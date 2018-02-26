ثلج في روما ولندن والطقس السيبيري يجتاح أوروبا وضحايا البرد من كبار السن

روما‭- ‬لندن‭ -‬الزمان‭ : ‬‭ ‬استيقظت‭ ‬روما‭ ‬الاثنين‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬تساقط‭ ‬للثلوج‭ ‬فيها‭ ‬منذ‭ ‬ستة‭ ‬أعوام،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تجتاح‭ ‬أوروبا‭ ‬كتلة‭ ‬هوائية‭ ‬باردة‭ ‬قادمة‭ ‬من‭ ‬سيبيريا‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬وفاة‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وإغلاق‭ ‬المدارس‭ ‬وتعطل‭ ‬حركة‭ ‬السفر‭ ‬إثر‭ ‬انخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭. ‬وتساقط‭ ‬الثلج‭ ‬عصر‭ ‬امس‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬بسرعة‭ ‬كبيرة‭ ‬ثم‭ ‬توقف‭ . ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬الهواء‭ ‬البارد‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬القليلة‭ ‬المقبلة‭ ‬إلى‭ ‬شعور‭ ‬بالصقيع‭ ‬يتجاوز‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المسجلة‭. ‬وارتفعت‭ ‬حصيلة‭ ‬الوفيات‭ ‬جراء‭ ‬الصقيع،‭ ‬حيث‭ ‬لقي‭ ‬شخصان‭ ‬حتفهما‭ ‬في‭ ‬بولندا‭ ‬منذ‭ ‬السبت،‭ ‬ما‭ ‬رفع‭ ‬حصيلة‭ ‬الوفيات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬البرد‭ ‬إلى‭ ‬48‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر،‭ ‬وفقا‭ ‬لمركز‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬البولندي‭. ‬وفي‭ ‬ليتوانيا،‭ ‬توفي‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬كذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬البرد‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الثلاثة‭ ‬الماضية،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬أفادت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬دول‭ ‬البلطيق‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬انخفضت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭. ‬وفي‭ ‬فرنسا،‭ ‬ازداد‭ ‬القلق‭ ‬بشأن‭ ‬مصير‭ ‬المشردين‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بانخفاض‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬درجات‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬سيشعر‭ ‬السكان‭ ‬بها‭ ‬وكأنها‭ ‬18‭ ‬درجة‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬المقبلة‭. ‬وعثر‭ ‬على‭ ‬رجل‭ ‬مشرد‭ (‬35‭ ‬عاما‭) ‬متوفيا‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬فالانس‭ ‬بجنوب‭ ‬شرق‭ ‬فرنسا‭ ‬الأحد‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬62‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬احدى‭ ‬ضواحي‭ ‬باريس‭. ‬ويعتقد‭ ‬أنهما‭ ‬توفيا‭ ‬جراء‭ ‬البرد‭. ‬وفتحت‭ ‬السلطات‭ ‬الفرنسية‭ ‬مراكز‭ ‬ايواء‭ ‬طارئة‭ ‬للمشردين،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ذكرت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬موجة‭ ‬الصقيع‭ ‬ستبلغ‭ ‬ذروتها‭ ‬في‭ ‬البلاد‭ ‬يومي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والأربعاء‭. ‬وشهدت‭ ‬روما‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬أول‭ ‬تساقط‭ ‬للثلوج‭ ‬فيها‭ ‬منذ‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2012‭ ‬حيث‭ ‬بلغت‭ ‬سماكته‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أو‭ ‬أربعة‭ ‬سنتيمترات‭. ‬وأغلقت‭ ‬المدارس‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الايطالية‭ ‬ابوابها،‭ ‬فيما‭ ‬فتحت‭ ‬السلطات‭ ‬عدة‭ ‬محطات‭ ‬قطارات‭ ‬لايواء‭ ‬المشردين،‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بأن‭ ‬يصل‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬إلى‭ ‬ست‭ ‬درجات‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬حتى‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬رغم‭ ‬استبعاد‭ ‬تساقط‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الثلوج‭. ‬وفي‭ ‬مدينة‭ ‬تورينو‭ ‬الايطالية‭ ‬شمالا،‭ ‬تسبب‭ ‬التساقط‭ ‬الكثيف‭ ‬للثلوج‭ ‬بتأجيل‭ ‬مباراة‭ ‬بين‭ ‬ناديي‭ ‬‮«‬يوفنتوس‮»‬‭ ‬و»اتالانتا‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الـ26‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الايطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬كانت‭ ‬مقررة‭ ‬الاحد‭. ‬أما‭ ‬في‭ ‬بريطانيا،‭ ‬فتساقطت‭ ‬الثلوج‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬باتساع‭ ‬رقعتها‭. ‬وأفادت‭ ‬خدمة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬الأحد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬يبدو‭ ‬الفترة‭ ‬الأبرد‭ ‬التي‭ ‬مرت‭ ‬على‭ ‬المملكة‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬عدة‭ ‬سنوات‮»‬‭ ‬محذرة‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬النقل‭. ‬وأوضح‭ ‬الخبير‭ ‬في‭ ‬الخدمة‭ ‬فرانك‭ ‬ساوندرز‭ ‬أن‭ ‬‮«‬اجزاءا‭ ‬من‭ ‬انكلترا‭ ‬وويلز‭ ‬ستشهد‭ ‬على‭ ‬الأرجح‭ ‬أبرد‭ ‬موجة‭ ‬تمر‭ ‬عليها‭ ‬منذ‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬ولربما‭ ‬منذ‭ ‬1991‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬بلجيكا،‭ ‬أمر‭ ‬المسؤول‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬بلديات‭ ‬بروكسل‭ ‬باعتقال‭ ‬المشردين‭ ‬بالقوة‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رفضوا‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬الملاجئ‭ ‬التي‭ ‬خصصت‭ ‬لهم‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬اتيربيك‭ ‬فنسينت‭ ‬دي‭ ‬وولف‭ ‬إن‭ ‬البرد‭ ‬يشكل‭ ‬‮«‬خطرا‭ ‬رئيسيا‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أنه‭ ‬مسؤول‭ ‬عن‭ ‬تجنب‭ ‬وقوع‭ ‬وفيات‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬ليل‭ ‬الأربعاء‭. ‬وتسببت‭ ‬الثلوج‭ ‬في‭ ‬اضطرابات‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬النقل‭ ‬في‭ ‬هولندا‭ ‬حيث‭ ‬لقبت‭ ‬موجة‭ ‬الصقيع‭ ‬بـ»الدب‭ ‬السيبيري‮»‬‭ ‬وحيث‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬17‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬كأدنى‭ ‬حد‭ ‬الخميس‭. ‬وتسببت‭ ‬الثلوج‭ ‬الكثيفة‭ ‬بإغلاق‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الطرقات‭ ‬السريعة‭ ‬في‭ ‬كرواتيا‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬تلك‭ ‬المؤدية‭ ‬إلى‭ ‬سواحل‭ ‬البحر‭ ‬الأدرياتيكي‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬تساقطا‭ ‬نادرا‭ ‬للثلوج‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬اضطراب‭ ‬خدمة‭ ‬النقل‭ ‬بالعبارات‭ ‬بين‭ ‬الجزر‭. ‬‭ ‬ولم‭ ‬تسلم‭ ‬روسيا‭ ‬نفسها‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬الصقيع‭ ‬حيث‭ ‬حذرت‭ ‬خدمتها‭ ‬للأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬من‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬‮«‬باردة‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬طبيعي‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬ستتراوح‭ ‬بين‭ ‬14‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬خلال‭ ‬النهار‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬درجة‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬ليلا‭.‬

