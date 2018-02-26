الأطباء يحددون الوقت المناسب لإزالة شمع الأذن أقبل الربيع وحلّت حسّاسية الأنف

برلين – الزمان : مع اقتراب حلول فصل الربيع تبدأ حبوب اللقاح في الانتشار في الهواء، ما يمثل كابوساً مزعجاً لمرضى حساسية الأنف، حيث يصاب المريض بسيلان الأنف وانسداده، إضافة إلى الاحمرار والعطس والحكة والعيون الدامعة وتورم حول العينين. ولمواجهة هذه الأعراض تنصح مجلة «تست» الألمانية باستعمال غسول للأنف يحتوي على محلول ملحي بنسبة 0.9% يومياً، والذي يعمل على طرد مسببات الحساسية من الأنف.
ومن المهم أيضاً تنظيف المنزل بشكل أكثر من المعتاد باستعمال المكنسة الكهربائية ومسح الأسطح لإزالة الغبار المتراكم عليها.
كما أن تركيب شبكة الحماية من حبوب اللقاح على النوافذ يحول دون دخول مسببات الحساسية إلى المنزل. وفي حال الانتشار الشديد لحبوب اللقاح في الهواء، فمن الأفضل تجنب الخروج من المنزل قدر المستطاع، مع مراعاة غسل الشعر جيداً مساءً لتجنب اصطحاب حبوب اللقاح إلى الفراش.
وللسبب ذاته، يجب خلع الملابس، التي تعرضت لحبوب اللقاح، خارج غرفة النوم.
وإذا لم تفلح كل هذه التدابير في التخفيف من حدة المتاعب، يجب وقتها استشارة طبيب أنف وأذن وحنجرة. من جهة أخرى،يقوم البعض بإزالة شمع الأذن بواسطة الأعواد القطنية بسبب مظهره المقزز، فما مدى صحة ذلك؟
وللإجابة عن هذا السؤال، قال طبيب الأنف والأذن والحنجرة شتيفن كنوبكه إن شمع الأذن يتمتع بأهمية كبيرة، حيث إنه يحمي القناة السمعية ويطرد الأجسام الغريبة متناهية الصغر، التي تدخل الأذن.
وأضاف أنه لا يجوز إزالة شمع الأذن بواسطة الأعواد القطنية، لأن هذه تضغط الشمع إلى أعماق الأذن، ما قد يضغط بدوره على طبلة الأذن، ومن ثم لا تُصدر الطبلة ذبذبات على نحو سليم.
وبدل ذلك، ينصح الطبيب الألماني بإزالة الشمع المتراكم على صيوان الأذن بعد الاستحمام بواسطة منشفة، لافتاً إلى أن الحالة الوحيدة التي تستلزم إزالة الشمع، هي تسببه في انسداد الأذن، ويجب وقتها إزالته على يد الطبيب.