تألق المغربية كريمة الصقلي في مهرجان موسم سيتيز ببروكسل

بروكسيل‭- ‬الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

بأناقتها‭ ‬وذوقها‭ ‬الرفيع‭ ‬وصوتها‭ ‬الشجي،‭ ‬أحيت‭ ‬مؤخرا‭ ‬الفنانة‭ ‬المغربية‭ ‬كريمة‭ ‬الصقلي‭ ‬سهرة‭ ‬على‭ ‬خشبة‭ ‬قصر‭ ‬الفنون‭ ‬الجميلة‭ ‬ببروكسيل،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مهرجان‭ ‬فعاليات‭ ‬‮«‬موسم‭ ‬سيتيز‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يحتفي‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬بمدينة‭ ‬الدار‭ ‬البيضاء؛‭ ‬حيث‭ ‬رافقتها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬السهرة‭ ‬مجموعة‭ ‬عازف‭ ‬الناي‭ ‬رشيد‭ ‬زروال،‭ ‬حيث‭ ‬استمتع‭ ‬خلالها‭ ‬جمهور‭ ‬عشاق‭ ‬الطرب‭ ‬العربي‭ ‬الأصيل‭ ‬بهذه‭ ‬اللحظات‭ ‬الاستثنائية‭.‬

وأدت‭ ‬الفنانة‭ ‬المرموقة‭ ‬كريمة‭ ‬الصقلي‭ ‬مقطوعات‭ ‬غنائية‭ ‬لعمالقة‭ ‬الطرب‭ ‬العربي،‭ ‬وعلى‭ ‬رأسهم‭ ‬اسمهان‭ ‬وأم‭ ‬كلثوم،‭ ‬وتفاعل‭ ‬معها‭ ‬الجهمور‭ ‬مع‭ ‬أغانيها‭ ‬بمحبة‭ ‬وحماسة‭ ‬كما‭ ‬صفق‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬الحفل‭ ‬بحرارة‭ ‬منقطعة‭ ‬النظير‭ . ‬كما‭ ‬اكتشف‭ ‬الجمهور‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬الحفل‭ ‬المسار‭ ‬الموسيقي‭ ‬لكريمة‭ ‬الصقلي‭ ‬والذي‭ ‬يتجاوز‭ ‬الموسيقى‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬تستلهم‭ ‬من‭ ‬الموسيقى‭ ‬الكلاسيكية‭ ‬ومن‭ ‬الشعر‭ ‬الروحي‭ ‬لابن‭ ‬الرومي‭.‬