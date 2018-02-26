أحدث الدراسات الطبية: السمنة مرض معد

نيويورك‭ – ‬الزمان‭: ‬كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬أمريكية‭ ‬جديدة‭ ‬أعدتها‭ ‬جامعة‭ ‬كاليفورنيا،‭ ‬أن‭ ‬السمنة‭ ‬أو‭ ‬اكتساب‭ ‬الوزن‭ ‬معدية‭ ‬كالإنفلونزا‭ ‬والأمراض‭ ‬الموسمية‭ ‬المعدية‭ ‬الأخرى،‭ ‬وفقاً‭ ‬لما‭ ‬نشرته‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬news‭ ‬week‮»‬‭ ‬الأمريكية‭.‬

وقالت‭ ‬المجلة‭: ‬إن‭ ‬دراسة‭ ‬أجريت‭ ‬خلال‭ ‬2007،‭ ‬أثبتت‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬احتمالاً‭ ‬بنسبة‭ ‬57‭%‬‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تصبح‭ ‬بديناً‭ ‬بمجرد‭ ‬مرافقتك‭ ‬لصديق‭ ‬أو‭ ‬فرد‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬يكون‭ ‬مصاباً‭ ‬بالبدانة‭.‬

ويعود‭ ‬ذلك‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الارتباط‭ ‬الوثيق‭ ‬بين‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬والصداقات‭ ‬وبين‭ ‬عاداتنا‭ ‬الغذائية،‭ ‬غالباً‭ ‬ما‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬وزننا‭ ‬وصحتنا‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

وبحسب‭ ‬الدراسة‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬العيش‭ ‬في‭ ‬مجتمع‭ ‬لا‭ ‬يمارس‭ ‬فيه‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬الرياضة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استهلاكهم‭ ‬المتواصل‭ ‬للوجبات‭ ‬السريعة،‭ ‬على‭ ‬سلوك‭ ‬الأفراد،‭ ‬وقد‭ ‬توصل‭ ‬الباحثون‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬السمنة‭ ‬تنتقل‭ ‬بفعل‭ ‬القرب‭ ‬والاحتكاك‭ ‬المتواصل‭.‬