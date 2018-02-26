الأطباء يحددون الوقت المناسب لإزالة شمع الأذن أقبل الربيع وحلّت حسّاسية الأنف

برلين‭ – ‬الزمان‭ : ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬حلول‭ ‬فصل‭ ‬الربيع‭ ‬تبدأ‭ ‬حبوب‭ ‬اللقاح‭ ‬في‭ ‬الانتشار‭ ‬في‭ ‬الهواء،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬كابوساً‭ ‬مزعجاً‭ ‬لمرضى‭ ‬حساسية‭ ‬الأنف،‭ ‬حيث‭ ‬يصاب‭ ‬المريض‭ ‬بسيلان‭ ‬الأنف‭ ‬وانسداده،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬الاحمرار‭ ‬والعطس‭ ‬والحكة‭ ‬والعيون‭ ‬الدامعة‭ ‬وتورم‭ ‬حول‭ ‬العينين‭. ‬ولمواجهة‭ ‬هذه‭ ‬الأعراض‭ ‬تنصح‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬تست‮»‬‭ ‬الألمانية‭ ‬باستعمال‭ ‬غسول‭ ‬للأنف‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬محلول‭ ‬ملحي‭ ‬بنسبة‭ ‬0‭.‬9‭% ‬يومياً،‭ ‬والذي‭ ‬يعمل‭ ‬على‭ ‬طرد‭ ‬مسببات‭ ‬الحساسية‭ ‬من‭ ‬الأنف‭.‬

ومن‭ ‬المهم‭ ‬أيضاً‭ ‬تنظيف‭ ‬المنزل‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المعتاد‭ ‬باستعمال‭ ‬المكنسة‭ ‬الكهربائية‭ ‬ومسح‭ ‬الأسطح‭ ‬لإزالة‭ ‬الغبار‭ ‬المتراكم‭ ‬عليها‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬تركيب‭ ‬شبكة‭ ‬الحماية‭ ‬من‭ ‬حبوب‭ ‬اللقاح‭ ‬على‭ ‬النوافذ‭ ‬يحول‭ ‬دون‭ ‬دخول‭ ‬مسببات‭ ‬الحساسية‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬الانتشار‭ ‬الشديد‭ ‬لحبوب‭ ‬اللقاح‭ ‬في‭ ‬الهواء،‭ ‬فمن‭ ‬الأفضل‭ ‬تجنب‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬المنزل‭ ‬قدر‭ ‬المستطاع،‭ ‬مع‭ ‬مراعاة‭ ‬غسل‭ ‬الشعر‭ ‬جيداً‭ ‬مساءً‭ ‬لتجنب‭ ‬اصطحاب‭ ‬حبوب‭ ‬اللقاح‭ ‬إلى‭ ‬الفراش‭.‬

وللسبب‭ ‬ذاته،‭ ‬يجب‭ ‬خلع‭ ‬الملابس،‭ ‬التي‭ ‬تعرضت‭ ‬لحبوب‭ ‬اللقاح،‭ ‬خارج‭ ‬غرفة‭ ‬النوم‭.‬

وإذا‭ ‬لم‭ ‬تفلح‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬التدابير‭ ‬في‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ ‬حدة‭ ‬المتاعب،‭ ‬يجب‭ ‬وقتها‭ ‬استشارة‭ ‬طبيب‭ ‬أنف‭ ‬وأذن‭ ‬وحنجرة‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،يقوم‭ ‬البعض‭ ‬بإزالة‭ ‬شمع‭ ‬الأذن‭ ‬بواسطة‭ ‬الأعواد‭ ‬القطنية‭ ‬بسبب‭ ‬مظهره‭ ‬المقزز،‭ ‬فما‭ ‬مدى‭ ‬صحة‭ ‬ذلك؟

وللإجابة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬السؤال،‭ ‬قال‭ ‬طبيب‭ ‬الأنف‭ ‬والأذن‭ ‬والحنجرة‭ ‬شتيفن‭ ‬كنوبكه‭ ‬إن‭ ‬شمع‭ ‬الأذن‭ ‬يتمتع‭ ‬بأهمية‭ ‬كبيرة،‭ ‬حيث‭ ‬إنه‭ ‬يحمي‭ ‬القناة‭ ‬السمعية‭ ‬ويطرد‭ ‬الأجسام‭ ‬الغريبة‭ ‬متناهية‭ ‬الصغر،‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬الأذن‭.‬

وأضاف‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يجوز‭ ‬إزالة‭ ‬شمع‭ ‬الأذن‭ ‬بواسطة‭ ‬الأعواد‭ ‬القطنية،‭ ‬لأن‭ ‬هذه‭ ‬تضغط‭ ‬الشمع‭ ‬إلى‭ ‬أعماق‭ ‬الأذن،‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬يضغط‭ ‬بدوره‭ ‬على‭ ‬طبلة‭ ‬الأذن،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬لا‭ ‬تُصدر‭ ‬الطبلة‭ ‬ذبذبات‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬سليم‭.‬

وبدل‭ ‬ذلك،‭ ‬ينصح‭ ‬الطبيب‭ ‬الألماني‭ ‬بإزالة‭ ‬الشمع‭ ‬المتراكم‭ ‬على‭ ‬صيوان‭ ‬الأذن‭ ‬بعد‭ ‬الاستحمام‭ ‬بواسطة‭ ‬منشفة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الحالة‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬تستلزم‭ ‬إزالة‭ ‬الشمع،‭ ‬هي‭ ‬تسببه‭ ‬في‭ ‬انسداد‭ ‬الأذن،‭ ‬ويجب‭ ‬وقتها‭ ‬إزالته‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الطبيب‭. ‬