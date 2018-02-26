الاحتضان يصلح خلل الهورمونات ويعدل المزاج

‭ ‬بون‭ -‬الزمان‭ ‬

تلعب‭ ‬الهرمونات‭ ‬دوراً‭ ‬هاماً‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬الحالة‭ ‬النفسية،‭ ‬مثل‭ ‬هرمون‭ ‬الأوكسيتوسين،‭ ‬وهو‭ ‬هرمون‭ ‬يفرزه‭ ‬الجسم‭ ‬عند‭ ‬الاحتضان،‭ ‬والذي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬في‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬العلاج‭ ‬النفسي،‭ ‬حتى‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬أطلق‭ ‬عليه‭ ‬اسم‭ ‬هرمون‭ ‬الحب‭.‬

يقول‭ ‬البروفيسور‭ ‬رينيه‭ ‬هورلمان‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬الجامعي‭ ‬في‭ ‬بون‭: ‬‮«‬يمكن‭ ‬لهرمون‭ ‬الأوكسيتوسين‭ ‬أن‭ ‬يخفف‭ ‬من‭ ‬أعراض‭ ‬الأمراض‭ ‬العقلية‭ ‬المختلفة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬اضطرابات‭ ‬التوحد،‭ ‬أو‭ ‬اضطراب‭ ‬الشخصية‭ ‬الحدي‭ ‬أو‭ ‬اضطراب‭ ‬القلق‮»‬‭.‬

كما‭ ‬تبيّن‭ ‬أن‭ ‬الأوكسيتوسين‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬هاماً‭ ‬في‭ ‬السلوك‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والجنسي،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬الأمهات‭ ‬على‭ ‬الارتباط‭ ‬بأطفالهن،‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬المثال‭.‬

ويقلل‭ ‬هذا‭ ‬الهرمون‭ ‬أيضاً‭ ‬من‭ ‬الشعور‭ ‬بالقلق‭.‬

وحسب‭ ‬موقع‭ ‬‮«‬هايلبراكسيس‮»‬‭ ‬الألماني‭ ‬فإن‭ ‬مرض‭ ‬اضرابات‭ ‬القلق‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬انتشاراً‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭.‬

ووفق‭ ‬دراسات‭ ‬علمية‭ ‬سابقة،‭ ‬فإن‭ ‬هرمون‭ ‬الأوكسيتوسين‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬التوتر‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ويزيد‭ ‬من‭ ‬الثقة‭ ‬والمهارات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

ويدرس‭ ‬الباحثون‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬حالياً‭ ‬كيفية‭ ‬تأثيرهرمون‭ ‬الأوكسيتوسين‭ ‬على‭ ‬الأمراض‭ ‬النفسية‭ ‬والجرعة‭ ‬المناسبة‭ ‬منه‭.‬

ويقول‭ ‬البروفيسور‭ ‬الدكتور‭ ‬هورلمان‭: ‬‮«‬جسد‭ ‬الإنسان‭ ‬ينتج‭ ‬الهرمون‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي،‭ ‬لكن‭ ‬يمكن‭ ‬استخدام‭ ‬الهرمون‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬بخاخ‭ ‬للأنف،‭ ‬هكذا‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬المخ‭ ‬ويستقر‭ ‬هناك‮»‬‭.‬