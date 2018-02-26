تألق المغربية كريمة الصقلي في مهرجان موسم سيتيز ببروكسل

بروكسيل- الرباط – عبدالحق بن رحمون
بأناقتها وذوقها الرفيع وصوتها الشجي، أحيت مؤخرا الفنانة المغربية كريمة الصقلي سهرة على خشبة قصر الفنون الجميلة ببروكسيل، وذلك في إطار مهرجان فعاليات «موسم سيتيز» الذي يحتفي هذه السنة بمدينة الدار البيضاء؛ حيث رافقتها في هذه السهرة مجموعة عازف الناي رشيد زروال، حيث استمتع خلالها جمهور عشاق الطرب العربي الأصيل بهذه اللحظات الاستثنائية.
وأدت الفنانة المرموقة كريمة الصقلي مقطوعات غنائية لعمالقة الطرب العربي، وعلى رأسهم اسمهان وأم كلثوم، وتفاعل معها الجهمور مع أغانيها بمحبة وحماسة كما صفق لها في ختام الحفل بحرارة منقطعة النظير . كما اكتشف الجمهور خلال هذا الحفل المسار الموسيقي لكريمة الصقلي والذي يتجاوز الموسيقى العربية الأصيلة، حيث تم تقديم مجموعة من الأغاني تستلهم من الموسيقى الكلاسيكية ومن الشعر الروحي لابن الرومي.