وفي‭ ‬برلين،‭ ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬إشغال‭ ‬مراكز‭ ‬الإيواء‭ ‬المخصصة‭ ‬للمشردين‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬95‭ ‬بالمئة‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬اكتظاظها‭ ‬لدرجة‭ ‬تفوق‭ ‬قدرتها‭ ‬الاستيعابية‭ ‬في‭ ‬الليالي‭ ‬القادمة‭ ‬مع‭ ‬انخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المرتقب‭ ‬إلى‭ ‬20‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر،‭ ‬وفقا‭ ‬لما‭ ‬ذكرت‭ ‬إذاعة‭ ‬‮«‬آر‭ ‬بي‭ ‬بي‮»‬‭ ‬المحلية‭.‬

وتحدثت‭ ‬الشرطة‭ ‬عن‭ ‬تزايد‭ ‬في‭ ‬أعداد‭ ‬الحوادث‭ ‬على‭ ‬الطرقات‭ ‬حيث‭ ‬وقع‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬حادث‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬لوبيك‭ ‬وحدها‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين‭ ‬و75‭ ‬في‭ ‬هامبورغ‭.‬

وفي‭ ‬السويد،‭ ‬حيث‭ ‬تزامنت‭ ‬موجة‭ ‬البرد‭ ‬مع‭ ‬عطلة‭ ‬المدارس‭ ‬للرياضات‭ ‬الشتوية،‭ ‬سعد‭ ‬كثيرون‭ ‬برؤية‭ ‬الثلوج‭ ‬حيث‭ ‬تراوحت‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬درجات‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬دون‭ ‬20‭ ‬درجة‭ ‬في‭ ‬الجبال‭ ‬قرب‭ ‬أوسترسوند‭ ‬حيث‭ ‬يقضي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬السويديين‭ ‬عطلات‭ ‬التزلج‭.‬

لكن‭ ‬تساقط‭ ‬الثلوج‭ ‬تسبب‭ ‬بإلغاء‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬رحلة‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬‮«‬أرلاندا‮»‬‭ ‬في‭ ‬ستوكهولم،‭ ‬تحديدا‭ ‬تلك‭ ‬المغادرة‭ ‬إلى‭ ‬وجهات‭ ‬في‭ ‬أوروبا،‭ ‬وفقا‭ ‬للهيئة‭ ‬المشغلة‭ ‬للمطار‭ ‬‮«‬سويدافيا‮»‬‭.‬

وأعلن‭ ‬مسؤولون‭ ‬أن‭ ‬سيارة‭ ‬كانت‭ ‬تقل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السويدي‭ ‬ستيفان‭ ‬لوفين‭ ‬انحرفت‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭ ‬شمال‭ ‬ستوكهولم‭ ‬خلال‭ ‬عاصفة‭ ‬ثلجية‭ ‬الاثنين‭ ‬حيث‭ ‬اصطدمت‭ ‬بحاجز‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬إصابات‭.‬

وفي‭ ‬سلوفينيا،‭ ‬أغلق‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭ ‬بين‭ ‬العاصمة‭ ‬ليوبليانا‭ ‬وميناء‭ ‬كوبر‭ ‬قرب‭ ‬الساحل‭ ‬بسبب‭ ‬شدة‭ ‬الرياح‭ ‬التي‭ ‬فاقت‭ ‬سرعتها‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬كلم‭ ‬في‭ ‬الساعة‭.‬

وحثت‭ ‬هيئة‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬بلغاريا‭ ‬السكان‭ ‬على‭ ‬تجنب‭ ‬السفر‭ ‬إلا‭ ‬للضرورة‭ ‬القصوى‭ ‬مع‭ ‬هبوط‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬سبع‭ ‬درجات‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬صوفيا‭.‬

وأقيمت‭ ‬عدة‭ ‬مسارات‭ ‬للتزلج‭ ‬في‭ ‬حدائق‭ ‬فيينا‭ ‬مع‭ ‬هبوط‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬أدنى‭ ‬بلغ‭ ‬20‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬في‭ ‬انحاء‭ ‬النمسا‭.‬

وتجمد‭ ‬نهر‭ ‬الدانوب‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المناطق‭ ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬فيينا‭ ‬حذرت‭ ‬من‭ ‬التزلج‭ ‬عليه‭ ‬‮«‬لوجود‭ ‬احتمال‭ ‬كبير‭ ‬بتكسر‭ ‬الجليد‮»‬‭.‬