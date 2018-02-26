الثقافة تنعي عالم الإجتماع فالح عبد الجبار

بغداد – الزمان

نعى وزير الثقافة والسياحة والآثار فرياد راوندزي عالم الاجتماع والباحث فالح عبد الجبار الذي وافاه الأجل امس الاثنين ، عن عمر ناهز السبعين عاماً بعد تعرضه لجلطة قلبية نقل على أثرها إلى مستشفى الجامعة الأمريكية في بيروت. وأكد راوندزي في بيان تلقته (الزمان ) ان (عالم الاجتماع والمفكر العراقي الكبير فالح عبد الجبار رحل بجثمانه إلى الرفيق الأعلى، لكنه سيبقى بيننا بإبداعه وأبحاثه الذي سيظل خالدا في عقول وقلوب العراقيين ) واضاف (تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المفكر العراقي الكبير فالح عبد الجبار الذي حفلت مسيرته العلمية والثقافية بالتألق والإبداع ،حيث ترك لنا ارثاً زاخرا بأبحاثه الخاصة بدراسة الفكر السياسي والاجتماعي في الشرق الأوسط من خلال أعماله التي تناولت، الدين، دور القانون ،الصراع الديني والمجتمع المدني وغيرها الكثير، وبرحيله خسر الوسط الثقافي احد عمالقته الكبار ولكنه سيبقى خالدا بيننا بأعماله وإبداعه).