عودة الموزة الفنلندية الى عالم الهواتف

باريس‭ -‬الزمان‭ ‬

على‭ ‬غرار‭ ‬مفاجأتها‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬حينما‭ ‬أعادت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬إتش‭ ‬إم‭ ‬دي‮»‬‭ ‬الفنلندية‭ ‬طرح‭ ‬هاتف‭ ‬نوكيا‭ ‬الشهير‭ ‬‮«‬3310‮»‬‭ ‬من‭ ‬جديد،‭ ‬أعلنت‭ ‬الشركة‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للأجهزة‭ ‬المحمولة،‭ ‬عن‭ ‬عودة‭ ‬نسخة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬هاتف‭ ‬‮«‬نوكيا‭ ‬8110‮»‬‭ ‬الشهير‭.‬

وكشفت‭ ‬الشركة‭ ‬الفنلندية،‭ ‬أمس،‭ ‬عن‭ ‬الهاتف،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يعرف‭ ‬شعبيا‭ ‬بـ‮»‬‭ ‬هاتف‭ ‬الموزة‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬المؤتمر‭ ‬العالمي‭ ‬للأجهزة‭ ‬المحمولة‭ (‬MWC 2018‭)‬،‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬بإسبانيا‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬بين‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬الجاري‭ ‬إلى‭ ‬1‭ ‬مارس‭ ‬المقبل‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬هاتف‭ ‬‮«‬نوكيا‭ ‬8110‮»‬‭ ‬الجديد‭ ‬يحتفظ‭ ‬بمزاياه‭ ‬القديمة‭ ‬كهاتف‭ ‬تقليدي،‭ ‬ولكن‭ ‬تم‭ ‬تزويده‭ ‬بتكنولوجيا‭ ‬الجيل‭ ‬الرابع‭ (‬G4‭)‬،‭ ‬حتى‭ ‬يمكن‭ ‬استخدامه‭ ‬لنشر‭ ‬الإنترنت‭ ‬للهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬الأخرى‭.‬

وعرف‭ ‬الهاتف،‭ ‬عند‭ ‬طرحه‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬1996،‭ ‬بـ»هاتف‭ ‬الموزة‮»‬،‭ ‬بسبب‭ ‬شكله‭ ‬المائل،‭ ‬ولقي‭ ‬شهرة‭ ‬واسعة‭ ‬بعد‭ ‬استخدامه‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬‮«‬ماتريكس‮»‬،‭ ‬عام‭ ‬1999،‭ ‬كما‭ ‬لاقى‭ ‬رواجا‭ ‬استثنائيا‭.‬

وسبق‭ ‬للشركة‭ ‬الفنلندية،‭ ‬أن‭ ‬أعادت‭ ‬طرح‭ ‬الهاتف‭ ‬‮«‬نوكيا‭ ‬3310‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬بصلابته‭ ‬الكبيرة‭ ‬ومقاومة‭ ‬بطاريته،‭ ‬وتراهن‭ ‬‮«‬إتش‭ ‬إم‭ ‬دي‮»‬‭ ‬على‭ ‬حنين‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستخدمين‭ ‬إلى‭ ‬الأجهزة‭ ‬القديمة‭. ‬ويرتقب‭ ‬أن‭ ‬يعمل‭ ‬الهاتف‭ ‬‮«‬نوكيا‭ ‬8110‮»‬،‭ ‬بنظام‭ ‬يسمى‭ ‬‮«‬كاي‭ ‬أو‭ ‬إس‮»‬،‭ ‬وتتعاون‭ ‬الشركة‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬غوغل‭ ‬وفيسبوك،‭ ‬لأجل‭ ‬تعزيز‭ ‬الجهاز‭ ‬بالتطبيقات‭.‬

وينتظر‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الهاتف‭ ‬متاحا‭ ‬في‭ ‬الأسواق،‭ ‬بدءًا‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬مايو‭ ‬المقبل،‭ ‬وسيكون‭ ‬سعره‭ ‬مناسبا،‭ ‬إذ‭ ‬لن‭ ‬يتعدى‭ ‬97‭ ‬دولارا‭.‬