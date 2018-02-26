الحشد لـ (الزمان) : عناصر داعش الفارين من الحويجة لا يشكلون خطراً أمنياً

بغداد – قصي منذر

اكد القيادي في الحشد الشعبي كريم النوري ان عناصر داعش الفارين من قضاء الحويجة خلال عمليات التحرير غير قادرين على مواجهة القوات الامنية ويلجون الى اسلوب الخديعة لزعزعة الامن في بعض المناطق ، مشيرا الى ان الامن في محافظة كركوك مستقر والقوات التي ارسلتها الحكومة تمهيدا لانطلاق عمليات بحث وتحر عن مطلوبين . وقال النوري لـ (الزمان) امس ان (هناك بعض العناصر من داعش فروا خلال عمليات تحرير القضاء الى مناطق تلال حمرين والرياض والرشاد وبدأوا بتشكيل خلايا سرية كما حدث في منطقة السعدونية عندما تنكروا بزي القوات الامنية كأسلوب للخديعة في مواجهة قوات الحشد)، مشيرا الى ان (هذا العدد ليس بكبير ولا يستطيع مواجهة الحشد والقوات الامنية بالاضافة الى انهم لا يشكلون قلقا على امن تلك المناطق)، مبينا ان (القوات الامنية مستعدة للقضاء على تلك الخلايا النائمة واستئصال جذورهم)، وبشأن تعزيز القطعات الامنية بسبب عدم استقرار الاوضاع في محافظة كركوك اكد النوري ان (الاوضاع الامنية في كركوك مستقرة وتعزيز القوات يأتي تمهيدا لانطلاق عمليات بحث وتحري عن مطلوبين). وكشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية عن ان الحكومة الاتحادية أرسلت قوات أمنية اضافية الى المحافظة تمهيداً لانطلاق عمليات امنية هناك.وتابع عضو اللجنة حسن سالم أن (ما حدث من عمليات ارهابية في كركوك يستدعي احداث تغييرات في القيادات الامنية الامر الذي تداركته الحكومة بعد ارسالها الوية مختلفة الصنوف). من جهته ، حذر النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي من الفراغ الامني في محيط بحيرة حمرين ، مؤكدا أن انشطة داعش زادت مؤخرا في استهداف المدنيين.وقال في التميمي في تصريح امس إن (هناك راعيا للغنم قتل واصيب اخر بهجوم شنه داعش في منطقة الحفاير في محيط بحيرة حمرين)، واضاف ان (ذلك من سلسلة جرائم قام بها داعش مؤخرا في مناطق محيطة بالبحيرة في مسعى لتحويلها الى منطقة نفوذ له لتجميع فلوله)، واوضح التميمي ان (اغلب المناطق المحيطة بالبحيرة ومنها الحفاير تخلو من اي وجود امني)، محذرا من (خطورة هذا الفراغ الذي سيؤدي الى زعزعة الامن في منطقة ستراتيجية)، وتابع ان (قوة امنية مشتركة كانت تمسك نقاط مرابطة ضمن منطقة مياح والتي تضم ست قرى متناثرة انسحبت لاسباب غير معروفة،ما جعلها مكشوفة امام نشاط خلايا داعش).