‭ ‬للنظام‭ ‬على‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭ ‬الذي‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬المئات‭. ‬وخلال‭ ‬مكالمة‭ ‬هاتفية‭ ‬الاثنين،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬ايمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬لنظيره‭ ‬التركي‭ ‬إن‭ ‬الهدنة‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تطبق‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬المناطق‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬عفرين‭.‬

لكن‭ ‬بوزداغ‭ ‬أشار‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬الأممي‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬عملية‭ ‬عفرين‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬الاثنين،‭ ‬قال‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬اردوغان‭ ‬إنه‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬الأممي،‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يطبق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬يومين‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يستمر‭ ‬الوضع‭ (‬على‭ ‬حاله‭) ‬دون‭ ‬رحمة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الغوطة‭ ‬الشرقية‭.‬