اقالة وزيرة ميسورة في اليونان لتلقيها بدل سكن

اثينا‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اقيلت‭ ‬وزيرة‭ ‬الدولة‭ ‬لشؤون‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬اليونان‭ ‬الاثنين‭ ‬بعدما‭ ‬تبين‭ ‬انها‭ ‬تتلقى‭ ‬بدل‭ ‬سكن‭ ‬الف‭ ‬يورو‭ ‬شهريا‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬سنتين،‭ ‬مع‭ ‬انها‭ ‬ميسورة‭ ‬الحال‭.‬

واعلن‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الكسيس‭ ‬تسيبراس‭ ‬اليساري‭ ‬الراديكالي‭ ‬ان‭ ‬الاخير‭ ‬‮«‬قبل‭ ‬استقالة‮»‬‭ ‬الوزيرة‭ ‬رانيا‭ ‬انتونوبولوس‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬اعلانها‭ ‬استعدادها‭ ‬لرد‭ ‬23‭ ‬الف‭ ‬يورو‭ ‬تلقتها‭ ‬كبدل‭ ‬سكن‭ ‬خلال‭ ‬العامين‭ ‬الماضيين‭. ‬واكتفى‭ ‬المكتب‭ ‬بتوجيه‭ ‬‮«‬شكر‮»‬‭ ‬الى‭ ‬الوزيرة‭ ‬على‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭.‬

وعملت‭ ‬انتونوبولوس‭ ‬باحثة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تدخل‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬2015‭ ‬وهي‭ ‬لا‭ ‬تملك‭ ‬منزلا‭ ‬في‭ ‬اثينا‭. ‬واوضحت‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬فعلته‭ ‬هو‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬يعود‭ ‬الى‭ ‬العام‭ ‬1994‭ ‬يعطي‭ ‬بدل‭ ‬سكن‭ ‬الى‭ ‬النواب‭ ‬والوزراء‭.‬

وقالت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬‮«‬لم‭ ‬ارد‭ ‬ابدا‭ ‬اهانة‭ ‬الشعب‭ ‬اليوناني‮»‬‭ ‬في‭ ‬اشارة‭ ‬الى‭ ‬الوضع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬السيء‭.‬

واعلنت‭ ‬الوزيرة‭ ‬انها‭ ‬‮«‬تتفهم‭ ‬استهجان‭ ‬الراي‭ ‬العام‮»‬‭ ‬كونها‭ ‬تلقت‭ ‬بدل‭ ‬السكن‭ ‬مع‭ ‬انها‭ ‬ميسورة‭ ‬الحال،‭ ‬حيث‭ ‬كانت‭ ‬اعلنت‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬لدى‭ ‬دخولها‭ ‬الحكومة‭ ‬انها‭ ‬تملك‭ ‬اسهما‭ ‬بقيمة‭ ‬340‭ ‬الف‭ ‬دولار‭ ‬وان‭ ‬دخلها‭ ‬السنوي‭ ‬70‭ ‬الف‭ ‬يورو‭.‬

اما‭ ‬زوجها‭ ‬ديمتريس‭ ‬بابا‭ ‬ديميتريو‭ ‬وزير‭ ‬الاقتصاد‭ ‬منذ‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2016‭ ‬فكان‭ ‬اعلن‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬انه‭ ‬يملك‭ ‬2،7‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬وان‭ ‬دخله‭ ‬السنوي‭ ‬يتجاوز450‭ ‬الف‭ ‬دولار‭. ‬وحتى‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ادلى‭ ‬باي‭ ‬تعليق‭ ‬على‭ ‬ملابسات‭ ‬استقالة‭ ‬زوجته‭.‬