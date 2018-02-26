توفير ثلاثة مليارات دينار من غيابات النواب والبرلمان لـ (الزمان) : إيقاف إستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين المفروضة في الموازنة السابقة

بغداد – تمارا عبد الرزاق

كشفت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن ايقاف استقطاعات رواتب الموظفين والمتقاعدين التي فرضت من الحكومة لعدم استنادها الى غطاء قانوني ، مشيرة الى ان قرار ايقاف ترويج اجازة الاربع سنوات قد انتهى بموجب انتهاء ذلك القانون . وقالت عضو اللجنة نجيبة نجيب لـ(الزمان) امس ان (البرلمان خاطب مجلس الوزراء بشأن عدم قانونية استمرار استقطاع نسبة 3.8 من رواتب الموظفين والمتقاعدين حيث سيتم استرجاع ما تم استقطاعه في شهري كانون الثاني وشباط من العام الجاري)، لافتة الى (صدور كتاب من الامانة العامة لمجلس الوزراء بأيقاف تلك الاستقطاعات)، وبشأن ايقاف ترويج اجازة الاربع سنوات للموظفين اكدت نجيب ان (ايقاف الاجازة جاء بعد صدور تعليمات خاصة بشأن ذلك بسبب انتهاء قانون الموازنة الماضية)، وتابعت انه (تم ادراج النص ذاته في موازنة العام الجاري والذي يمنح الموظف اجازة لمدة خمس سنوات)، مستبعدة (التصويت على الموازنة خلال الدورة الحالية). و تناقل ناشطون على مواقع التواصل وثيقة صادرة عن الأمانة العامة لمجلس النواب تؤكد موافقة رئاسة البرلمان على كتاب أمانة مجلس الوزراء بشأن إيقاف ترويج إجازة الاربع سنوات وذلك بعد توقف العمل بقانون الموازنة . وتنص المادة 38 من موازنة عام 2017 بأن للوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ أو من يخوله وبناء على طلب الموظف بمنح من أكمل مدة أربع سنوات فعلية بالوظيفة من المواطنين إجازة بالراتب الأسمي الكامل لمدة أربع سنوات بدون راتب لما زاد عن أربع سنوات كما تحتسب لأغراض التقاعد على أن تدفع التوقيفات التقاعدية كاملة خلال مدة تمتعة بالإجازة. فيما اعلن مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو عن توفير مبلغ ثلاثة مليارات دينار من استقطاعات الراتب للنواب المتغيبين عن حضور الجلسات وكشف اوغلو في تصريح امس عن ان (البرلمان اعتمد في غياب النائب تغريم وقطع من الراتب 500 الف دينار عن كل يوم دون عذر ما وفر ذلك مبالغ تقدر بثلاثة مليارات دينار)، واضاف ان (رئاسة البرلمان سبق وان أنذرت الكتل السياسية بغياب اعضائها ولم نلمس اي استجابة للحضور من قبل المتغيبين ما ادى الى عدم السيطرة على الغيابات)، داعيا الى ان (تعديل النظام الداخلي واقرار قانون البرلمان كمؤسسة مستقلة). الى ذلك بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إدامة التواصل بين البلدين الشقيقين. وقال بيان امس إن (الجانبين استعراضا التحديات التي تشهدها المنطقة واهمية التعاون بين الدول الاقليمية لحفظ الامن وتحقيق الاستقرار بالاضافة الى التشديد على ضرورة الركون الى الحوار والتنسيق العالي لتجاوز جميع الازمات والمشكلات)، واضاف (كما تناول اللقاء دور العراق في رسم خارطة السلم في المنطقة بعد ان تمكن دحر داعش وانقاذ الشعوب من خطره). وأكد الجبوري أن (العراق حريص بعد مرحلة داعش على تمتين علاقاته مع جيرانه واشقائه واصدقائه على النحو الذي يفعل عوامل التنمية الاقتصادية ويحقق تطلعات الشعب). من جانبه اعرب ال ثاني عن (حرص بلاده على ادامة التواصل مع العراق وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين). من جهة اخرى قررت المحكمة الاتحادية العليا عدم دستورية قرار البرلمان القاضي بالغاء عضوية النائب عن محافظة البصرة محمد الطائي.واكد المتحدث باسم المحكمة إياس الساموك في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المحكمة نظرت في دعوى الطائي للطعن بقرار البرلمان القاضي بالغاء عضويته وقررت الغاء القرار استناداً إلى المادة 93 ثالثاً من الدستور)، وبشأن رد دعوى لوزير النقل كاظم فنجان قال الساموك ان (المحكمة نظرت بدعوى وزير النقل التي اقامها على رئيس مجلس النواب بالغاء الاستجواب)، مشيرا الى انه (تم رد تلك الدعوى بعد أن تحققت من توفر شكلية الاستجواب المنصوص عليها في المادة 61 من الدستور ومطابقتها للنظام الداخلي لمجلس النواب). وبشأن اخر حذرت اللجنة القانونية النيابية من تأخر البت بطعون الشهادات الاعدادية لانه سيربك العملية الانتخابية . وقال عضو اللجنة صادق اللبان في تصريح امس ان (عددا من النواب قدموا طعونا لدى المحكمة الاتحادية على فقرة تعديل قانون انتخابات مجلس النواب بشأن السماح 20 بالمئة من حملة الشهادات الاعدادية بالمشاركة)، لافتا الى ان (المحكمة طلبت شهادة المقرر والمشرفين على جلسة التعديل للتأكد من صحة الامر بعدم وجود نصاب قانوني)، داعيا الى (النظر بتلك الطعون لان تأخيرها يربك العملية الانتخابية ولاسيما في ظل تقديم عدد من القوائم مرشحين من حملة تلك الشهادات). ودعا النائب عن التحالف الوطني علي البديري المواطنين الى تشخيص النواب الفاشلين بعد تجربة الطبقة السياسية التي حكمت العراق . وتابع البديري في تصريح امس ان (استخدام رموز دينية في الدعاية الانتخابية لعدد من الكتل السياسية سوف لن يجدي نفعا ولا يؤثر في الشارع)، مبينا ان (بعض النواب الفاشلين بدأوا يستخدمون طرقا غير مشروعة للحصول على اصوات المواطنين من خلال دفع المال في مناطق البادية والريف والتي تعبر عن حالة غياب الضمير الذي وصل اليه بعض السياسيين). على صعيد متصل حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات موعدا لانتخابات مجالس المحافظات بعد موافقة البرلمان عليه .وقال عضو مجلس المفوضين معتمد الموسوي في تصريح امس ان (المفوضية حددت يوم 22 من شهر كانون الاول المقبل موعدا لانتخابات مجالس المحافظات). وأعلن مكتب مفوضية الانتخابات في محافظة بابل عن ارتفاع عدد المحطات الانتخابية في المحافظة. وقال مسؤول إعلام مكتب مفوضية في المحافظة أمير حسن جهاد إن (الانتخابات المقبلة ستشهد زيادة في عدد المراكز الانتخابية والمحطات بسبب ازدياد الكثافة السكانية)، مشيرا الى ان (عدد المحطات ستكون الفين و800 محطة بينما سيبلغ عدد المراكز الانتخابية 395 مركزاً بزيادة بلغت 25 موزعة في مناطق المحافظة )، عازيا سبب ذلك الى (إرتفاع عدد الناخبين في المحافظة).